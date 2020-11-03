Спасти или подзаработать? Зачем родители 10-летнего волгоградца «изгоняли из него бесов» чесноком и свечкой

В Волгоградской области родители изгоняли бесов из 10-летнего сына с помощью чеснока, икон и святой воды. Обряд они записали на видео и отправили в СМИ в надежде получить материальную помощь. Случаем заинтересовались органы опеки. Подробности волгоградского экзорцизма — в материале «360».

С чего все началось

В конце октября, за несколько дней до Хэллоуина, волгоградское издание МТВ.онлайн выпустило материал о семье из села Гусевка Ольховского района. Журналистам рассказали о чертовщине, которая творится в их доме. Десятилетний мальчик Илья ведет себя, как одержимый: кричит, отводит взгляд от икон, снимает с себя нательный крестик, сообщили в семье.

Все началось с подарков, которые прислала бабушка ребенка по отцовской линии. До этого она долгое время не общалась ни с сыном, ни с внуками.

«У женщины недобрая слава: много лет назад она собственноручно задушила свою мать», — пишет издание о возможных мотивах конфликта.

Подарки от бабушки «с недоброй славой» — игрушки, сладости и сумку — вскоре сожгли. В сумку также лили святую воду, якобы «после этого всем домочадцам стало плохо».

Школа в поселке Гусевка / «ВКонтакте»

«Мы читаем молитвы, но это не помогает. Часам к двум-трем ночи внук буквально выдыхается и засыпает — ребенок не выдерживает таких многочасовых приступов», — рассказывала бабушка мальчика по материнской линии.

Также издание опубликовало видео «изгнания бесов». На кадрах мужчина удерживает ребенка, вдавливая его голову в диван. Тот вырывается и кричит. За ситуацией с любопытством наблюдает младшая сестра мальчика. Она сидит тут же, на диване. Женский голос за кадром советует дать ребенку чеснока от бесов, нарисовать крест, использовать свечку, а также собирается отвезти его в монастырь. В другой сцене мечущегося и кричащего ребенка удерживает какая-то женщина, ему показывают икону, от которой Илья отворачивается.

Также в материале говорилось, что после получения «проклятой посылки» отца мальчика уволили с работы. Из-за сложного финансового положения семья просила «любой помощи у читателей».

Как отреагировали в церкви

Семья, о которой идет речь, переехала в Гусевку около года назад, рассказали местные жители kp.ru. Там же находится женский монастырь, в который уже водили пятиклассника.

Его настоятельница игуменья Серафима рассказала, что родители Ильи пришли изгнать из него бесов. Вместо этого семью пригласили на исповедь.

«Они исповедовались, причастились. Ребенок выглядел вполне нормальным, не бесноватым. Я видела бесноватых, поверьте, они ведут себя иначе. И бесноватый не стал бы причащаться», — рассказала Серафима о методике выявления одержимых.

Мальчик был в монастыре несколько раз, при этом, по словам настоятельницы, вел себя, как обычный десятилетний ребенок.

Гусевский женский монастырь / monasterium.ru

В школе о нем также отзываются хорошо. По словам директора Татьяны Соколовой, Илья «привлекал чрезмерное внимание, но в остальном был нормальным».

«Он вел себя как обычный мальчик, только бесился слишком», — добавила одна из школьниц.

После публичного рассказа об обрядах экзорцизма с семьей начал работать социальный педагог. Мальчика отвезли к психологу.

По словам главы поселка Александра Иванищенко, до этого случая семья экзорцистов не привлекала к себе особого внимания.

«Муж работал в Ольховке на стройке, потом, знаю, остался без работы. Супруга его редко из дома выходила», — сообщил он. За мальчиком Иванищенко странностей также не наблюдал.

Что произошло с семьей дальше

Органы опеки посчитали условия в семье благополучными и не стали изымать ребенка, рассказала «360» уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. Выяснилось, что семья находится под влиянием близкой родственницы, «которая отличается нестандартным поведением и общается с потусторонними силами».

Семье рекомендовали строго ограничить общение с женщиной, а также запретить сыну смотреть фильмы ужасов (он, как выяснилось, любит это делать).

«Не исключается, что это какое-то постановочное действие. Если родители самостоятельно покажут ребенка областному врачу в ближайшее время, им помогут. Это нужно, чтобы определиться, есть ли у ребенка какие-то отклонения, и понять, нуждается он в специализированной помощи», — добавила Болдырева.

Изгнание бесов и РПЦ

Обряд изгнания бесов применяется как в Римско-католической церкви, так и в Русской православной, рассказал «360» религиовед Денис Батарчук.

В католической церкви есть термин экзорцизм. В православной такого устоявшегося понятия нет. Это не значит, что подобные обряды не проводились, но какого-то чинопоследования (закрепленной последовательности ритуалов — прим. ред.) не существует.

По поводу изгнания бесов: это есть в Священном писании — и Ветхом завете, и в Новом завете. Сам Иисус изгонял бесов из людей. Другое дело, что к этому обряду церковь в разные времена относилась по-разному.

В более ранних практиках это применялось достаточно часто, но позже с развитием науки, медицины и психиатрии, многие поводы для совершения подобных обрядов отпали за ненадобностью. То, что было актуально в ранние и средние века, и даже относительно недавно считалось неким беснованием — сейчас уже благодаря науке мы понимаем, что речь идет не более чем о болезни. Поэтому церковь сейчас прибегает к таким вещам гораздо более осмотрительно и с некоторым испытанием. По крайней мере, нужно понимать, с чем имеем дело… Денис Батарчук религиовед

Поэтому процент таких актов молитвословий по изгнанию какой-то нечистой силы из человека резко сокращается. Но, тем не менее, и в православии, и в католицизме это присутствует до сих пор. В Русской церкви есть некоторые священники, которые известны в своей среде, как священнослужители, которые практикуют такие обряды достаточно часто.

Креатив священников

Очищение от нечистой силы — это не таинство, а молитва для духовного исцеления человека. Ее может провести священник или церковная община. Никакого общепринятого чинопоследования не существует. Это креатив каждого священника. Наверное, есть какой-то ритуал, но он не является официальным, сказал эксперт.

Верующие люди считают, что от молитв праведника — человека святого — может исцелиться бесноватый. Поэтому это практиковалось в РПЦ. Еще в 1990-е годы было несколько громких имен среди духовенства, которые проводили эти обряды регулярно.

«Но сейчас все-таки церковь все равно идет в ногу со временем, поэтому не надо думать, что это такой заповедник условных древностей. Конечно, среди церковных людей достаточно, не то чтобы „темных“ служителей, но желающих, чтобы это все было устроено иначе. Но уже давно никто врачей на кострах не жжет, слава Богу, а наоборот церковь пользуется всеми плодами науки», — сказал Денис Батарчук.

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Как проводится обряд

Кого-то насильно приводят в состоянии аффекта. Кто-то сам приходил с навязчивыми мыслями. А обрядовая история может быть очень разной. Кого-то кропят водой, осеняют крестным знамением, читают над ним какие-то молитвы, или просят пойти причаститься, посылают в паломнические поездки. Каждый раз по-разному. Но обычно человека приводят в храм, над ним совершают определенные молитвословия со святой водой, исповедью и прочим. Порядок может быть разным.

Но даже в самой церковной среде отношение к подобного рода обрядам очень неоднозначное. Многие клирики, мягко говоря, считают это избыточной мерой. И считают, что подобные действия имеют мало отношения к учению Христа.