Через запреты к победам. Спортсмены должны решить, поедут ли на Олимпиаду без флага России

WADA отстранило российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года, а для «чистых» выдвинуло условие — выступать под нейтральным флагом. Сборная России по боксу уже заявила, что выступать на играх в Токио без государственного флага не станет. В Олимпийском комитете РФ сказали, что наши атлеты продолжат тренироваться, несмотря ни на что. Насколько решение боксеров правильное и стоит ли участвовать без флага, размышляет «360».

Когда российских спортсменов не хотели пускать на Олимпиаду в Пхенчхане, ситуация была похожая: многие атлеты говорили, что выступать в нейтральном статусе не будут. А в итоге все же сдались, потому что Олимпийские игры для спортсменов очень важны.

Большая часть российских федераций спорта на такие жертвы, как полный отказ от выступления на Олимпийских играх — 2020 из-за санкций против России, не готова. И их можно понять — карьера спортсмена развивается во многом именно на международных соревнованиях.

Право спортсмена

Решение о том, выступать или нет, должны принимать сами спортсмены — так считает российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, первый заместитель начальника ЦСКА (ФАУ МО РФ ЦСКА) Светлана Хоркина.

«Я спортсменов понимаю. С одной стороны, они самые лучшие годы жизни отдали на подготовку к этому важному этапу. Пусть они выберут сами, как реализовать это право [участвовать в Олимпийских играх]. Отбирать это право неправильно», — сказала она «360».

В Федерации керлинга России «360» тоже сообщили о том, что спортсмены продолжают тренировки и окончательный выбор остается за ними. «Решение очень жесткое, его необходимо оспаривать, но при этом наши спортсмены живут этими соревнованиями, и под каким бы флагом они ни выступали, они все равно будут нашими и мы будем их поддерживать», — сказала пресс-атташе федерации Валентина Паринова.

Но вопросы к решению WADA остаются. Олимпийский комитет России обещал отстаивать права отечественных спортсменов до последнего.

«Для меня непонятно то, что такая организация, как WADA, посягает на государственные символы. Мы всегда, всю жизнь защищали свою землю, свой флаг, свой гимн и свою Родину-мать — и тут какая-то организация посягает на государственные символы. Для меня это за гранью понимания», — добавила Светлана Хоркина.

Честь страны

Ответ на вопрос, можно ли ехать в Токио под нейтральным флагом, в итоге остается за спортсменами. Боксеры свой выбор сделали, о нем заявил генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев. «Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — сказал он.

И такое решение достойно уважения, но, по мнению Хоркиной, принять его могут только сами спортсмены — выбирать за них никто не имеет права. «Мне очень хочется смотреть на своих спортсменов, которые отличаются своей формой от спортсменов других стран, именно своей национальной символикой, и когда они побеждают, чтобы звучал российский гимн. Конечно, я этого хочу и все так хотят, но если будет возможность у спортсменов принять решение, ехать или нет, выступать под нейтральным флагом или не выступать, пусть они принимают сами решение, любое их решение я приму как должное», — добавила она.

При этом выбор боксеров Хоркина уважает, но добавляет, что не каждому он подойдет. «Если ребята приняли такое решение, значит, они устали гнуть спину перед несправедливостью», — заключила она.

Все соглашаются в одном: долг России — продолжать отстаивать право своих спортсменов выступать под своим флагом, выступать вообще, добиваться уничтожения тех двойных стандартов, которые позволяют Всемирному антидопинговому агентству назначать подобные «коллективные наказания» нашей стране.