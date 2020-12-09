На матче команд ПСЖ и «Истанбул Башакшехир» произошел расистский скандал. Помощник главного тренера турецкой команды Пьер Вебо посчитал, что резервный судья назвал его «черным», произнеся слово на румынском языке. Арбитр утверждает, что не является расистом, а футбольная общественность продолжает кричать о неуместном поведении.

Расовый конфликт

Во время матча шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул Башакшехир» 8 декабря между судьей и членами турецкой команды произошел конфликт. Встречу прервали на 13-й минуте, после того как румынский арбитр Себастьян Колцеску некорректно выразился. По крайне мере так посчитал Пьер Вебо. Из-за этого команда ушла с поля и отказалась возвращаться.

Колцеску, предположительно, назвал Вебо «черным», когда обращался к главному рефери. Судья произнес румынское слово negru, что показалось игрокам стамбульской команды оскорбительным. Момент конфликта попал на видео.

«Ты ни разу не сказал: „Этот белый парень“. Ты говорил: „Этот парень“. Так почему, упоминая темнокожего, ты называешь его „этим черным парнем“?» — сказал Демба Ба, заступившийся за Вебо.

Румынский арбитр обвинил в случившемся языковой барьер. По словам Колцеску, он не хотел оскорблять Вебо, а слово negru на румынском языке означает «черный». Рефери считает, что его неправильно поняли игроки команды «Истанбул Башакшехир».

«Румынское слово negru означает „черный“. Я вовсе не расист», — попытался объяснить свое высказывание Колцеску.

Зачем ему понадобилось уточнять цвет кожи, он так и не объяснил.

Сторонники и противники

Румынские журналисты встали на защиту своего судьи, объяснив, что negru в том значении, в котором употребил его Колцеску, означает «темнокожий парень». А для оскорбительного обозначения темнокожих в румынском языке есть другое выражение.

Однако объяснение арбитра и поддержка со стороны журналистов особой роли не сыграли. UEFA заявил, что начал расследование скандала. В ассоциации добавили, что в футболе не место расизму и дискриминации в любой форме.

ПСЖ на своем сайте написал, что любая форма расизма противоречит ценностям, которым следует клуб.

«Более 15 лет клуб возглавляет борьбу со всеми формами дискриминации. ПСЖ сегодня является одним из наиболее приверженных борьбе со всеми формами насилия и дискриминации», — говорится в сообщении.

Арбитра раскритиковал даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвав UEFA принять меры в отношении Колцеску. От лица страны он сказал, что дискриминации нет места в спорте и любых других сферах.

Бывший игрок сборной Румынии и ряда европейских клубов, среди которых «Тоттенхэм», «Севилья» или «Вест Хэм», Илие Думитреску посочувствовал румынскому арбитру Овидиу Хацегану, работавшему на матче с Колцеску.

«Обидно за Хацегана и боковых арбитров. Думаю, они могли добиться еще больших успехов в судействе. Колцеску допустил огромную ошибку. Около 10-12 лет ведется борьба с расизмом. Погба, Роналду, Месси — все выступают с сообщениями о том, что в футболе нет места расизму», — сказал Думитреску.

Футболист призвал не ставить клеймо на всей судейской бригаде из-за произошедшего.

Матч между командами уже с новыми арбитрами должен продолжиться 9 декабря, начало в 20:55 по московскому времени.

Главным судьей будет представитель Нидерландов Данни Маккели, боковыми рефери — Марио Дикс (Нидерланды) и Марчин Бонек (Польша). Резервным судей будет поляк Бартош Франковски, отвечать за работу VAR будет итальянец Марко Ди Белло, а его помощником назначили Маурицио Мариани (Италия). Также предусмотрен резервный ассистент — поляк Якуб Винклер.

Что значит negru

В беседе с «360» старший научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова сказала, что в Румынии слово negru употребляется в значении «негр».

В Румынии это [слово negru означает] «негр». В каждой стране есть люди несдержанные, имеющие некие предубеждения. В данном случае, думаю, так и было. В Румынии вообще очень развиты националистические настроения и предубеждения, есть этнофобия Татьяна Биткова.

Согласно некоторым словарям, negru употребляется в качестве описания цвета. Изначальное значение этого слова — «черный цвет», «черное». Например, фраза purta negru означает «носить черное», а ochi negru — «черные глаза».

Но другие словари не исключают, что negru может описывать и темнокожего человека. Например, предложение: Ce-ar spune clubul dacă ar afla că eşti negru? — переводится как «Что сделает клуб, если они узнают, что ты негр?»

Однако в румынском языке есть более оскорбительное описание темнокожего человека. Negrule переводится как «ниггер».