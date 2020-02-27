Москва на карантине от китайцев. Иностранцев выслеживают и ловят из-за коронавируса

Недавно посольство Китая попросило власти Москвы прекратить предвзято относиться к их гражданам — перестать проверять на каждом шагу. Но столичные власти утверждают, что никакого избирательного отношения к китайцам нет, как и дискриминации. Правда, для них в городе установили двухнедельный карантин, за которым следят с помощью системы распознавания лиц.

Во вторник посольство Китая направило официальное письмо властям Москвы с просьбой прекратить постоянно проверять китайских граждан в общественном транспорте. Дипломатов КНР расстроило, что полиция вместе с сотрудниками метро проверяла и анкетировала только граждан Китая на фоне ситуации с коронавирусом, от которого скончалось почти 2,8 тысячи человек, а заболело более 81 тысячи.

Представители посольства отметили, что ни в одной стране мира нет специального мониторинга граждан КНР.

В то же время столичные власти считают, что в их действиях нет дискриминации по отношению к китайцам. В пресс-службе департамента транспорта Москвы заявили, что сотрудники полиции и метрополитена проверяют всех иностранцев, а не только приезжих из Китая.

Кроме того, РБК узнал о письме Сергея Собянина послу Китая в России Чжан Ханьхуэю, в котором проверки объясняются заботой об охране здоровья жителей и гостей города. Первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай сообщил, что Собянин не связывался с Ханьхуэем. Булай допустил, что журналисты воспользовались рабочими материалами из аппарата мэра, но официального документа пока нет.

«Граждане любых стран, включая КНР, на недискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней соблюдать режим изоляции по месту жительства и пребывания», — сказано в документе.

В тексте, с которым ознакомились журналисты, указано: с 22 февраля в Москве нашли 88 нарушителей режима изоляции. Из них 80 — граждане Китая.

Источник фото: РИА «Новости» / Максим Блинов

Распознавание лиц против вируса

И хоть власти Москвы утверждают, что пристрастного отношения к китайцам нет, профилактические меры в городе заставляют в этом усомниться. Так, 21 февраля на сайте Собянина появилась статья под названием «Коронавирус. Рассказываю о дополнительных мерах по недопущению проникновения инфекции». В материале указаны профилактические меры, чтобы предотвратить эпидемию в столице.

В Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса гражданам Китая выписали около 2,5 тысячи постановлений о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания. Это значит, что любой человек, приехавший из Китая, должен 14 дней не выходить из дома или гостиницы. Такие правила не устроили 23 туристов из КНР, которые нарушили карантин и пошли гулять. Их попытались задержать около станции метро «Новослободская», но китайцы отказались подчиняться, сели в автобус и уехали. Их все-таки задержали и отправили в отель на изоляцию.

В качестве профилактики сотрудники МВД и врачи проводят рейды по местам возможного пребывания граждан КНР — общежитиям, гостиницам и квартирам. Иностранцев также ищут в метро и наземном транспорте. То есть московские полицейские ищут китайцев, чтобы изолировать их от других жителей столицы. Все это написал мэр в своем блоге.

«Проведение рейдов — неприятная задача, но это необходимо, в том числе и для самих потенциальных носителей вируса. И, кстати, большинство проверенных в ходе рейдов граждан находятся в Москве довольно давно, никаких ограничений к ним не применяется», — отметил Собянин.

По словам мэра, полиция также использует систему распознавания лиц для контроля над изолированными гражданами Китая. Он напомнил о случае с китаянкой, чей анализ на коронавирус оказался положительным из-за лабораторной ошибки. Она получила постановление о 14-дневной изоляции, но вышла погулять во двор. Это заметила система распознавания лиц. Собянин не уточнил, наказали ли девушку.

Меры Мосгортранса

В соцсетях постановление о проверках китайцев в общественном транспорте появилось 19 февраля, но в Twitter-аккаунте Мосгортранса заявили, что это фейк. То же самое сказал и заместитель начальника центральной диспетчерской организации Василий Уваров.

Потом глава профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков подтвердил, что сотрудников действительно обязали вызывать полицию при появлении «лиц китайской национальности».

«Указание было дано ГУП Мосгортранс о том, что бы водители сообщали о пассажирах, похожих на китайцев. Я так понимаю, что было дано указание департаментом транспорта в связи с вот этим коронавирусом», — сказал Дашков. В пресс-службе Мосгортранса предоставили ту же информацию, отметив, что данные об иностранцах «в случае необходимости» отправляются медикам.

СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что 20 февраля Московский метрополитен поручил своим сотрудникам останавливать граждан Китая и просить их пройти анкетирование. Документ составлен на двух языках — русском и китайском. Иностранцам придется называть дату и цель прибытия в Россию, указать место фактического проживания, а также рассказать, есть ли у них симптомы ОРВИ, проходили ли они карантин и планируют ли покидать Москву в ближайшие 15 суток.

Собянин в своем блоге подтвердил, что сотрудники метрополитена и Мосгортранса вместе с полицией и скорой помощью проводят мониторинг прибывших из Китая. Он не уточнил, проходят ли они анкетирование.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Фурман

Памятки для полиции

В распоряжении «360» оказалась памятка, которую выдают в некоторых отделах московской полиции. Согласно документу, у правоохранителей есть три варианта действий которые они могут предпринять при работе с китайцами.

Так, если полицейский видит гражданина КНР, он должен его сфотографировать. Потом проверить документы и тоже снять их на камеру.

Источник фото: телеканал «360»

Если с документами проблем нет и гражданин приехал в РФ более двух недель назад, его отпустят. Но самый худший сценарий ждет тех китайцев, которые находятся в России менее 14 дней. В этом случае полиция установит личность человека и сообщит о нем в единый кол-центр. Если у иностранца есть постановление на карантин, то его принудительно изолируют, отправив в центр реабилитации.

Официального подтверждения, что такую памятку выдали полицейским, нет. «360» до сих пор не получил ответ от управления МВД России.