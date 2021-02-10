«Черная вдова» Армавира похоронила 11 человек. Вот три истории погибших мужчин

Городской суд Армавира рассмотрит дело о серии мошенничеств с квартирами местных жителей. По версии следствия, Александра Донченко несколько раз выходила замуж или втиралась в доверие к одиноким мужчинам, которые переписывали на нее недвижимость. Всего в деле 12 эпизодов и 11 умерших потерпевших. Близкие пострадавших считают, что родные стали жертвами черных риелторов.

Схема по отъему

Уголовное дело против Донченко, двух ее дочерей и знакомого риелтора завели следователи МВД по Краснодарскому краю. По данным ведомства, группа действовала в Армавире с 2013 по 2019 год. Донченко выискивала одиноких мужчин, которые остались без внимания родственников, а после начинала обработку.

Женщины начинали ухаживать за ним, а они оформляли дарственные на квартиры, завещания или доверенности на продажу квартир. Спустя некоторое время владельцы недвижимости поступали в больницы, где умирали.

Сумму ущерба оценили более чем в 21 миллион рублей. Следователи смогли доказать причастность женщин к 12 фактам мошенничества.

Краевая прокуратура начала проверку о причастности обвиняемых к другим подобным преступлениям, в том числе и особо тяжким в отношении потерпевших.

Сама Александра Донченко свою вину не признала. В ходе допроса она заявила, что все обвинения основаны на домыслах.

«У нас нету свидетелей. Если бы я знала, что я попаду в тюрьму за это, но я ни в чем не виновата», — подчеркнула она.

Родственники потерпевших считают иначе.

Истории родственников

Летом 2019 года у жительницы Армавира Жанны пропал 92-летний дедушка. Его не было дома сутки, а после его нашли с пробитой головой на улице, рассказала Жанна «360». По ее словам, именно благодаря их делу полиция задержала Донченко и ее подельников.

За время своего отсутствия дедушка Жанны оформил у риелтора завещание, по которому оставил двухкомнатную квартиру в Армавире Александре Донченко.

«Он даже не знал, как ее зовут. У нас есть видео, как он по паспорту читает ее фамилию и имя, кому он оставляет свое имущество», — пояснила Жанна.

После смерти дедушки медицинскую экспертизу не проводили, а эксгумацию сделали только через полгода.

«Это все длится с 2013 года, но никто ее не трогал. Все началось с нас, когда ее арестовали», — поделилась Жанна.

У Татьяны умер ее бывший муж. В 2013 году он познакомился с Александрой Донченко, которая предложила ему создать семью. За некоторое время до этого мужчина приобрел квартиру, но новая возлюбленная предложила недвижимость продать, а жить у нее.

В один из дней бывший муж позвонил Татьяне и попросил паспорт дочери, чтобы переписать жилплощадь на нее. Но на следующий день он пропал. Родные забили тревогу только спустя несколько дней, когда он перестал выходить на связь. Нашли его в больнице Ростова-на-Дону в бессознательном состоянии. Квартиру, которая ему принадлежала, он якобы продал Донченко за наличные.

«Они утверждают, что он им продал квартиру. Но если бы он ее продал, то ему негде было бы жить. Он прописку получил и радовался, а они говорят, что деньги передали ему в руки», — пояснила Татьяна.

Людмила — другая пострадавшая — рассказала, что ее двоюродный брат передал квартиру по дарственной. По ее словам, он постоянно пропадал, а в один из дней в 2013 году просто не вернулся. Его тело нашли в городе Гулькевичи. В карте о причинах смерти эксперты указали флегмону. Эксгумация не показала, что смерть носит криминальный характер.

Все три квартиры, которые достались Донченко и ее дочерям, сейчас принадлежат другим людям. По мнению Людмилы, недвижимость переоформляли на подставных лиц, чтобы потом продать ничего не подозревающим покупателям.

Защита не увидела криминала

Представляющий интересы Александры Донченко адвокат Сергей Кукреш заявил, что никаких доказательств следователям собрать не удалось. Он подтвердил, что его подзащитная заключала шесть или семь браков, но, по его словам, связано это с ее характером.

«Она всегда считала, что с ней рядом должен быть мужчина. По-моему, у нее было шесть, может быть, даже и семь официальных браков. Это те люди, которые оставили ей завещания», — рассказал Сергей Кукреш.

Он подчеркнул, что все документы оформлялись в нотариальных конторах, поэтому все они законны, а шумиху вокруг дела он объяснил заинтересованностью родственников.

«У нас по делу нет показаний самих потерпевших, потому что их в живых нет. Опрашивают родственников, которые корыстно заинтересованы. Хотя эти люди должны за этими стариками следить», — пояснил адвокат.

По его словам, Александра Донченко ухаживала за брошенными и одинокими мужчинами. Она не оформляла никакого договора ренты, по которому можно получить квартиру после смерти владельца. Были только официальные завещания. Проведенные эксгумации не показали наркотиков или что бывших владельцев квартир травили.

Особо адвокат отметил, что не понимает, почему следователи оформили уголовное дело о преступной группе. Вместе с Донченко в группу записали ее дочерей, а проводить родственные связи под это дело необоснованно.

«Я думаю, что суд должен дать правовую оценку всем материалам, которые находятся в деле, руководствуясь правом», — подытожил адвокат.