Число Пи — одно из самых загадочных в математике. У него два дня рождения (неофициальный — 19 октября), в его честь пекут пироги и пишут стихи. Однако, хотя Пи и удалось разъяснить до 10 триллионов знаков, у него еще явно остались сюрпризы.

Хотя у числа Пи день рождения в марте, 19 октября весь мир будет отмечать еще одну дату, связанную с этой математической постоянной. В этот день 10 лет назад инженеры Александр Йи и Сигеру Кондо рассчитали число Пи с точностью до 10 триллионов знаков после запятой. Для рекорда понадобилось чуть больше года.

При этом число Пи было знакомо людям еще в третьем тысячелетии до нашей эры. В Древнем Египте, Вавилоне и Индии ученые выяснили, что отношение длины к диаметру одинаково для любой окружности и что это отношение немногим более трех. Примерно в 220 году до нашей эры Архимед первым вычислил 3,142857142857143.

Другие ученые тоже не дремали: свою лепту в начале уже нашей эры внесли астроном Клавдий Птолемей, китайский математик и астроном Цзу Чунчжи, математик Лю Хуэй из царства Вэй, индийские ученые Ариабхата и Бхаскара. Но собственное имя у самого неуловимого числа в мире появилось только в 1706 году с легкой руки британского математика Уильяма Джонса.

Американцы чуть не укоротили Пи

Более подробному раскрытию числа Пи после запятой сильно способствовал технический прогресс. С помощью электронно-вычислительной техники дела у математиков пошли на лад. До сих пор одним из лучших доказательств хорошей памяти служит количество цифр числа Пи, которое может запомнить человек.

Для этого даже придумали мнемонические правила — специальные стихи, которые помогают запомнить знаки.

Мировой рекорд по запоминанию знаков числа Пи после запятой принадлежит Раджвиру Мина. В 2015 году индийский студент воспроизвел 70 тысяч знаков. Лидером в России стал ученик 10-го класса УрФУ, который смог запомнить более 13 тысяч знаков.

В 1897 году в американском штате Индиана, видимо, запоминать ничего не желали — там просто решили законом сделать число Пи равным 3,2 безо всякого «цифрового хвоста». Однако возмущенный профессор-математик из Университета Пердью успел вмешаться и уберечь математическую постоянную.

Музыка, кино и памятник Пи

Без числа Пи сегодня трудно себе представить не только прикладную математику, но и космическую отрасль, инженерную науку, архитектуру. Удивительное число также притягивает и представителей других искусств: его именем назван психологический триллер режиссера Даррена Аронофски, снятый в 1998 году. Картина получила пять международных призов и несколько номинаций.

Фигурирует число Пи и во многих книгах — от фантастического романа «Контакт» американского астронома Карла Сагана до «Маятника Фуко» Умберто Эко. При этом практически всегда появление этого иррационального числа связано с загадками и тайнами человечества, а значит, и самой Вселенной.

Помогло число Пи и музыкантам. Если обозначить каждую ноту минорной гаммы цифрой от 0 до 9, а затем наиграть на музыкальном инструменте число Пи, получится довольно необычная мелодия. Кроме того, в честь числа Пи был выпущен одеколон, а перед Музеем искусств в Сиэтле был воздвигнут памятник в виде огромной греческой буквы.

День Пи

У числа Пи имеется два неофициальных праздника. Первый любители математики отмечают 14 марта, ровно в один час 59 минут и 26 секунд. Это идею выдвинул в 1987 году американский физик Ларри Шоу. Он заметил, что в американской системе записи идет сначала месяц, а затем число.

То есть 14 марта — это 3/14, а время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа Пи. Так что те, кто придерживается 12-часовой системы времени, получают целых два праздника. Поклонникам же 24-часовой системы приходится отмечать день рождения математической постоянной ночью.

В этот день читают хвалебные речи в честь числа Пи и его роли в жизни человечества, а еще непременно едят «Пи-рог» с изображением греческой буквы или первых цифр самого числа. Также играют в игры, начинающиеся на «пи», решают головоломки и загадки, а еще водят хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом. Подробнее об этом можно прочесть на сайте Piday.org.

Второй день праздника Пи — 22 июля. Тут тоже все связано с календарем, только на сей раз ситуация обратная: в привычном нам формате «день — месяц» дата, записанная в виде дроби, будет 22/7, что в результате деления этой дроби является приближенным значением числа Пи.