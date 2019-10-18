Чиновники Подмосковья первыми в стране будут работать удаленно. Кого оставят в офисе?

Госслужащие Подмосковья первыми в стране перейдут на дистанционный режим работы. Законопроект приняли 17 октября в Мособлдуме. «360» рассказывает, кого отправят работать домой, а кому по-прежнему придется ездить на службу.

Постоянный представитель губернатора в Мособлдуме Александр Горбылев рассказал, что за последние годы в регионе существенно сократился аппарат госслужащих. В 2013 году их было 9004. К 2019-му осталось 6185. Благодаря этому область вышла в лидеры по наименьшему числу чиновников — всего 15 на каждую тысячу жителей.

На этом не остановились. 7 октября парламентарии единогласно приняли поправки в региональный закон о государственной гражданской службе. Нововведения позволят госслужащим, занимающим ведущие, старшие и младшие должности, работать удаленно. Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, опыт Подмосковья, которое первым в стране переведет чиновников на удаленку, могут перенять другие регионы.

«Этот шаг продиктован растущим уровнем информатизации общества. Ведь сегодня во многих коммерческих компаниях присутствие ряда специалистов в офисе становится необязательным — логично было бы распространить эту практику и на госучреждения», — сказал Брынцалов.

Тренд на дистанционную работу общемировой, особенно востребован у молодежи, занятой в IT-индустрии. Плюсы: отсутствие издержек работодателя на аренду, оплату электричества, проезд, питание и так далее. Минусы: невозможность отследить, чем занимаются сотрудники в каждый конкретный момент времени, и отсутствие командной работы.

Кто останется в офисе?

По оценкам председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Баранова, на дистанционную форму могут перейти около 400 человек. В первую очередь, уточнил постпред губернатора Александр Горбылев, это коснется юристов-судебников и тех, кто занимается электронным документооборотом, бюджетным и бухучетом и с государственной автоматизированной системой «Управление».

«Точно не уйдут на удаленку главная группа: от заведующего самостоятельным отделом до начальника управления. Высшая — замминистры и те, кто работает напрямую с населением, оказывает госуслуги, реализует контрольно-надзорные функции и в целом реализует отраслевые полномочия ведомств вне зависимости от должностей», — добавил он.

По примеру японцев и скандинавов

Зарплата чиновников останется той же, так как ее определяют федеральное и областное законодательства. Правда, тем, кто перейдет на дистанционную работу, не будут платить за проезд к месту работы.

Депутаты учитывали опыт других стран. Так, например, в Японии примерно 10% госслужащих работают из дома. Это позволило разгрузить дороги возле министерств и ведомств. Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков объяснил, что одна из серьезных проблем местных жителей — слишком долгий путь на работу. Поэтому для повышения эффективности работы служащих местные власти тестируют практику надомной работы.

В России, уверен он, такой метод тоже вполне применим. Однако важно продумать множество организационных вопросов, а также аспект кибербезопасности. Ведь даже в Японии дистанционная работа госслужащих — явление новое и пока еще экспериментальное.

«Японцы никогда с обрыва в речку не прыгают. Они всегда медленно и осторожно разрабатывают модели. И они очень аккуратно, пробуя направления работы, доводят до ума. Накапливают опыт, собирают и анализируют информацию, сводят в единое целое и лишь потом коллегиально принимают решение: стоит этим заниматься или нет», — добавил он.

Японие — не единственный пример. Как гибкий, так и удаленный график работы госслужащих существует в ряде скандинавских стран, США и других государствах. Такие служащие не работают с людьми или конфиденциальной информацией, а занимаются бумагами. Но в целом их количество довольно мало.