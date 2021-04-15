Четыре стены вместо отпуска. Иностранцы не могут позволить себе отдохнуть даже на местных курортах

Некоторые россияне расстроились из-за отмены полетов в Турцию и теперь планируют отдых на пляжах Крыма и Краснодарского края. Многие иностранцы же пока и мечтать не могли о заграничных поездках — они не могут выехать за пределы своих регионов, которые зачастую далеки от курортных.

Австрия

В Австрии, например, речь идет не просто о поездках к морю, но и об обычном выходе из дома. В начале апреля в федеральных землях Вене, Бургенланде и Нижней Австрии ввели новый жесткий карантин из-за роста заражения коронавирусом.

Там ввели круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины. К таковым относится, например, прогулка. Помимо этого, школьников опять перевели на дистанционное обучение, музеи закрыли, а людей обязали носить маски типа FFP2.

Германия

До пандемии чемпионами по путешествиям были немцы. Российские фанаты заграницы наверняка замечали, что граждане Германии были почти в каждом отеле, на каждой экскурсии и буквально рядом со всеми достопримечательностями. Неудивительно, что немцы тяжело переживают закрытие границ из-за коронавируса.

Жесткие ограничительные меры не дают местным жителям без проблем добраться до курортных мест даже в собственной стране. Об этом «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт. Любой, кто хочет не просто исследовать собственный балкон во время отпуска, должен соблюдать многочисленные меры безопасности.

Однако отказываться от поездок, пусть и не зарубежных, немцы не планируют. Согласно опросу, который привели в DW, 24% граждан Германии планируют съездить в отпуск в этом году один раз, 15% — два, а 6% — три и более.

«За границу, конечно, выехать будет очень тяжело, но здесь по стране весь этот маразм надо стараться игнорировать, иначе жизнь пройдет и никуда не съездим, судя по тем долгосрочным прогнозам, которые выставляют сейчас. Поэтому надо брать руки в ноги, детей, чемодан и ехать отдыхать, наслаждаться», — пояснил Гердт.

Местные СМИ предлагают немцам различные пешие маршруты, рекламируют достопримечательности парков и зазывают в те или иные города. Правда, не все немцы готовы рисковать. Многие попросту планируют провести отпуска с семьей, в гостях у друзей.

Франция

Забыть о Лазурном Береге в период пандемии пришлось не только россиянам, но и многим французам. В марте местные власти в ряде регионов ввели новые ограничительные меры.

Их жителям разрешили выходить на улицу для прогулок, но в пределах 10 километров от дома. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запретили. Также французам рекомендовали ограничить контакты с родственниками и перейти на дистанционный режим работы.

Италия

Без местных курортов останутся и многие итальянцы. С 7 апреля в стране вступил в силу новый декрет правительства в части мер противодействия распространению коронавируса. Так, области вновь разделят на красную и оранжевую эпидемиологические зоны. От цвета зоны зависит, что именно в ней можно делать, а что нельзя, какие предприятия открыты, какие нет.

Более того, в Италии продолжают действовать комендантский час и ограничения на передвижение граждан как внутри областей, так и между ними. Предполагается, что действие ограничений продлится до конца апреля.