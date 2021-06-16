Членство в НАТО как козырь США на саммите. Политики и СМИ вспомнили об Украине перед встречей Путина и Байдена

Потенциальное членство Украины в НАТО вернулось в повестку дня перед саммитом США и РФ. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сделать больше в плане реформ для вступления в НАТО. Тем временем французская газета Le Figaro опубликовала материал о высказываниях Владимира Зеленского по этой теме. Политологи уверены: так США демонстрируют козырь в рукаве во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Больше от Украины

Столтенберг напомнил, что Украина является страной — претендентом на членство в Североатлантическом альянсе, в ходе встречи с группой военных обозревателей.

«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, <…> которые Украина уже начала, но нам нужно больше», — заявил генсек альянса.

Он напомнил, что для принятия в НАТО нового участника требуется согласие всех остальных 30 членов организации. Ранее альянс опубликовал заявление саммита, согласно которому Украина и Грузия в будущем смогут вступить в объединение.

Французы против Украины в НАТО

Во Франции возможное вступление Украины в НАТО тоже вернулось в повестку дня. Газета Le Figaro опубликовала материал, посвященный высказываниям Владимира Зеленского о возможности вступления страны в альянс.

В материале напомнили слова Зеленского о том, что его государство «каждый день показывает, что готово быть в альянсе в большей степени, чем большинство стран Евросоюза». При этом в апреле политик уже просил НАТО ускорить процедуру принятия Украины в альянс, как подчеркнули в издании. Статья вызвала негодование французов. Они уверены, что Украина не нужна НАТО.

«Украина не вступит в НАТО, по крайней мере, пока будет существовать ее конфликт с Россией. НАТО не готов идти на риск конфликта с Россией (к счастью)», — написал один из читателей Le Figaro.

«Эта страна ничего не значит для американцев и европейцев. Они просто пользовались ею в политических целях», — заметил другой.

«Думаю, если Украина вступит в НАТО, это станет очень четкой провокацией со стороны США и ЕС», — добавил третий.

Разговоры как козырь перед саммитом

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что страну все еще не приняли в НАТО лишь из-за скептических беспокойств по поводу возможной реакции России.

В некоторой степени с этим согласился и генеральный директор Исследовательской ассоциации Centero Максим Вилисов. Он сказал «360», что членство Украины в НАТО нежелательно для России. И изменение повестки в сторону этой темы связано с проходящим саммитом США и РФ.

«Членство постсоветских стран в НАТО для России, для руководства России является кошмарным сном. Это отголоски холодной войны. Да и вообще, НАТО не рассматривается как дружественный альянс. Это способ психологического давления на руководство России в преддверии саммита США и России, который проходит сегодня. Это некий козырь, который будут использовать, чтобы получить более удобные позиции», — сказал Вилисов.

Сейчас проходит целая серия саммитов, на которых ЕС и НАТО определяют свою позицию по отношению к России. Об этом «360» напомнил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Украину хотят втащить в НАТО вопреки желанию ее народа, чтобы силами войск альянса сделать из Украины антироссийское государство. Это, по сути, агрессия против России. <…> Действительно, будет саммит, где будет встреча с Путиным. А он провел красную линию, сказал четко и ясно, что попытка втащить Украину в НАТО — это красная линия. Мы этого не допустим никогда», — пояснил Марков.

Почему Украину до сих пор не приняли в НАТО?

При этом Вилисов отметил, что для всех постсоветских стран важно дистанцироваться от России. Это связано с тем, что они не имеют истории самостоятельной государственности и им сложно выстроить государственную и национальную идентичность.

«Существует некий комплекс отцов и детей. Пытаются доказать, что государство самостоятельно, но, так как ресурсов для самостоятельного существования нет, строить полностью самостоятельное государство очень сложно. Нужен конфликт и миф о российской агрессии, от которой якобы нужно защититься путем интеграции в западные структуры. За этим кроется попытка извлечь геополитическую ренту из своего местоположения», — отметил Вилисов.

Правда, США не хотят видеть Украину полноценным членом НАТО, уверен Марков. Он считает, что Украина если и станет, то очень удобным участником альянса, которому выдадут все обязательства, но не дадут прав.