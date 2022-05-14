«Черный рынок» оружия развит на Украине с 2014 года

На Украину продолжает поступать вооружение с Запада. Но накопление этой техники не критично, пока что количество в качество не переходит, отметил в беседе с «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвейчук. Он также заметил, что на Украине хорошо развит «черный рынок» оружия, и именно эта страна считается одним из основных поставщиков техники и вооружений на Ближний Восток.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Главная задача — уничтожение техники вооружения ВСУ

Я оцениваю пока в порядке тех целей и задач, которые анонсировал Верховный генеральный штаб. Мы изо дня в день видим отчеты Коношенкова. То есть главная задача — это уничтожение техники вооружения ВСУ и последующий разгром его вооруженных сил в целом.

Уничтожение НПЗ [на окраине города] Кременчуг — я вижу в этом стремление локализовать маневренную группу, не дать ей возможности двигаться, а чтоб она не двигалась, что нужно сделать — лишить ее возможности заправляться. Это выполняется ударами дальнобойных наших средств, ракет.

Я всегда говорю, если бы мы были американцы, мы бы уже давным-давно завоевали эту территорию, снеся все заводы, фабрики, города, населения и тому подобное. Мы этого сделать не можем. Мы должны добиться демилитаризации и денацификации, и чтобы потом на этой территории остались люди, которые будут дружественные нам, нашей стране.

ВС РФ выполняет задачу по уничтожению вооружения с Запада

Поставки идут. Кто-то их поставляет шоссейными дорогами, кто-то железными дорогами, мы применяем все силы и средства для того, чтобы не допустить, чтобы они пришли на поле боя.

И еще одно, мы отслеживаем любое движение, и как только эта техника разгружает или концентрируется в каких-то районах, по ним наносятся удары.

То есть задача по уничтожению вот этого вооружения, которое идет с Запада, выполняется. Конечно не в полном масштабе, мы не можем 100% уничтожить технику, какая-то техника будет просачиваться, и будет принимать боевые действия.

Но я всегда говорил, и буду говорить: накопление этой техники не критично, пока что количество в качество не переходит

«Черный рынок» оружия на Украине

Самое интересное, что Украина считается одним из основных поставщиков техники вооружения на Ближний Восток. Вот когда мы в Сирии громили ИГ*, они наполовину были вооружены техникой и вооружением, которые были проданы с Украины.

Украина занимается контрабандой оружия с 2014 года, когда произошел переворот. Запасы оружия по спискам и в наличии очень резко сократились именно за эти восемь лет.

Я думаю, что американцы наконец-то начали прозревать: огромные суммы, которые они выделяют, просто не доходят, они разворовываются

Вы объясните мне, Зеленский за неполные три года своего президентства стал почти миллиардером долларовым. Откуда эти деньги? Как они ему капнули? Люди наживаются на горе своей страны, на горе своего народа. Занимаются теневым бизнесом, перепродажей того оружия, которое должно идти якобы на защиту этой, так называемой, Украины.

Европа «очищает» свои склады

Европа все это дело прекрасно понимает. Дело в том, что Европу выпотрошили и, как нашкодившего щенка, поставили в угол и приказали отдать оружие.

Здесь, в общем-то, Европа очень хитрая: утилизировать, допустим, танк очень дорогостоящее занятие, проще на Украину отправить. И еще одно, она (техника — прим. ред.) же потом останется на Украине, ее никуда вывозить не будут. А, кстати, металлурги не хотят брать танки, они очень тяжелы для переработки.

То есть Европа очищает свои склады от того хлама, который в данной ситуации является экологически грязным и им абсолютно не нужным

Украина «вычищает» свои арсеналы

Что у них есть своего? На артиллерийских складах и арсеналах еще осталось небольшое количество артиллерийских систем: минометов 60 миллиметровых, 81 миллиметра; гаубицы буксируемые, самоходные уже все задействованы. Есть запасы снарядов для этих систем, достаточно большое количество устаревших ствольно-зенитных систем.

Вот недавно пошла информация, что появились ЗУ-57-2 — это такое старье. Это появилось где-то в 1946–1947 году в Советском Союзе, а сейчас они на территории Украины уже начинают вводиться в бой.

То есть, на ряду с поставками современного оружия с Запада, Украина тоже вычищает все свои арсеналы и бросает их в бой

Интенсивность демилитаризации возрастает

Положено подводить итоги дня, что было сделано. Это не наступление, это интенсивность боевых действий. Это как наши войска демилитаризируют именно военные силы Украины. И мы видим, что достаточно интенсивность возрастает.

Сейчас завершена операция по освобождению Попасной, локальное окружение Лисичанск, Северодонецк, и уничтожения этой группировки. И после этого войска, если мы посмотрим по карте, двигаются с Севера на Юг в направлении Краматорска, в Мариуполе войска освобождены, завершена частная операция по локализации «Азовстали» и уничтожении этих бандформирований.

Войска начинают двигаться, и как только будет замкнута вот эта дуга в направлении Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Краматорск, и опускаясь на Троицкое, <...> и после того, как будет завершено окружение вот этой группировки в Донбассе она будет ликвидирована на направлении, я думаю, Харьков, Николаев, и возможно, даже Одесса.

Безопасность фронта требует, чтобы никакие фланговые, тыловые части противника не могли нанести нам ущерб, а это как раз является южный фронт, северный фронт. Думаю, что линией разделения в ближайшие недели должен стать рубеж Днепра.

* «Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ.