Черногория решила заморозить недвижимость россиян. В результате может пострадать ее экономика

Власти Черногории объявили о заморозке недвижимости россиян, которые ранее попали в санкционный список ЕС. Эксперты полагают, что есть риски и для тех представителей РФ, которые ни в какие перечни не попадали. При этом именно россияне — крупнейшие покупатели недвижимости курорта, который долгое время считался любимым местом отдыха олигархов из России. Теперь же Черногория может понести потери.

Черногория заморозила недвижимость россиян

Министерство иностранных дел Черногории заявило о заморозке недвижимости двух россиян. Оба попали в санкционный список Евросоюза, передает Balkan Insight. По данным издания, Управление имущества государства заблокировало недвижимость в Жабляке, а также в прибрежном городе Будва.

«Один гражданин России пожаловался в Административный суд на решение Управления имущества, поэтому в настоящее время мы не можем опубликовать его имя», — пояснили в СМИ.

Санкции Черногории против России

Это не первые ограничения, которые вводят власти Черногории против россиян. Ранее, 8 апреля, правительство подтвердило выполнение санкций Евросоюза против России, к которым Черногория присоединилась 1 марта. В соответствии с ограничительными мерами руководство страны запретило российским самолетам использовать свое воздушное пространство и закрыло доступ к аэропортам, а также прекратила операции с Центральным банком России.

Черногория также присоединилась к отключению от Swift семи российских банков. В стране приостановили вещание российских государственных СМИ. А 10 июня министр внутренних дел Филип Аджич заявил, что Черногория заморозит 44 объекта недвижимости 34 граждан России и Украины после введения санкций ЕС. МИД республики еще в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против России.

Россияне — крупнейшие покупатели недвижимости Черногории

При этом в течение многих лет Черногорию называли излюбленным местом отдыха российских олигархов. По некоторым данным, более 40% недвижимости курорта принадлежит именно россиянам, в том числе некоторым бывшим политикам и миллиардерам.

Источник фото: flickr.com/Aleksandr Zykov

Центральный банк Черногории 7 июля отметил, что представители России по-прежнему являются крупнейшими покупателями недвижимости в стране. С февраля они купили недвижимости на 20 миллионов евро.

Попытки США ослабить влияние РФ на Балканах

Решение Черногории породило множество вопросов. Она относится к тем странам, которые являются проводниками политики США на Балканах. Об этом «360» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Я склонен расценивать решение черногорских властей, как попытки ограничить присутствие и влияние России на Балканах, которые всегда рассматривались как дружественные и лояльные по отношению к России. А эта тема давно волнует США. Они постоянно вмешиваются туда, чтобы изменить настроения населения и властей Владимир Оленченко.

По словам Оленченко, наиболее очевидно это начало проявляться после бомбардировки и распада Югославии. При этом Черногория — одна из самых экономически развитых стран региона: она живет за счет туристов. Тем не менее эта страна принята в состав НАТО, что вызывает иронию, уверен научный сотрудник.

Заморозка недвижимости — риск для экономики Черногории

«Основное назначение всего этого — противостояние России. Безусловно, это (заморозка недвижимости россиян — прим. ред.) идет вразрез с нормами международного права и теми нормами, на основе которых приобреталась собственность в Черногории», — пояснил Оленченко.

Источник фото: flickr.com/Aleksandr Zykov

Он отметил, что те люди, которые инвестировали в собственность в Черногории, сейчас оказываются в достаточно двусмысленном положении. Их недвижимость не просто какой-то кусочек, это вложенные деньги, соответственно, на них рассчитывали, планировали получение прибыли, денежный оборот, сейчас же это все заморожено.

Заморожена не просто недвижимость, заморожена инвестиционная активность и движение инвестиционного капитала. Конечно, это в ущерб, скажем, черногорской экономики. <…> Инвесторы могут отказаться платить налоги на недвижимость до тех пор, пока не будут восстановлены их права, потому что сейчас их права урезаны Владимир Оленченко.

Более того, Оленченко полагает, что при нынешней ситуации есть достаточно высокие риски лишиться недвижимости и для тех россиян, кто не попал под ограничения. Ведь санкционный угар тем и характерен, что многие страны просто не оглядываются ни на законодательство своего государства, ни на международную практику, ни на историю двусторонних отношений. При этом отношения между Черногорией и Россией уже непростые.