Чиновники Подмосковья первыми в стране будут работать удаленно. Кого оставят в офисе?
Постоянный представитель губернатора в Мособлдуме Александр Горбылев рассказал, что за последние годы в регионе существенно сократился аппарат госслужащих. В 2013 году их было 9004. К 2019-му осталось 6185. Благодаря этому область вышла в лидеры по наименьшему числу чиновников — всего 15 на каждую тысячу жителей.
На этом не остановились. 7 октября парламентарии единогласно приняли поправки в региональный закон о государственной гражданской службе. Нововведения позволят госслужащим, занимающим ведущие, старшие и младшие должности, работать удаленно. Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, опыт Подмосковья, которое первым в стране переведет чиновников на удаленку, могут перенять другие регионы.
«Этот шаг продиктован растущим уровнем информатизации общества. Ведь сегодня во многих коммерческих компаниях присутствие ряда специалистов в офисе становится необязательным — логично было бы распространить эту практику и на госучреждения», — сказал Брынцалов.
Тренд на дистанционную работу общемировой, особенно востребован у молодежи, занятой в IT-индустрии. Плюсы: отсутствие издержек работодателя на аренду, оплату электричества, проезд, питание и так далее. Минусы: невозможность отследить, чем занимаются сотрудники в каждый конкретный момент времени, и отсутствие командной работы.
Кто останется в офисе?
По оценкам председателя комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Баранова, на дистанционную форму могут перейти около 400 человек. В первую очередь, уточнил постпред губернатора Александр Горбылев, это коснется юристов-судебников и тех, кто занимается электронным документооборотом, бюджетным и бухучетом и с государственной автоматизированной системой «Управление».
«Точно не уйдут на удаленку главная группа: от заведующего самостоятельным отделом до начальника управления. Высшая — замминистры и те, кто работает напрямую с населением, оказывает госуслуги, реализует контрольно-надзорные функции и в целом реализует отраслевые полномочия ведомств вне зависимости от должностей», — добавил он.
По примеру японцев и скандинавов
Зарплата чиновников останется той же, так как ее определяют федеральное и областное законодательства. Правда, тем, кто перейдет на дистанционную работу, не будут платить за проезд к месту работы.
Депутаты учитывали опыт других стран. Так, например, в Японии примерно 10% госслужащих работают из дома. Это позволило разгрузить дороги возле министерств и ведомств. Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков объяснил, что одна из серьезных проблем местных жителей — слишком долгий путь на работу. Поэтому для повышения эффективности работы служащих местные власти тестируют практику надомной работы.
В России, уверен он, такой метод тоже вполне применим. Однако важно продумать множество организационных вопросов, а также аспект кибербезопасности. Ведь даже в Японии дистанционная работа госслужащих — явление новое и пока еще экспериментальное.
«Японцы никогда с обрыва в речку не прыгают. Они всегда медленно и осторожно разрабатывают модели. И они очень аккуратно, пробуя направления работы, доводят до ума. Накапливают опыт, собирают и анализируют информацию, сводят в единое целое и лишь потом коллегиально принимают решение: стоит этим заниматься или нет», — добавил он.
Японие — не единственный пример. Как гибкий, так и удаленный график работы госслужащих существует в ряде скандинавских стран, США и других государствах. Такие служащие не работают с людьми или конфиденциальной информацией, а занимаются бумагами. Но в целом их количество довольно мало.