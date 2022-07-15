Черное золото свободы. Свой эталонный сорт нефти даст России независимость

Уже через год в России может появиться свой эталонный сорт нефти. Это поможет преодолеть доминирование Запада на мировом рынке. Попытки получить свободу в торговле собственными энергоресурсами уже были, но все провалились. Однако теперь эксперты настроены оптимистично — шансы на экономическую независимость действительно велики.

Россия обзаведется своим нефтяным эталоном

В России планируют создать собственный эталонный сорт нефти. Это позволит бороться с внешним давлением «Большой семерки» и другими санкциями Запада, который пытается ограничить российские доходы от экспорта энергоресурсов. Продажа иностранным партнерам нового вида черного золота поможет РФ выйти на такие объемы торговли, которые будут достаточны для установления контрольного ценового показателя. Начать торговлю нефтью на национальной платформе Центробанк, нефтедобытчики и министерства планируют уже в октябре.

Под эталоном подразумевают определенный сорт нефти, по которому будут определять стоимость топлива. Ранее базовым показателем являлся Brent — эталонная марка топлива, которую добывали в Северном море. Сегодня это смесь нескольких сортов из шельфовых месторождений между побережьями Норвегии и Великобритании. Однако эксперты уверены, что в ближайшее время перемен на нефтяном рынке не будет: инициатива России не сможет враз переломить текущие устои.

Российская нефтедобыча в июне сократилась до 7,4 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с августа 2021 года. При этом экспорт нефтепродуктов был относительно стабильным — на уровне 2,4 миллиона баррелей в сутки, сообщил сайт Port News со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства о состоянии рынка нефти. Экспортная выручка также увеличилась и превысила 20 миллиардов долларов в месяц.

Источник фото: телеканал «360»

Пора приспосабливаться к новым реалиям

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в разговоре с «360» пояснил, что до сих пор Россия очень зависима от схемы торговли нефтью, которая базируется на американском долларе и вообще на американской финансовой инфраструктуре. Привычная всем нефтяная международная торговля была создана после так называемой войны Судного дня 1973 года — военного конфликта Египта и Сирии с Израилем

Тогда страны — поставщики нефти ввели эмбарго на продажу нефти для Великобритании, Канады, Нидерландов, США и Японии, которые поддержали Израиль. Кроме того, цена на сырую нефть вросла втрое, что привело к кризису. Так впервые стали понятны истинные масштабы зависимости экономики от цен на нефть. Это особенно сильно ударило по автопрому. Тяжелые Oldsmobile и Ford Galaxiе пришлось срочно менять на менее «прожорливые» Toyota и Nissan.

Источник фото: wikipedia.org

«До какого-то времени всех более-менее устраивала система, при которой США консолидировали торговлю нефтью. Примерно так же, как всех устраивало, что чипы делались на Тайване, американские операционные системы ставили на всех компьютерах, а страховки продавали в Лондоне. Но на каком-то этапе в силу международной конфликтности получилось, что как раньше жить уже нельзя и приходится быстро приспосабливаться к новым реалиям», — отметил эксперт.

По его словам, в области энергоресурсов актуальные решения необходимы. Именно поэтому сегодня России нужно создать свой сорт нефти. Также понадобится и соответствующая инфраструктура, которая будет использоваться для проведения торгов. Покупателями черного золота могут стать такие дружественные страны, как Китай и Индия.

России пора побороть зависимость от Запада

Сегодня в мире существует более 200 сортов нефти. Непосредственно в России производят марки Urals, Siberian Light, ESPO, Sokol, Vityaz, Sakhalin Blend. Митрахович отметил, что существует даже специальный арктический сорт нефти Arctic Oil (ARCO). Однако российская нефть обычно торгуется со скидкой — это результат наследия американского и западного финансового доминирования в мире.

«Чтобы избавиться от этой зависимости, от привязки к чужим сортам, надо создать свой спорт и систему торговли. Это занимает время и деньги. Пока этого сделать не удавалось, хотя было несколько попыток в предыдущие годы. Самым известным стал проект по созданию нового сорта российской экспортной нефтяной смеси REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) в нулевые годы, но он тоже не „выстрелил“», — рассказал эксперт.

Он отметил, что, возможно, шанс создать собственный российский эталонный сорт нефти появился как раз в нынешних обстоятельствах. Сегодня уже всем стало очевидно, как опасна и губительна зависимость от американских механизмов торговли. Свой проект будет рентабельным уже потому, что Запад не сможет давить и навязывать более низкие цены, блокировать транзакции и не давать валюту.

«Нам могут мешать, пока мы используем долларовую финансовую инфраструктуру. И так уже поступают. Поэтому мы пытаемся приспособиться, а насколько получится — покажет будущее. Предыдущие попытки уйти от доллара и зависимости от западных сортов нефти были неудачными. Посмотрим, что случится теперь. Ведь когда прижали в стенке, приходится интенсивнее соображать», — подчеркнул Митрахович.