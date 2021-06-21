Черкесский чиновник обвинил Суворова в геноциде. Такие заявления опасны для страны

В Черкесске полководца Александра Суворова обвинили в геноциде и сравнили со Сталиным. В итоге в городе даже демонтировали плакат с портретом основоположника русской военной теории, вывешенный ко Дню России. Поднял вопрос замминистра по нацполитике, этнический ногаец Адлер Туркменов. По его словам, Суворов почти уничтожил ногайский народ. Кто-то поддерживает чиновника, кто-то называет происходящее маразмом.

Замминистра по нацполитике отметил, что увидел плакат в социальных сетях и решил проверить, действительно ли он находится в Черкесске. Убедившись в этом, чиновник был очень возмущен.

«Я приехал посмотреть — на самом деле этот плакат висит. Я обращаюсь к тем людям, которые додумались в Черкесске, в Карачаево-Черкесии, где ногайский народ является субъектообразующим. Это примерно то же самое, как если бы поставили памятник Сталину, который депортировал карачаевский народ, или памятник в Чечне Ермолову, который является палачом чеченского народа», — заявил Туркменов, добавив, что Суворов почти уничтожил ногайский народ.

Видеообращение возмущенного Туркменова опубликовали в Telegram-канале «Многонационал».

На следующий день в Instagram-аккаунте чиновника появилось видео демонтажа плаката. Сейчас запись на странице депутата недоступна. Однако Telegram-канал «Кавказский узел» успел сделать скриншот.

«Абсолютное безобразие»

Правда, все оказалось не так просто. Отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Карачаево-Черкесской Республике не поддержало снятие плаката. Председатель Совета регионального отделения Ренат Акбаев рассказал NEWS.ru, что в партии будут разбираться в ситуации. Ведь Туркменов не посоветовался и не предупредил никого из местного отделения партии перед тем, как избавиться от портрета полководца.

«Карачаево-Черкесия — это многонациональная республика, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Главное, чтобы не было призыва к какому-то вредительству межнациональных отношений. В республике много народов проживают, и у каждого есть какие-то обиды. Честно говоря, я не знаю, какое отношение имеет Суворов к ногайцам. <…> Мы будем собираться скоро партией, у нас есть в том числе и представители русского населения республики. Мы будем все вместе обсуждать сложившуюся ситуацию», — пояснил Акбаев, добавив, что в республике есть и русские, которые имеют право на плакат с Суворовым.

Главный редактор интернет-журнала «Русский обозреватель» Егор Холмогоров рассказал «360», что считает действия Туркменова «абсолютным безобразием». По мнению собеседника, у страны должен быть список общенациональных героев. И Суворов в него входит.

«Абсолютно про каждого исторического деятеля можно [что-то плохое] сказать, <…> найти какую-то группу, которую он обидел. Если этим группам предоставить возможность закэнселить исторических героев, то мы скоро останемся без них вообще. В данном случае <…> пытаются просто подорвать саму идею легитимности нашей единой страны. Скажем, столкновения Суворова с ногайцами произошли после ликвидации Крымского ханства, фактически это постановка под сомнение присоединения Крыма к России в 1783 году. Попытки разорвать тело большой единой страны. Должен быть дан жесткий отпор», — подчеркнул Холмогоров.

Суворов действительно был достаточно жестким человеком, который действовал суровыми методами. Однако большинство великих полководцев не были гуманистами. Об этом «360» рассказал историк Николай Сванидзе.

«Суворов был суров. Он действовал очень жесткими методами. Изображать его девочкой Наташей вряд ли имеет смысл. <…> Что не отменяет его величия. Ногайцы имеют право к нему предъявлять претензии. Тем не менее он остается одним из величайших полководцев за всю историю Земли», — заключил собеседник.