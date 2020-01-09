Черное зеркало айфона. Как технологии изменили жизнь человечества всего за 13 лет

В этот день 13 лет назад Стив Джобс совершил прорыв в мире коммуникации — он «переизобрел телефон» и представил первый в истории iPhone. Сегодня это самый популярный и самый престижный смартфон в мире, сложно себе представить мир, в котором бы не было компании Apple c ее инновационными изобретениями. О том, как чуть больше, чем за десятилетие, смартфоны изменили жизнь человека, рассуждает колумнист «360».

Социологи считают, что появление в нашей жизни техологий кардинальным образом изменило нашу коммуникацию, стерло представление о пространстве и времени. Стив Джобс был одним из тех людей, кто совершил революцию не только в области технологий, но и в области человеческого мышления.

Технологический рай

С появлением iPhone, первого смартфона от Apple, человек стал иначе смотреть на мир — телефон из обычного средства связи стал полноценным участником жизни, без которого в современном мире человека даже сложно представить. Теперь смартфон — это друг и советчик, учебник и газета, камера и диктофон, навигатор и плеер, танометр, фитнес-инструктор и много чего еще.

Гаджеты заметно облегчили нашу жизнь — больше не надо запоминать дорогу, практически любую информацию можно найти в интернете, который, благодаря смартфонам, всегда под рукой, можно не запоминать все важные дела, а просто поставить напоминалки на нужное время, можно не ехать к родственникам в другой город, а просто позвонить им по видеозвонку, можно даже не запоминать пароль от собственного телефона, ведь он может узнать тебя по отпечатку пальца или изображению лица.

Казалось бы, общаться стало проще, стерлось огромное количество ограничений, например, пространственных. Быт городского человека стал значительно комфортнее и мобильнее, компьютер стал помещаться в кармане джинс, информация стала доступнее. При этом вариаций на тему захвата искусственным интеллектом мира и превращения человека в раба собственного гаджета больше, чем достаточно. Начиная с 1989 года, когда вышел первый «Терминатор» с Арнольдом Шварцнеггером в главной роли, человек ни на минуту не прекращал размышлять о том, как скоро мы придем из технологического рая в цифровой ад.

Цифровой ад

Некоторые считают, что мы уже там. В одном из самых громких и красочных сериалов о технологической антиутопии «Черное зеркало» была серия «Нырок», где при любом социальном взаимодействии, даже при банальной встрече в лифте или при покупке кофе в кафе, человек мог оценить другого — в буквальном смысле поставить оценку. Так формировался социальный рейтинг, который определял, можно ли получить повышение, поехать на личном автомобиле или общественном транспорте, зайти в кафе или на заправку и так далее. Причем оценка не должна подтверждаться никакими доказательствами ее правомерности — чистейшей воды вкусовщина.

Казалось бы, действительно, гипертрофированный образ — мы ведь тоже ставим лайки и дизлайки в соцсетях, оцениваем уровень оказанных нам услуг в такси, ресторанах, парикмахерских и многих других местах. Но на самом деле не так уж сильно преувеличил масштаб трагедии режиссер Джо Райт — люди убивают себя из-за неодобрения в соцсетях и готовы порой слишком на многое ради того, чтобы получить заветный просмотр, лайк или репост.

В Китае уже несколько лет существует похожая система — социальный кредит. Это значит, что люди, чей социальный рейтинг будет недостаточно высок, могут получить отказ в социальном обеспечении, не смогут воспользоваться самолетами или поездами с местом для сна, не смогут занимать определенные должности и так далее. При том, что анализирует «достойность» или «недостойность» человека искусственный интеллект, который мониторит социальные сети и поведение человека в публичных местах. Ради осуществления такой программы социального кредита Китай привлек к сотрудничеству даже Facebook.

А вчера директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила информацию о том, что компания сканирует все пользовательские материалы, которые попадают в виртуальное хранилище iCloud. В компании оправдывают такие действия стремлением защитить детей, якобы так можно выявить случаи жестокого обращения с детьми, в том числе и педофилию.

Таким образом, iPhone, один из многих, просто ворует нашу информацию. Корпорации и государства могут заверять своих потребителей в том, что все делается ради детей и безопасности, однако неоднократно оказывалось, что конфиденциальность в цифровом мире практически невозможна и в любой момент кто-то может воспользоваться чужой личной информацией во вред: постоянные утечки персональных данных, взломы аккаунтов в социальных сетях тому доказательство.

Восстание машин или просто дегуманизация человека технологиями — вопрос вкуса и продвинутости того, кто размышляет о вопросе влияния технологий на нашу жизнь. Бесспорно и ясно всем одно — спустя всего 13 лет мы изменились до неузнаваемости. Дети рождаются приспособленными к постоянному общению с экраном, они на подсознательном уровне знают, как общаться с компьютером, они тянутся к нему. Так же, как и мы.

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