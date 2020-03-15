Вспышка коронавируса, похоже, объединила весь мир. Заразиться боятся как простые люди, так и звезды. Последние теперь учат свои подписчиков, как правильно мыть руки. «360» собрал подборку видео со знаменитостями, которые успели выпустить свои обучающие видео.

Забавное видео на своей странице в Instragram опубликовал «железный» Арни. На кадрах он общается со своей собакой Черри и объясняет ей, как правильно мыть руки.

«Я пытался сделать инструкцию по мытью рук для Черри, но, думаю, вы, ребята, уделите ей больше внимания. Берегите себя, мойте руки», — написал Шварценеггер.

По его словам, только так мы сможем снизить риски заражения и защитить друг друга. Сам Арни утверждает, что моет руки не менее 20 секунд, как минимум 50 раз в день.

Другой актер, Хью Джекман, тоже не остался в стороне и решил показать хороший пример. Видео он опубликовал в Тwittеr. Он с улыбкой на лице намыливал руки, припевая «Мою руки, мою руки».

«Умная, полезная для здоровья привычка для вас и для всей планеты», — написал он.

В сложившейся ситуации очень актуальны стали слова из песни I Will Survive («Я выживу»). Исполнительница хита Глория Гейнор спела свой хит в ванной, тоже показывая, как правильно мыть руки. Свое видео она опубликовал в TikTok.

Пока одни звезды моют руки, другие выпускают инструкции по подготовке к перелету в условиях пандемии. Модель Наоми Кэмпбелл в своем YouTube-канале показала, как защищается от COVID-19. Кэмпбелл подошла к вопросу серьезно и надела на себя защитный костюм, очки, маску и тщательно упаковала свой багаж.

По ее словам, она это делает не смеха ради, а чтобы защитить себя в путешествии.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.

По последним данным, более 156 тысяч человек по всему миру заболели коронавирусом. Еще свыше пяти тысяч погибли. В России заболевших уже больше 60. Москва и Московская область в связи с пандемией приняли необходимые меры по борьбе с дальнейшим не распространением COVID-19. Последнюю информацию о ситуации в Подмосковье можно найти в Telegram-канале Московского областного оперативного штаба.