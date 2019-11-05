Японское подразделение Microsoft месяц работало четыре дня вместо пяти. Это привело к росту продуктивности, снижению использования электричества и появлению более счастливых работников. Microsoft не первая компания, чей переход на четырехдневку дал положительный результат. Однако, большинство зарубежных компаний не спешит переходить на сокращенный график работы на постоянной основе.

Как сообщает The Guardian, Microsoft Japan в августе провел эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в рамках проекта Work-Life Choice Challenge Summer 2019. В нем приняли участие 2300 человек. Работники помимо субботы и воскресенья также отдыхали по пятницам. При этом заработная плата и длина отпуска не изменились.

Сокращенные недели привели к более эффективным встречам, более счастливым работникам и росту производительности на целых 40%. Помимо этого сотрудники реже брали отгулы, потребление электроэнергии сократилось на 23% а расход бумаги на 59%. Подавляющее большинство сотрудников — 92% — сказали, что им понравилась сокращенная неделя.

Проект с сокращенной неделей был пробным, а потому неясно будут ли эти изменения внедрены на более долгосрочной основе, и будут ли они в других офисах. Говорят, что Microsoft планирует вновь повторить эксперимент следующим летом.

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Положительная динамика

Тhе Gurdian подмечает, что это не первый эксперимент с сокращенной рабочей неделей. В 2018 году новозеландская компания Perpetual Guardian проводила такой же опыт на протяжении двух месяцев с 240 работниками. По словам сотрудников, у них улучшился баланс между работой и личностью жизнь, а также повысилась концентрация внимания в офисе. Уровень стресса персонала снизился на семь процентов.

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HR-консалтинговая компания Robert Half опросила 1500 работников и 600 менеджеров по подбору персонала по поводу пятидневной рабочей недели. Более половины опрошенных — 66% — заявили, то хотят работать меньше пяти дней в неделю.

Harvard Business Review также провел эксперимент с уменьшением рабочей нагрузки, но сократил часы, а не дни работы. Переход с 8-часового рабочего дня на 6-часовой также привел к повышению производительности. Как показал еще один опрос 2018 года, из 3000 сотрудников больше половины думают, что могут выполнить свою работу за пять часов в день, а не восемь.

Многочисленные компании по всему миру также провели аналогичные испытания с благоприятными результатами. Согласно докладу Международной организации труда за 2018 год, более короткие часы работы обычно приводят к повышению производительности.

Стремление к сокращению рабочей недели набирает обороты в последние годы при значительной поддержке со стороны профсоюзов.

Конкуренция и агрессивная экономика

Тем не менее, четырехдневная рабочая неделя сталкивается с такими проблемами как конкуренция и не отставание от клиентов. Помимо этого каждый день становится на вес золота. Как объяснил Fаst Companу технический директор Basecamp Дэвид Хайнемайер Ханссон, при четырех днях в неделю нельзя терять ни один. Одно непредвиденное обстоятельство, один потерянный день и работник вынужден выполнить свою задачу за три дня. Как показывает практика, за три дня продуктивно поработать не получается. Четырехдневная рабочая неделя не предусматривает под собой отгулы или чрезвычайные ситуации.

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Важно также убедиться, что компания по-прежнему доступна и удовлетворяет потребности своих клиентов.

«Задачи состоят в том, чтобы обеспечить поддержание нашего обычного высокого уровня обслуживания клиентов и нашего обычного уровня производительности и доходов, когда как сотрудники выполняют 100% своей работы в 80% от стандартного времени», — говорит Кристин Браттон, глава отдела по работе с людьми в Perpetual Guardian.

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Впрочем, у Perpetual Guardian это получилось, как показал эксперимент 2018 года.

А вот автор Джеффри Батлер считает, что сокращение рабочей недели — это мимолетная тенденция по крайней мере для США. По его словам, американская экономика более агрессивна, чем в Швеции и Франции.

«Нью-Йорк ни за что не станет приспосабливаться к четырехдневной рабочей неделе», — уверен он.

Хоть многие пока не спешат вносить такие глобальные изменения в график работы, некоторые это делают и довольно успешно. Правительство Швеции дало медсестрам шестичасовую рабочую неделю. Для этого они потратили 1,3 миллиона долларов, чтобы нанять 15 дополнительных сотрудников для работы в нерабочее время. Да, затратно, но и количество безработицы уменьшилось.

Другие компании поступили хитрее. Они просто не вызывают половину своих сотрудников по понедельникам, а другую по пятницам.