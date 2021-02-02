Число убийств во Франции выросло более чем на 90% за 20 лет. Туристам из России все равно не стоит паниковать

Во Франции количество убийств увеличилось за последние 20 лет на 91%, согласно данным МВД. Это беспрецедентный для страны уровень. Виновато в этом большое количество мигрантов и экстремистов, уверены специалисты. При этом туроператоры уверяют, что приезжающим во Францию россиянам ничего не грозило и вряд ли будет.

Франция погрязла в насилии, высшее проявление которого — преступления на крови. Об этом написали в Le Figaro. Так, в воскресенье утром автомобилист попал под пули одного или нескольких убийц, которые устроили засаду в одном из жилых районов. Накануне шестидесятилетнему мужчине сосед-алкоголик разбил череп во время ссоры. Тем временем 24-летнюю девушку зарезал собственный муж.

По данным правоохранителей, в прошлом году во Франции зарегистрировали 4472 убийства. При этом 20 лет назад эта цифра была 2338. В частности, на 19,3% выросло количество покушений на убийство, связанных с кражами. Сведение счетов между преступниками завершилось ростом убийств на 14,3%.

Причины роста количества убийств

Французский криминолог профессор Ален Боэр в интервью Le Figaro связал рост числа убийств с социальным кризисом, а также с воздействием на общество различного рода призывов к убийствам, распространяемых в Сети.

«Под удар ставится такое достижение человеческой цивилизации, как право на жизнь. <…> В мире возникла сильная тенденция возврата к физическому насилию, в особенности на Западе. Однако эту тенденцию или игнорируют, или значимость ее недооценивают», — пояснил Боэр.

Он также отметил, что в 2015-2016 годах количество убийств выросло из-за терактов в Франции, в ходе которых погибли сотни людей. Однако после этого кривая не поползла вниз. Дело в том, что большое значение имеет сам факт конфликта вокруг мигрантов и экстремистских, исламских фанатиков и террористов. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог, руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский.

Эта тенденция наметилась достаточно давно, к сожалению. Связано это с отсутствием реального контроля правоохранительных органов в пригородных криминогенных зонах, где много мигрантов Юрий Рубинский политолог.

По словам собеседника «360», это дало о себе знать не только в статистике уголовных преступлений, но и во время массовых мероприятий. Там агрессивные действия экстремистов правоохранители отмечают вот уже 10 лет.

«Насилие — не только чисто уголовное, но и политическое, идеологическое, если хотите, — оно действительно повышается. Это серьезно тревожит руководство страны», — подчеркнул Рубинский.

Теперь миссия главы МВД Франции состоит в том, чтобы создать должное равновесие между эффективностью работы правоохранителей и отсутствием возможных провокаций, которые эта деятельность может породить.

«Это сложная работа — уравновесить борьбу против преступности и одновременно снижать обвинения в адрес правоохранителей в чрезмерном применении насилия», — пояснил политолог.

Российским туристам ничего не угрожает

При этом россиянам, отдыхающим во Франции, ничего не грозит. Об этом «360» рассказал директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Франция всегда с удовольствием принимала российских туристов. Это одна из стран, которая последние годы давала пятилетние визы. Это было большое исключение как раз в целях туризма. К русским во Франции всегда относились благоприятно, поскольку русские всегда сорили деньгами и оставляли щедрые чаевые Артур Мурадян директор туроператора Space Travel.

Мурадян напомнил, что Лазурный Берег и Канны исторически привлекали большое количество состоятельных россиян. Более того, Франция была популярна среди жителей России круглый год, так как сочетала в себе и экскурсионный туризм, и пляжи, и горы — места лыжников и сноубордистов.

«Каких-то больших происшествий с участием россиян практически не происходило. Понятное дело, когда были погромы в Париже, не рекомендовалось туда ездить. В остальном, если говорить про курортные зоны, основную криминогенную обстановку создают не этнические французы, а, так сказать, франкоговорящие жители страны. Большей частью это арабы», — добавил собеседник «360».

При этом он отметил, что в прошлом ноябре лично был на самой крупной выставке в Каннах и безопасность самого мероприятия была на очень высоком уровне.

Это все-таки Евросоюз и один из лидеров Евросоюза. Может быть, они (французы — прим. «360») не так ревностно борются с организованной преступностью, но все, что касается взаимодействия с туристами, — это как раз то, что выделяло Францию везде Артур Мурадян директор туроператора Space Travel.

Более того, по словам директора туроператора Space Travel, русские быстро возвращаются в любимые места, даже если не так давно там произошла катастрофа или теракт.

«Все негативные события для российских туристов имеют значение в течение трех-пяти недель. Это уже исследованный феномен. Если никаких повторений нет, информационный фон спадает, то туристы едут. Если Франция возобновит после пандемии свою такую же либеральную политику в отношении российских туристов, скорее всего, только за счет этого они получат неплохой турпоток», — заключил собеседник «360».