Скидки настоящие? Топ уловок магазинов в «черную пятницу»
Дополнительная ценность
Манипуляция желаниями не всегда бывает во вред потребителям, считает маркетолог Влад Бермуда. Существует такое понятие, как «создание добавочной ценности». Например, при закупочной цене крема в 1,5 тысячи, ретейлер продает его за три тысячи рублей. В дни скидок стоимость не снижает, а прилагает к товару сертификат на какую-нибудь услугу на ту же стоимость.
«Они могут создать дополнительную ценность в виде месячного обучения английскому языку для ребенка покупателя стоимостью в три тысячи рублей либо другой высокомаржинальный продукт — что-то по фитнесу. По большому счету, это 100-процентный кешбэк. То есть не 5%, не 10%, как мы привыкли, а 100%. И для человека это понятный аргумент, почему он должен купить именно эту косметику именно в этот день», — пояснил Бермуда.
Покупатель понимает, что даже если товар ему не подойдет, у него останется подарок, который будет полезен. Магазин, в свою очередь, распродаст крем. А школа английского, которая предоставит сертификаты, получит новых клиентов. В деньгах она тоже ничего не потеряет: себестоимость месяца обучения одного человека обычно колеблется в пределах 300–400 рублей.
Агент магазина
Есть и другие способы заставить людей потратить побольше денег. Например, лотерея или рулетка с призами в виде скидок на следующие покупки, которые нужно совершить в дни распродаж. Для торговых точек с высокомаржинальными товарами это выгодно, уверен Бермуда.
«Люди совершают покупки и получают, например, карты, что именно в этот день если ты что-то покупаешь, то получаешь суперприз для друзей. И получается, что этот человек еще звонит друзьям-подругам и говорит: „Срочно иди сюда, здесь такая штука“. Таким образом каждый человек еще и становится агентом магазина», — добавил маркетолог.
Такие же скидочные и подарочные сертификаты на какую-то сумму с дедлайном в «черную пятницу» существуют и в электронном виде — для любителей онлайн-шопинга. Многие покупатели охотно рассылают их своим знакомым.
Игра на чувствах
Но так действуют только добросовестные магазины, заинтересованные не только в повышении продаж, но и в лояльности клиентов. Остальные используют старые топорные методы: заранее повышают цены на товары, а к «черной пятнице» начинают их снижать. Ретейлер при этом ничего не теряет, а человек уверен, что сэкономил.
«Есть виджеты определенные, которые ставятся на сайты. И когда ты с них уходишь, они тебе высвечивают окно типа „последний шанс“, „спецпредложение“. Это считывается, когда ты уходишь и мышкой на крестик ведешь. То есть тебя не отпускают со страницы, а дают спецпредложение, чтобы только ты что-то купил», — пояснил маркетолог.
Очень хорошо действует на покупателей игра на чувстве ограниченности или срочности. Например, что осталось мало товаров, спеццена действует только сегодня, а завтра все будет дороже. Другой эффективный прием — указывать, сколько людей сейчас просматривают или покупают этот товар.
«Еще делают тесты. Люди же любят в опросах участвовать, особенно за подарочек. Ты заходишь куда-то и проходишь опрос, например касаемо твоей внешности. И по итогам опроса ты сам понимаешь, что тебе срочно нужен этот продукт. Например, какого цвета у вас волосы, как часто они выпадают. И ты думаешь: „Блин, а у меня же правда волосы не самые лучшие…“ А ему говорят: „Вот, пожалуйста, решение вашей проблемы. Покупайте, осталось всего пять штук“», — отметил Бермуда.
Не стать жертвой
Очень важно не торопиться и не приобретать что-либо только потому, что видишь большую скидку. Всегда имеет смысл проверить цены на сайтах конкурентов. А также ограничивать сумму, которую можно потратить, и заранее обдумать и составить список покупок.
«Нужно понимать, что вам нужно, и не делать поспешных выводов, не надо торопиться. „Неправильные“ покупки совершаются на эмоциях. Если вы отвлечетесь хотя бы на несколько часов, прогуляетесь и все равно поймете, что вам это нужно, значит, надо купить. Но зачастую эмоция сходит, и вы понимаете, что не так уж и хотелось, и желание отходит на второй план. То есть не нужно покупать в моменте», — заключил Бермуда.
Еще одна опасность исходит от мошенников. Одни представляются сотрудниками банков и предлагают якобы выгодные кредиты, карты с увеличенными кешбэками или снижение процентов по имеющимся займам ко дню распродаж. Другие действуют от лица ретейлеров, рассылая сообщения, и просят заполнить форму предзаказа для получения дополнительных скидок. Задача и тех, и других — выведать у россиян данные их банковских карт.