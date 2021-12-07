«Черный ящик» Земли начал делать записи о нашей цивилизации. Он нужен на случай глобальной катастрофы

«Черный ящик Земли» появится в Австралии в 2022 году. Он будет представлять собой самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая уже автоматически накапливается на созданном для этого сайте. Этот проект создан для привлечения внимания к проблеме глобального потепления.

«Назначение этого устройства — предоставить беспристрастные материалы о событиях, которые ведут к прекращению существования планеты, взять ответственность за будущие поколения и побудить к срочным действиям», — привело РИА «Новости» фрагмент из описания онлайн-ресурса.

Как считают авторы проекта, «чем закончится эта история, зависит от нас».

Как это работает

Фон сайта — это предполагаемое изображение монумента в виде огромного бруска. По данным телеканала ABC, его размеры составят 10 × 4 × 3 метра. Монумент будет выполнен из стальной брони, толщина которой 7,5 миллиметра. «Черный ящик» возведут на устойчивой в геологическом отношении местности на западном побережье острова Тасмания.

Внутри объекта разместят огромные хранилища данных с подключением к интернету, питать их будут солнечные батареи сверху и аккумуляторы изнутри.

Прибор будет записывать замеры температур на суше и на море, а также данные об окислении океанов, исчезновении видов живых существ, содержании углерода в атмосфере, численности населения, изменениях суши, военных расходах стран и потреблении электричества.

Кроме того, будут записываться заголовки новостей, посты социальных сетей и сообщения со встреч, которые посвящены изменениям климата.

В реальном времени на сайте показано, какие информационные сообщения виртуально уже записаны.

Как утверждается, проект не коммерческий и основным принципом его дизайна является функциональность. При этом его ведением занимается крупнейшая маркетинговая австралийская компания Clemenger BBDO в сотрудничестве с местными исследователями.

Строительство конструкции начнется в середине 2022 года, однако, начиная с конференции ООН по изменению климата в Глазго в ноябре этого года, уже началась запись информации на жесткие диски. Разработчики пока проводят тестирование емкости памяти, а также способов более долгосрочного хранения.

Как отметил австралийский телеканал, в случае глобальной катастрофы «черный ящик» Земли поможет тем, кто его найдет, узнать, что привело к ней. При этом, по мнению разработчиков, устройство может принести пользу уже сейчас, ведь прибор будет записывать действия влиятельных людей по климатической проблеме, а это может заставить их задуматься над своими поступками.