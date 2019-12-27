Демографию России ждет три варианта в 2036. Нас станет меньше, но можно подготовиться

В ближайшие 16 лет население России, в зависимости от сценария, может сократиться на четыре и даже на 12 миллионов человек. По оптимистичному прогнозу Росстата, оно вырастет только благодаря мигрантам. «360» узнал, что влияет на такие показатели и что нужно делать уже сейчас, чтобы Россия перестала «уменьшаться».

К 2036 году население России может сократиться с 146,7 миллиона до 134,2 миллиона человек — таков низкий прогноз обновленного демографического отчета Росстата. Средний прогноз предполагает снижение численности россиян почти до 143 миллионов, зато высокий прирост населения — до 150,1 миллиона человек.

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни в реалистичном сценарии составит 73,42 года для женщин и 68,35 — для мужчин. К 2036 году она достигнет 79,1 года для женщин и 75,18 — для мужчин. При этом к 2020 году в России будет почти 68,14 миллиона мужчин и 78,6 миллиона женщин. В 2036 — 67,16 и 75,8 миллиона соответственно. Суммарный коэффициент рождаемости снизится с 1,503 в 2019 году до 1,415 в 2025-м, затем начнет увеличиваться и к 2036 году вырастет до 1,579. А вот число умерших еле заметно снизится: с 1,79 миллиона до 1,69 миллиона жителей.

Низкий вариант прогноза рассчитывается исходя из условий, что рождаемость и миграционный поток будут уменьшаться. Оптимистичные предположения — с учетом прироста рождаемости, продолжительности жизни и увеличения миграционного притока. Реалистичный сценарий отражает инерционное развитие экономической и социальной ситуации, а также зависит от того, как выполнят все существующие и объявленные госпрограммы.

Сокращение населения — долгосрочная тенденция, вызванная старением, объяснил «360» завсектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель. Из-за этого воспроизводство уменьшается, а для стабильности численности нужно, чтобы средняя россиянка рожала «2,1 ребенка, а у нас меньше». В майских указах давно подчеркивается повышение суммарного коэффициента рождаемости.

Исходя из текущей статистики, отметил Мукомель, Росстат ежегодно уточняет свой прогноз. По его высокому прогнозу, как правило, предполагается увеличение численности населения, но не за счет рождаемости и естественного прироста.

«В принципе, имеют значение три фактора: рождаемость и смертность — так называемый, естественный прирост, миграция и возрастной состав населения. Даже по высокому варианту прогноза прирост населения обеспечивается очень высоким сальдо миграции», — сказал эксперт.

Последствия для страны

Сокращение населения из-за низкого естественного прироста, старого населения и недостаточного притока мигрантов, по словам эксперта, наблюдается не только в России, но и во всех развитых странах мира. Поэтому драматизировать не нужно, важно подготовиться к последствиям. В частности, прогнозирует Мукомель, понимать, что в ближайшие годы появится больше новых рабочих мест, связанных с обеспечением жизнедеятельности пожилых граждан.

«Что касается мигрантов, это будет зависеть исключительно от состояния российской экономики на фоне других экономик. Будет она выглядеть хорошо — у мигрантов будет стимул сюда приезжать, чтобы зарабатывать, может, остаться», — сообщил он.

Эксперт также напомнил, что в России сохранились демографические волны. На протяжении 2000-х годов периоды депопуляции при высоких трудовых резервах чередовались с противоположными вариантами. В последнее время волны сокращаются. В долгосрочном плане стране нужно принять, что демографические проблемы будут наблюдаться долго. И «ставить себе задачу прироста за счет естественного прироста не очень корректно».

Поднять уровень жизни и доходы

Убыль населения часто связана с ухудшением уровня жизни и падением доходов населения, пояснил «360» зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Недавно в Совфеде прошла серия заседаний по вопросам демографии. Участники обсуждали необходимость принятия ряда мер, способствующих повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни россиян.

«Но главная мера, которую мы должны принять, и о чем недавно говорил президент, — это улучшить благополучие и качество жизни наших людей. Это самая главная мера, которая может ввести коррективы во все демографические прогнозы. Достаток людей значительно нужно улучшать», — добавил сенатор.

Помимо этого, подчеркнул Варфоломеев, в ближайшие годы предстоит повысить качество и доступность медицинского обслуживания, образования, безопасность и комфортность проживания.