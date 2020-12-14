Чиновникам запретили ходить на подпольные вечеринки в некоторых регионах. Накажут увольнением

Пандемия внесла коррективы в празднование Нового года. Из-за этого в российских регионах появились новые правила для государственных служащих: любителей оторваться в новогоднюю ночь и после нее будут наказывать там, где празднование в общественных местах запрещено.

Новосибирская область

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил всех государственных служащих региона о последствиях, если они будут участвовать в незаконных предновогодних вечеринках в период пандемии. Наказание губернатор выбрал жесткое — увольнение.

«Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные — вплоть до увольнения такого сотрудника», — сказал Травников. Он добавил, что этот Новый год лучше провести в кругу семьи, без корпоративов и ночных вечеринок.

Некоторые рестораны, кафе и развлекательные организации региона планируют подпольные новогодние вечеринки, несмотря на запреты. Чтобы найти их, надзорные органы проведут адресные рейды.

Две недели назад в Новосибирской области Травников наказал чиновников областного Министерства культуры, которые участвовали в массовом мероприятии без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Их наказание было мягким — сокращение премии.

Крым

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, чиновники и депутаты должны подавать пример жителям региона и придерживаться коронавирусных ограничений. Государственным служащим Аксенов запретил участвовать в новогодних корпоративах, а если они не послушают, их уволят или исключат из партии.

«В случае, если будут замечены должностные лица (неважно, какого уровня) на корпоративах, депутатский корпус, то по должностным лицам — вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию в общем звания государственного служащего. С депутатским корпусом — вплоть до исключения из партии», — сказал Аксенов.

С 20 декабря по 15 января в Крыму ввели запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время. Также запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений. При этом прием туристов на полуострове не прекращается.

Источник фото: РИА «Новости» / Рамиль Ситдиков

Калужская область

Государственным служащим в Калужской области до 15 января запретят проводить новогодние корпоративы, передает сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Губернатор Владислав Шапши отметил, что чиновники должны подавать пример жителям, соблюдая ограничения.

Шапши подписал поручение в адрес властей, в котором говорится о запрете на празднование Нового года в кафе и ресторанах. Также запрещено проводить детские елки в закрытых помещениях — на улице разрешено. Наказание за нарушение запрета не прописано.

Белгородская область

В регионе нет жестких запретов для чиновников на проведение корпоративов. Однако глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева рекомендовала сотрудникам органов власти не устраивать вечеринки, передает сайт «Бел.ru».

По словам Оглезневой, постановления на этот счет нет, но в период пандемии новогодние мероприятия среди государственных служащих лучше не проводить. 25 декабря в регионе состоится брифинг, на котором совместно с врио губернатора Вячеславом Гладковым могут обсудить этот вопрос.

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Башкирия

В Башкирии тоже ввели ограничения для чиновников. Глава региона Радий Хабиров сказал, что последние два года государственные служащие устраивали корпоративы. Но в 2020 году из-за пандемии мероприятия решили отменить, передает сайт «Новости Уфы». По словам главы региона, эту тему он обсудил с чиновниками Башкирии, они согласились.

«Мы договорились, с семьями побольше побудете. Тему с подарками мы тоже обговорили. Не надо открытками друг друга засорять. Сейчас все в телефонах, гаджетах. Эсэмэску отправили — и приятно будет», — сказал Хабиров.

Каких-либо санкций за проведение новогодних вечеринок в регионе нет.

При этом рестораны и заведения общепита Башкирии в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. В дни каникул — с 06:00 до 02:00, передает ГТРК «Башкортостан».