Россиянам разрешили поездки в Черногорию без дополнительных условий в связи с коронавирусом. Эта страна, хотя и является самой маленькой на Балканском полуострове, все-таки одно из любимых у россиян мест в Юго-Восточной Европе: есть пляжи и горы, бухты и красивые виды. Мы выбрали пять направлений, где можно не только спокойно отдохнуть, но и насладиться обзором.

Черногория открылась для российских туристов. Власти страны с 1 июня запретили приезжать жителям тех стран, где зафиксировали более 25 зараженных на 100 тысяч населения. Теперь путешествовать в Черногории можно спокойно.

Черногория всегда была довольно дорогой страной для проведения заветных 14 дней отпуска, но на что не пойдешь ради захватывающих пейзажей. Август — очень дорогой месяц, поэтому возьмем сентябрьские цены. К слову, пляжный сезон в Черногории длится с мая по октябрь, поэтому время для купания еще подходящее. Важно: примерные цены на отели указаны на момент написания материала и со временем могут меняться. В расчет бралось время въезда 1 сентября и отъезда — 10-го.

Котор

Которская бухта расположена недалеко от черногорского аэропорта Тиват. Это крупнейший залив в Адриатическом море. На берегу длиной более 107 километров расположено множество городов и отелей.

Город Котор — романтичное место, прижатое горами к самой кромке узкого залива, врезающегося вглубь материка. Котор внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник фото: Wikipedia

Отдохнуть в Которе можно и бюджетно. Например, Guesthouse Anita с оценкой 9,1 идеально подойдет. Снять такие апартаменты на девять ночей двум взрослым с ребенком можно за 24 тысячи рублей. Если повезет, то вид из окна будет прямо на нежную бухту.

Херцег-Нови

Источник фото: Flickr/David Bailey

Это один из самых популярных городков в Которской бухте. Ему даже дали прозвище «ботанический сад Черногории». Здесь можно встретить гигантские кактусы, пальмы, экзотические фрукты и цветы.

В самом городе почти все пляжи бетонные, но в окрестностях много уютных мест, куда можно добраться на катере за два-пять евро. Лучший пляж — Жаница. Там такая прозрачная вода, что даже водятся морские ежи. Безусловно, они довольно опасные существа, но в центре пляжа встретить их почти невозможно.

Апартаменты BMT Apartmani в городе Херцег-Нови можно снять всего за 18 тысяч рублей. Их оценка на Booking — 9,7. Это самый бюджетный вариант, но постояльцы не зря поставили ему такие высокие баллы.

Будва

Источник фото: Pixabay

Это самый востребованный курорт Черногории, что сказывается и на количестве развлечений, и уровне цен. Тут много ресторанов, кафе, баров и клубов, а местные турфирмы предлагают экскурсии в любой уголок страны.

Если вы ищете спокойный отдых, то это место лучше не выбирать. Цены здесь соответствующие.

В Будве есть пять общедоступных пляжей: Славянский (самый загруженный), Ричардова Глава, Могрен-1 и Могрен-2 бесплатные, а Dukley beach club платный.

Десятидневный отдых в Будве обойдется минимум в 30 тысяч рублей для двух взрослых и ребенка. Можно рассмотреть отель Chill and Go Aparthotel (9,1) — порядка 31 тысячи рублей (без перелета), либо вариант дешевле — 24 тысячи рублей в Apartments Tamara (оценка 8,9).

Свети Стефан

Источник фото: Pixabay

Свети Стефан — противоположное Будве место. Здесь создали идеальную обстановку для спокойного отдыха с детьми. Тут тихо и малолюдно, а в саму Будву очень просто добраться, если спокойный отдых надоел — 20 минут на автобусе за два евро или за 10 на такси.

Среди минусов — расположение. Курорт находится на склоне горы, а значит, придется много ходить по ступенькам. Пляж галечный, а цены такие же, как в Будве.

Уникальная особенность Свети Стефана — закрытый пляж для постояльцев одного отеля Aman Sveti Stefan. Соответственно, за девять ночей тут просят 102 тысячи рублей, но сейчас забронировать места уже не получится — все распродано.

Подешевле варианты есть: например, Apartments Kentera с оценкой 9,1. Девять ночей обойдутся здесь в 35 тысяч рублей.

Улцинь

Источник фото: Flickr/David

Курорт расположен на границе с Албанией и славится своими песчаными пляжами, а это редкость для Черногории. Тут можно восполнить недостаток активного отдыха — покататься на кайтсерфе и заняться другими развлечениями на воде. Но если вы с детьми, лучше не подходите близко к острову Ада Бояна — там официальный нудистский пляж.

В городе Улцине обычно теплее, чем в других регионах страны. На дне моря — песок, а значит, и вода прогревается быстрее. И самое главное — цены на еду, сувениры и шезлонги ниже, чем в Будве. Минус всего один: мутная вода. Но это из-за песчаного дна.