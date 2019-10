Новую игру про Чернобыль уже можно опробовать. Но не ждите удовольствия от беты Chernobylite

В Steam появился ранний доступ к чернобыльскому хоррору Chernobylite. Игра — страшилка с выживанием, стрельбой и элементами RPG. Собственно, как и многие другие по мотивам классики — игры S.T.A.L.K.E.R. Первые игроки ожидаемо жалуются на баги, а кто-то заметил неприязнь к русским.

Густая вуаль криповой мистики и мрачного постапокалипсиса материализовалась в игре Chernobylite, ранний доступ к которой открыли в Steam. Игроки уже побродили по некоторым территориям и выполнили часть сюжетных квестов. Полный сценарий создатели добавят по мере получения информации об ошибках и отзывов о продукте. Окончательный релиз запланирован на вторую половину 2020 года.

Немного о сюжете: главного героя зовут Игорь, он физик-ядерщик и бывший сотрудник Чернобыльской АЭС. После взрыва реактора в 1986 году он выжил, но его мучают видения, в которых перед его глазами предстает его любимая девушка Татьяна. Через 30 лет после аварии Игорь возвращается в зону отчуждения, чтобы найти следы возлюбленной и узнать, что с ней случилось.

В предварительной версии есть русская озвучка, но в ней много ошибок. В том числе из-за того, что в Chernobylite очень много текста. «Дьявольская» цена ностальгических воспоминаний — 666 рублей.

Игру выпустила польская студия The Farm 51 (это мощные ребята: в 2017-м их творение Get Even получило награду за лучшую музыку и сценарий). Создатели решили сделать во вселенной нелинейный сюжет, сложные бои и крафтинг. В том числе можно обустроить свою базу — стать дизайнером, создавая интерьеры из вещей, найденных в мире. Осталось только не скатиться до собирателя мусора из Fallout.

По словам разработчиков, они специально ездили в зону отчуждения и срисовывали реальные объекты, улицы, ландшафты и виды зданий, чтобы в точности отразить атмосферу в мире Chernobylite.

Однако игрокам явно наплевать на старания разработчиков. Их волнуют более глубокие элементы игры.

Отзывы об игре смешанные. Большинство людей бесили баги.

«Поиграли три часа… Первое, пацаны, ни в коем случае не нажимайте в главном меню NEW GAME, если вы уже играете, стартует все сначала без предупреждения, слотов под сейвы нет, а значит… все в авто, и если вы нажмете не туда, беда…» — написал один юзер, отметив, что его хоть и бесила озвучка и сырость игры, но все равно «очень даже зацепила».

Другой пользователь заметил, что в игре «разжигают».

«Поиграв 1,5 часа в эту игру, я с уверенностью могу сказать, что это полное г***. Начиная от клюквенной озвучки, физики, интерфейса, квестов и заканчивая тем, что буквально на пятой минуте игра разжигает межнациональную рознь», — сказал игрок. Он объяснил, что в одном эпизоде Игорь (он украинец) должен пробраться на АЭС, где дежурит патруль из русских охранников. Когда он подходит к ним, говорит фразу: «Уж с русским-то я справлюсь». Это игрок посчитал оскорбительным.

Большое количество отзывов на игру заканчивались фразой: «сделал возврат средств». Может, они просто привыкли к классике?

S.T.A.L.K.E.R.

Культ чернобыльского постапокалипсиса начался с серии игр S.T.A.L.K.E.R., первая игра из которой вышла в 2007 году. Сначала «Тень Чернобыля», потом «Чистое небо», «Зов Припяти». В разработке еще одна часть серии под названием S.T.A.L.K.E.R. 2.

«Тень Чернобыля» оказалась долгостроем с безмерным количеством нереализованных обещаний и багов. Но даже несмотря на это игру полюбили. В первую очередь за атмосферу, содержащий сеттинг постапокалипсиса и восточнославянский колорит.

Остальные части только укрепили любовь к серии.

Chernobyl Commando

Это не лучший шутер про Чернобыль. Сюжет довольно банальный: очередная группа террористов прорвалась к ядерному реактору, чтобы украсть радиоактивные отходы и создать оружие массового поражения.

Если глянуть отзывы на сайте Steam, то там в основном негативные оценки. Игроки не оценили графику, физику, стрельбу, а некоторые даже не поняли сюжет.

За два года до выхода этой игры геймеры оценили еще одну — Chernobyl: Terrorist Attack. Видимо, Commando слизала сюжет именно отсюда, потому что Terrorist Attack предлагает сделать то же самое — убить террористов, захвативших станцию. Разница лишь в том, что эти боевики туповаты и хотят взорвать АЭС, а не выкачать из нее весь радиоактивный мусор.

Warface и Call оf Duty 4: Modern Warfare

Обе игры не заявляют права на сюжет, связанный исключительно с чернобыльским постапокалипсисом, однако разработчики добавили в эти игры миссии в Припяти.

Вообще, Call оf Duty 4 — тактический шутер. В нем лишь в виде флешбека есть спецоперация в городе-призраке. Один из главных героев — капитан Прайс — вспоминает, как с напарником отправился в Припять, чтобы ликвидировать террористического лидера.

Warface — тоже шутер, в котором присутствует кооперативная миссия в Припяти. Помимо этого, в игре есть режим королевской битвы, одной из карт которой является упомянутый город-призрак и его окрестности.

Fear the Wolves

Источник фото: YouTube/PoleznyiBes

Эта королевская битва только в начале 2019 года вышла из раннего доступа. Основная фишка этого батл-рояля — играть в последнего героя в мрачной вселенной S.T.A.L.K.E.R. Казалось бы, объединить любимую серию про Чернобыль и королевскую битву не такая плохая идея, однако игроки не оценили идею. Продукт ругали за плохое соединение с серверами, графические баги, скачущий FPS.

Даже в первые дни раннего доступа игра не набирала достаточно участников для одной сессии. Особое внимание нужно уделить цветовой гамме: иногда цвета мрачные, какими и должны быть, но иногда меняются на «Алису в Стране чудес».