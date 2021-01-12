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    12 января 2021, 17:19

    Черепа ветеранов забирали из могил, чтобы получить их силу. Так строили святилище рабской религии

    Борис Ломакин

    Жители Флориды (США) попались на расхищении могил ветеранов. Они собирали останки солдат для ритуала, связанного с религией Пало Майомбе. А все потому, что хотели иметь их силу и защиту духов, которые совершили «что-то героическое».
    Черепа ветеранов забирали из могил, чтобы получить их силу. Так строили святилище рабской религии

    Двух мужчин в США арестовали за кражу останков ветеранов ради ритуала, связанного с афро-карибской религией.

    В декабре полицейские заметили, что на кладбище Эджвуд во Флориде осквернены четыре могилы. Три из них принадлежали ветеранам. Еще тогда у правоохранителей появилось предположение, что вандалы испортили надгробия ради какого-то ритуала.

    Около могил нашли сигары, которые тут же отправили на экспертизу. ДНК-тест помог вычислить одного потенциального преступника. Им оказался 43-летний Брайн Монтальво Толентино. Небольшой допрос мужчины помог вычислить второго подозреваемого — 39-летнего Хуана Бургос Лопеса.

    Черепа ветеранов забирали из могил, чтобы получить их силу. Так строили святилище рабской религии | Изображение 1
    Слева на фото — Хуан Лопес, справа — Брайн Толентино / Источник фото: Facebook / Polk County Sheriff’s Office

    Толентино отметил, что Лопес ломом открывал могилы и забирал черепа ветеранов Корейской войны и Первой мировой. По словам подозреваемого, они увозили останки в дом Лопеса, где строили что-то вроде святилища.

    Лопес не отрицал свою причастность. Он признался, что четыре черепа в «святилище» взяты с Эджвудского кладбища, а еще два — куплены у других приверженцев религии Пало Майомбе. На алтаре в доме Лопеса нашли и черепа животных — крокодилов, енотов, козлов (не только черепа, но и целые головы), панцири черепах, куриные косточки и разные религиозные артефакты.

    Толентино ранее уже был известен полиции за свои криминальные действия. Его арестовывали за торговлю кокаином и вооруженное нападение на банк.

    Лопес же являлся совладельцем двух бизнесов — «Бушикан-карате» и «Ботаника Витити». Вторая компания продает специальные масла, которые используются в ритуалах Пало Майомбе.

    Но бизнесмен — не единственное «звание» Лопеса. Он также считал себя Тата — религиозным лидером. На YouTube он дискутировал на тему разных ритуалов в Пало Майомбе. В одном из последних роликов он жаловался, что в США очень тяжело купить человеческие останки. Видео уже заблокировали.

    Черепа ветеранов забирали из могил, чтобы получить их силу. Так строили святилище рабской религии | Изображение 2
    Источник фото: Facebook / Polk County Sheriff’s Office

    Мертвецы дадут силы

    Пало Майомбе — это раздел религиозного течения Пало, которое развивалось на Кубе среди порабощенных жителей Центральной Африки и их потомков. Майомбе — это как бы ветвь Пало, наряду с Монте, Бриумба и Кимбиса.

    Религия, к которой относились Лопес и Толентино, подразумевает использование человеческих черепов для ритуалов. Подозреваемые признались, что брали останки ветеранов, потому что у них более сильный дух. А для ритуала нужны были фрагменты людей, которые «совершили что-то героическое». Но перед выкапыванием останков нужно было выпить ром и выкурить сигару — это необходимая часть обряда.

    Именно с Пало Майомбе связывали некоторые другие случае расхищения могил — серией осквернений в Венесуэле в 2009 году и в штате Массачусетс в 2018-м.

    Оба подозреваемых проходили по статьям об осквернении тел умерших. Лопеса дополнительно обвинили в покупке и продаже тел. Оба вышли из-под ареста под залог в 40 тысяч долларов.