Черепа ветеранов забирали из могил, чтобы получить их силу. Так строили святилище рабской религии

Жители Флориды (США) попались на расхищении могил ветеранов. Они собирали останки солдат для ритуала, связанного с религией Пало Майомбе. А все потому, что хотели иметь их силу и защиту духов, которые совершили «что-то героическое».

Двух мужчин в США арестовали за кражу останков ветеранов ради ритуала, связанного с афро-карибской религией.

В декабре полицейские заметили, что на кладбище Эджвуд во Флориде осквернены четыре могилы. Три из них принадлежали ветеранам. Еще тогда у правоохранителей появилось предположение, что вандалы испортили надгробия ради какого-то ритуала.

Около могил нашли сигары, которые тут же отправили на экспертизу. ДНК-тест помог вычислить одного потенциального преступника. Им оказался 43-летний Брайн Монтальво Толентино. Небольшой допрос мужчины помог вычислить второго подозреваемого — 39-летнего Хуана Бургос Лопеса.

Слева на фото — Хуан Лопес, справа — Брайн Толентино / Источник фото: Facebook / Polk County Sheriff’s Office

Толентино отметил, что Лопес ломом открывал могилы и забирал черепа ветеранов Корейской войны и Первой мировой. По словам подозреваемого, они увозили останки в дом Лопеса, где строили что-то вроде святилища.

Лопес не отрицал свою причастность. Он признался, что четыре черепа в «святилище» взяты с Эджвудского кладбища, а еще два — куплены у других приверженцев религии Пало Майомбе. На алтаре в доме Лопеса нашли и черепа животных — крокодилов, енотов, козлов (не только черепа, но и целые головы), панцири черепах, куриные косточки и разные религиозные артефакты.

Толентино ранее уже был известен полиции за свои криминальные действия. Его арестовывали за торговлю кокаином и вооруженное нападение на банк.

Лопес же являлся совладельцем двух бизнесов — «Бушикан-карате» и «Ботаника Витити». Вторая компания продает специальные масла, которые используются в ритуалах Пало Майомбе.

Но бизнесмен — не единственное «звание» Лопеса. Он также считал себя Тата — религиозным лидером. На YouTube он дискутировал на тему разных ритуалов в Пало Майомбе. В одном из последних роликов он жаловался, что в США очень тяжело купить человеческие останки. Видео уже заблокировали.

Источник фото: Facebook / Polk County Sheriff’s Office

Мертвецы дадут силы

Пало Майомбе — это раздел религиозного течения Пало, которое развивалось на Кубе среди порабощенных жителей Центральной Африки и их потомков. Майомбе — это как бы ветвь Пало, наряду с Монте, Бриумба и Кимбиса.

Религия, к которой относились Лопес и Толентино, подразумевает использование человеческих черепов для ритуалов. Подозреваемые признались, что брали останки ветеранов, потому что у них более сильный дух. А для ритуала нужны были фрагменты людей, которые «совершили что-то героическое». Но перед выкапыванием останков нужно было выпить ром и выкурить сигару — это необходимая часть обряда.

Именно с Пало Майомбе связывали некоторые другие случае расхищения могил — серией осквернений в Венесуэле в 2009 году и в штате Массачусетс в 2018-м.

Оба подозреваемых проходили по статьям об осквернении тел умерших. Лопеса дополнительно обвинили в покупке и продаже тел. Оба вышли из-под ареста под залог в 40 тысяч долларов.