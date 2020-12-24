Чиновница из Удмуртии призвала не надеяться на страну и обеспечивать детей самим. Она говорит, что ее страницу взломали

В Удмуртии чиновница посоветовала малоимущим не рассчитывать на новогодние подарки, поскольку детей они рожали не государству, а себе. Комментарий этот, утверждает Светлана Пескишева, она не оставляла, ее страницу взломали. Но женщину все равно уволили. Это далеко не первое заявление в стиле «вам ничего не должны». Но только не все чиновники лишались работы за такие ляпы.

Работницу комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Селтинского района Удмуртии Светлану Пескишеву уволили за некорректное общение с жителями поселка Ува. В местном паблике люди поинтересовались, будут ли выдавать новогодние подарки для детей из неполных и малоимущих семей. На это чиновница якобы ответила, что детей рожают не государству, а себе, так что «как родили, так и обеспечивайте».

Источник фото: паблик «Отзывы | Ува»

Пользователи пристыдили Пескишеву. Та сначала заносила критиков в черный список, а затем удалила комментарии. Сейчас страница чиновницы во «ВКонтакте» заблокирована. В Министерстве социальной политики и труда Удмуртии извинились за ее ответ и подчеркнули что «подобная ситуация станет поводом для дополнительной внутренней работы со служащими организаций <…> в части общения с гражданами».

Зацепились за должность

В беседе с «360» Светлана Пескишева заявила, что не оставляла такого комментария. Она утверждает, что ее страницу взломали, а потом заблокировали. После этого она увидела сообщение в паблике, но зайти в аккаунт уже не могла. Кто мог это сделать, она не представляет.

«Кому я мешаю, я не знаю… Зацепились, что у меня написана была должность в управлении образования. Но я там уже давно не работаю. Смотрю [есть под постом] подобные записи, комментарии, где простые люди, где страницы закрыты. Там внимания не обращают, а тут как-то зацепились, решили все сделать „хорошо“ для меня», — сказала она.

Отношение к оставленному якобы от ее имени комментарию у нее негативное, писать такое она бы не стала.

«Сегодня последний день работаю, и все. [Дальше] дома буду пока. Затюкали [меня] уже и так, и в школе детям говорят про меня. У меня трясучка, у меня апатия. Пока буду думать, что делать», — заключила Пескишева.

Не должно кормить

В марте 2019 года страна узнала о директоре департамента образования Владимирской области Ольге Беляевой. По ее мнению, государство должно организовать условия для питания школьников — кухню и столовую, а обеспечивать им детей — покупать, привозить продукты и готовить — обязаны родители.

«Это была оговорка. На самом деле, конечно же, организовывать этот процесс должны школы. Вопрос стоит лишь об оплате питания. Такой обязанности для региона федеральный закон не устанавливает», — объясняла потом Беляева губернатору Владимиру Сипягину.

В целом ответ ее был достаточно корректный, чиновница просто плохо выразила свою мысль, поэтому при своей должности Беляева осталась.

Не должно содержать

В декабре 2018 года министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова посоветовала оказавшимся в трудной финансовой ситуации матерям просить деньги у отцов детей или заняться огородничеством.

Источник фото: Twitter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров за министра заступился, назвав ее жертвой шумихи. Свое место Антимонова так и не потеряла.

Ничего не должно

Но самым запоминающимся стал скандал вокруг экс-директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. Во время обсуждения поддержки властями молодежных проектов она заявила волонтерам из Кировграда, что государство им ничего не должно.

«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство, вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — заявила Глацких.

Конечно, она, тоже оправдывалась, говорила, что ее не так поняли. Своей должности она лишилась, но не из-за увольнения, а из-за реорганизации департамента. А потом, уже не будучи чиновницей, обозвала журналистов «гиенами-падальщиками» и стала героиней еще одного скандала.