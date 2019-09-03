Семнадцатилетний подросток из Великобритании потерял зрение из-за того, что ел только чипсы и картофель фри. Как так получилось и что делать, чтобы не повторить печальный опыт юного британца, рассказывает «360».

После окончания начальной школы подросток — имя его зарубежные СМИ специально не называют — ел только картошку фри, чипсы и белый хлеб, иногда добавляя к ним ветчину или колбасу. Уже к 14 годам появились проблемы — пришлось обратиться к врачу. У мальчика стало ухудшаться самочувствие, появились постоянная слабость и дурнота.

Врач назначил обследование. Оказалось, что у подростка был серьезный дефицит витаминов из-за нарушенного питания. Главной проблемой стал дефицит витамина В12. Тогда исправить ситуацию можно было без критических потерь, просто пропив витамины и выровняв рацион. Но в планы подростка это не входило и он продолжил питаться фастфудом.

«Он объяснил это отвращением к некоторым текстурам пищи, которые он действительно не переносил, и поэтому чипсы были единственным продуктом, который он хотел есть и чувствовал, что может», — объяснил лечащий врач.

Три года спустя парня доставили в Бристольскую глазную больницу из-за прогрессирующей потери зрения. Врачи развели руками — подросток продолжал питаться только фастфудом, да и то не всем.

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В результате повторных анализов выяснилось, что теперь в организме подростка критически не хватает не только витамина В12, но и меди, селена, витамина D. При этом подросток не страдал ярко выраженными признаками нарушений пищевого поведения — избыточным или недостаточным весом. Но после нескольких лет тотальной нехватки витаминов многие полезные минералы просто исчезли из его костей.

Слепота тоже была вызвана дефицитом полезных веществ. Диагноз мальчика: «пищевая невропатия зрительного нерва». Это состояние поддается лечению при раннем диагностировании, но в случае с британским подростком сделать уже ничего нельзя — большое количество нервных волокон в глазу погибло, повреждения стали необратимыми.

Теперь подросток не сможет водить машину, читать, смотреть телевизор и, может быть, даже различать лица. Но самостоятельно передвигаться он сможет — периферийное зрение сохранилось, хотя очень большая часть глаза остается «слепым пятном».

Что делать придирчивым едокам?

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Чтобы избежать таких серьезных последствий, врачи рекомендуют все же не злоупотреблять отказом от каких-либо продуктов, особенно от тех, в которых содержится большое количество минералов — от фруктов и овощей. Кроме того, стоит обратить внимание на комплексные добавки и поливитамины. Они не смогут заменить полноценный здоровый рацион, но смогут помочь поддерживать организм в тонусе. Но злоупотреблять витаминами тоже не стоит — это может привести к не менее серьезным последствиям.

Врачи также замечают, что вегетарианцы и веганы также подвержены повышенному риску возникновения проблем со зрением, связанных с дефицитом B12. Это происходит, если человек не находит замены тем полезным веществам, которые содержатся в мясе и других продуктах животного происхождения.

Диетолог-консультант и представитель Британской диетологической ассоциации Ребекка МакМанамон заявила, что ограничение рациона питания может быть признаком нарушения пищевого поведения, аллергии и даже аутизма, а потому требует врачебной оценки.

Российский специалист, доктор медицинских наук, диетолог и невролог Марият Мухина рассказала «360», что же такого опасного в чипсах. Оказывается, слепота — нередкое последствие неправильного питания. Прежде всего потому, что излишнее употребление фастфуда может привести к диабету.

«Картофельные чипсы — это быстрые углеводы. Некоторые чипсы вообще делают не из картошки, а из картофельной муки. Это фактически голый крахмал. При поступлении такого количества быстрых углеводов может вообще меняться толерантность глюкозы в крови, может появиться сахарный диабет, а отсюда очень частое осложнение сахарного диабета — отслоение сетчатки», — рассказала Мухина.

Диетолог добавила, что в Днепропетровской школе, чтобы доказать вред чипсов детям, даже проводили эксперимент. Крыс кормили только чипсами — в итоге грызуны облысели, ослепли и у них начала разлагаться печень.

Но быстрые углеводы — не единственное опасное в чипсах. В них также содержится канцероген акриламид, который может приводить к поражениям нервной системы, зрения, печени. Поэтому он категорически противопоказан беременным и кормящим матерям.

«В чипсах много глюконата натрия — это соль, которая влияет на артериальное давление. Соль задерживает воду и повышает давление. Возможно, это было кровоизлияние в слизистую оболочку глаза или в стекловидное тело», — заключила врач.