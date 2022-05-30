Черное золото надо хранить. Пока Европа спорит, Россия сбережет нефть ради собственного будущего

Пока страны ЕС не смогли договориться о бойкоте российской нефти. Однако в России уже начали задумываться о снижении добычи «черного золота». Такой шаг должен нуждается в серьезной подготовке. Кроме того, по словам экспертов, если сокращение превысит 20%, многие нефтяники останутся без работы.

Россия может снизить добычу нефти

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун предложил сократить нефтедобычу на 20–30%. По его словам, сегодня Россия может эффективно потреблять и экспортировать семь-восемь миллионов баррелей в день без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта.

Федун отметил, что нужно добывать и экспортировать ровно столько продукта, сколько необходимо для экономического роста, а не в долг, который обесценивается девальвацией. Кроме того, стоит отказаться от продажи нефти с дисконтом и сохранить соглашение ОПЕК+, а все последующие шаги по оптимизации поставок обсуждать с его участниками.

Со временем у России появится возможность вновь нарастить объемы добычи нефти. По мнению вице-президента «Лукойла», сейчас рациональнее сохранить для будущего потребления еще не разработанные месторождения и создать инфраструктурные заделы.

Европа не может без российской нефти

На саммите стран Евросоюза, который прошел 30 мая, участники снова не смогли достичь соглашения о запрете на импорт нефти из России. Уже три недели продолжается поиск компромисса. Следующая встреча глав стран ЕС намечена на июнь.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что покупка российской нефти — вынужденная мера: так, по версии европейских лидеров, они смогут «не дать президенту Владимиру Путину заработать еще больше».

Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова отметила, что Европа не сможет быстро отказаться от российского газа без огромных финансовых потерь и экономической рецессии. Отказ от газа из России спровоцирует высокие цены на энергоресурсы и вызовет общее падение экономического роста.

Источник фото: pixabay.com

Запад диктует свои условия

Независимый финансовый аналитик Николай Подлевских в разговоре с «360» отметил, что вопрос добычи «черного золота» сегодня стал уже политическим. Россию некоторое время сдерживали рамки соглашений со странами-экспортерами нефти.

По словам эксперта, эти ограничения были не очень жесткими. Зачастую российским нефтяникам даже не приходилось прикладывать каких-то особых усилий для того, чтобы объемы добычи почти или полностью удовлетворяли условиям достигнутых соглашений.

«Сейчас же мы находимся на пороге того, что западные страны согласовывают ограничения по поставкам нефти, в том числе и модифицированный вариант поставки нефти морем. В этих условиях мы можем оказаться в ситуации, когда неожиданно придется сокращать объемы добычи», — сказал Подлевских.

Снижение добычи нужно подготовить

Аналитик отметил, что руководители ведущих компаний, естественно, пытается просчитать ситуацию и понять, как лучше действовать. Возможно, в этих условиях правильно делать какие-то превентивные шаги, по крайней мере договориться о том, как будут сокращать добычу различные нефтяные компании пропорционально имеющейся добыче.

«Потому что сокращения добычи это достаточно болезненный процесс. При сокращении объемов на значительной величины потом будут трудности либо с перезапуском, либо, возможно, даже некоторые месторождения скважины вообще придется забросить», — рассказал аналитик.

Источник фото: pixabay.com

Эксперт добавил, что это касается лишь сильного сокращения добычи нефти. Если снижение будет небольшим, порядка 10-20%, его можно провести в рамках варьирования каких-то планов на инвестиционные проекты или по запуску новых месторождений.

«Когда это делается вот таким образом — планово, когда это заранее обсуждается, каждая компания прикидывает сколько и когда она может это сделать, снижение нефтедобычи можно провести относительно без больших потерь», — пояснил Подлевских.

Видимо, основной посыл руководство «Лукойла» как раз и был направлен на это: сделать какое-то превентивное сокращение или, по крайней мере, обсудить, как и кому такие сокращения делать, уточнил, что аналитик. Что же в реальности будет с объемами поставок сейчас сказать никто не возьмется.

Меньше нефти — меньше работы

Подлевских уточнил, что Европа не может отказаться покупать российский газ, а вот ситуация с нефтью немного иная. Нефтяной рынок глобальный: там поставки морем обеспечивают связанность всех торговых площадок. И многие страны, особенно прибрежные, могут заменить одни поставки другими.

«Но и здесь тоже при каком-то таком существенном старании тоже можно добиться серьезного прогресса. Видимо, как раз с расчетом на это Еврокомиссия заседает и пытается найти решение об ограничении поставок нефти из России», — сказал эксперт.

Он также добавил, что если снижение нефтедобычи будут краткосрочными, компании смогут избежать сокращения штата сотрудников: возможно, часть персонала можно будет просто перенаправить с одних работ на другие.

«Если же это будет долговременным, то, конечно, приведет к сокращению рабочих мест. В масштабах страны это немного, но в масштабах отрасли, если говорить о там, скажем, 10- 20% или даже больших объемах сокращения добычи, то это будет очень значительно», — сказал Подлевских.