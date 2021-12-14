Черно-белое время. Зимнюю хандру посоветовали прогонять цветом и запахами

Многие люди довольно остро реагируют на перемену погоды, и зима становится для них настоящим кошмаром. Короткий день, мороз, обилие снега — все это давит на психику и приводит к унынию или даже депрессии. Однако психологи рассказали, как справиться с зимней хандрой.

Зима принесла много снега в регионы России. Например, в Москве 13 декабря прошел крупнейший за 28 лет снегопад — в столице выпала одна пятая часть от месячной нормы осадков. До этого самым снежным было 7 декабря, когда выпало восемь миллиметров. Всего столице за день досталось 20% месячной нормы осадков.

На многих людей капризы погоды действуют удручающе: всякая перемена отзывается тяжестью на душе, а иногда и болью в теле. Психологи рассказали «360», как победить зимнюю хандру и создать себе праздничное настроение.

Цветотерапия спасет от уныния

По словам социального психолога Наили Бираровой, изменение погоды способно влиять на самочувствие человека. Метеозависимым и метеочувствительным, а также людям с метеоневрозом очень сложно адаптироваться при переменах погоды. Они постоянно чувствуют изменения давления.

«У них это проявляется сменой давления, иногда на физическом уровне это какие-то телесные недомогания, головная боль, внутренние физические беспокойства. Плюс появляются бессонница, неврозы, психозы. Некоторое люди, склонные к депрессивным состояниям, могут в себе развивать панические атаки, состояние апатии», — рассказала Наиля Бирарова.

По словам психолога, в такие моменты людям кажется, что все вокруг плохо, жизнь не удалась, на них накатывает бессилие и безысходность. Для таких людей очень важно уметь самостоятельно и осознанно приводить себя в чувство. В этом может помочь, например, цветотерапия.

«Нужно давать себе яркие краски: оранжевый, красный, ярко-синий — те, которое придадут настроения. Плюс нужно понимать, что на гормональном фоне вырабатывается много кортизола, так как организм воспринимает смену погоды как какой-то стресс. Он, в свою очередь, вгоняет тело в напряжение, появляются мышечные спазмы, которые блокируют резервы организма», — пояснила Наиля Бирарова.

Помогут запахи

Психолог Ольга Латынцева отметила, что зима влияет на состояние человека, и главный недостаток этого времени года — мало солнца и короткий день. Летом люди более расслаблены и более позитивны: много солнца, вокруг тепло, есть много фруктов, свежих овощей, не приходится носить много одежды, .

«Встал — темно, приехал на работу — пасмурно, едешь домой — снова темно. Недостаток витамина D, тепла и солнца, зелени, нормальных овощей и фруктов, и человек как будто скукоживается и старается переждать все это», — описала состояние большинства людей Ольга Латынцева.

Обстановка вызывает угнетенное состояние, люди часто болеют и запускают себя: они не стремятся убрать и украсить дом, хорошо выглядеть. По словам психолога, для борьбы с этим состоянием нужно создавать вокруг себя хорошую атмосферу. В этом помогут цвет, свет, звук, запах и температура окружающей среды.

«Эти пять факторов имеют решающее значение для жизни человека в целом каждый день. От этого зависит все! Поэтому: фонарики повесили, купили ароматизатор с запахом елки или мандарина, можно поставить аромалампу с запахом цитрусовых либо ванили», — посоветовала Ольга Латынцева.

В крайнем случае можно накапать пару капель эфирных масел в обычный ковшик и поставить его на плиту или на худой конец бросить на батарею шкурок от апельсинов. Психолог пояснила, что запах цитрусовых всегда тонизирует, а ваниль успокаивает — человек погружается в детство, как будто пахнет пирогом и мама дома.