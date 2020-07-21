Череда судов над охранниками концлагерей подходит к концу в Германии. Почему так долго?

Адвокат бывшего охранника нацистского концлагеря призвал помиловать подзащитного, так как 93-летний мужчина принес извинения жертвам холокоста во время судебного заседания в Гамбурге. Решение по делу огласят в четверг, 23 июля. Кого еще судят за преступления времен Второй мировой войны и почему сейчас?

Во время войны Бруно Дея признали непригодным для службы на фронте из-за болезни сердца. 17-летнего парня отправили работать в концлагерь. Там погибли порядка 65 тысяч человек. В основном это были женщины еврейского происхождения из Польши и стран Балтии.

Уголовное дело в отношении экс-охранника завели весной прошлого года. Рассматривает его Палата по делам несовершеннолетних. Дея обвиняют в соучастии в убийстве более пяти тысяч человек в период с августа 1944 по апрель 1945 года. Обвинение запросило наказание в виде трех лет лишения свободы. Адвокат же попросил суд об оправдании или хотя бы условном приговоре, так как пожилой подзащитный может не пережить тюремного заключения.

«Я хотел бы сегодня извиниться перед теми, кто прошел через этот безумный ад, и перед их близкими. Подобное больше не должно повторяться», — цитирует последнее слово Бруно Дея France-Presse.

Экс-охранник концлагеря Штутгоф добавил, что он не мог выбрать, где служить. «Никогда не был добровольцем на службе СС или в концлагере», — подчеркнул Дей. По его словам, если бы тогда у него была возможность, он бы избежал подобной участи.

«Иван Грозный»

За последние годы в Германии прошло несколько судов над бывшими надсмотрщиками и охранниками лагерей. Один из крупнейших процессов прошел в 2011 году.

Тогда бывшего надсмотрщика лагеря Собибор Ивана (Джона) Демьянюка приговорили к пяти годам тюрьмы за соучастие в уничтожении более 28 тысяч евреев. Правда, 91-летний осужденный не успел отбыть срок. До рассмотрения апелляции он умер в доме престарелых на одном из баварских курортов. Были предположения, что Демьянюк мог быть известным своей жестокостью охранником «Иваном Грозным».

«Бухгалтер Освенцима»

В июле 2015 года земельный суд в Люнебурге (федеральная земля Нижняя Саксония) осудил Оскара Гренинга. Он получил четыре года лишения свободы за пособничество в убийстве 300 тысяч евреев. Через год приговор подтвердил Верховный суд ФРГ. А в 2017 году Федеральный конституционный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу, где обвиняемый просил об отсрочке. В январе 2018 отклонили и ходатайство о помиловании Гренинга. Это была его последняя возможность избежать наказания.

Мужчина добровольно поступил на службу в ряды «Ваффен-СС». Он был известен как «бухгалтер Освенцима», так как собирал драгоценности и деньги с узников концлагеря. Он подсчитывал и направлял добытое в Главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине, иногда лично доставляя награбленное в столицу Третьего рейха.

Гренинг знал, что большинство новых узников должны были убить в газовых камерах. Так, своей работой «бухгалтер» оказывал пособничество в убийстве. Мужчина дважды признал за собой моральную ответственность за совершенные преступления и принес извинения. Но он не признал судебных обвинений. По его словам, в Освенциме он всего лишь отвечал за вещи узников и не имел никакого отношения к убийствам. Он скончался два года назад в возрасте 96 лет.

Почему сейчас?

Немецкую судебную систему критиковали за отсутствие дел против многочисленных охранников, которые служили в концентрационных лагерях во время холокоста. Так, из 6,5 тысячи выживших сотрудников Освенцима осудили лишь 49 человек.

Проблема заключалась в том, чтобы определить степень личной вины конкретного человека. Более того, многие из потенциальных обвиняемых занимали высокие посты.

«Сразу после окончания войны власти разбирались только с теми, кто был напрямую замешан в преступлениях, например, с ключевыми фигурами Нюрнбергского процесса», — пояснил адвокат Раймунд Нивински, который представлял интересы выживших жертв.

Однако приговор Ивану Демьянюку стал прецедентом, который позволил привлекать к ответственности и других еще живых надзирателей. Тогда началась гонка со временем. Судам надо было успеть вынести приговоры уже пожилым охранникам. По словам властей, дело Дея станет последним процессом подобного рода после Второй мировой войны.

«Приговор, вынесенный судьбой»

Приговор Дею и остальным пожилым обвиняемым уже вынесла судьба. Так считает депутат бундестага Вальдемар Гердт. По его мнению, эти люди вряд ли жили счастливо с осознанием сделанного.

Думаю, для Бруно Дея это был ад здесь, на земле. Оправдать? Ни в коем случае. Но казнить… Брать на себя грех за то, что так и так Бог скоро совершит… Зачем и кому это надо? Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Он считает, что эту страницу истории давно пора закрыть. А если разбираться, то виноваты в произошедшей трагедии не только немцы. Тогда надо разбирать все политические процессы, приведшие ко Второй мировой войне.

«Делать виноватыми одних немцев уже достаточно. Все остальные умывают и потирают руки. Немецкий народ от чувства коллективной вины, которое ему просто вдалбливают с детского садика, вымирает. И вымрет, если это не остановится. Я не сторонник того, чтобы открывать этот ящик Пандоры», — подчеркнул собеседник «360».

Он добавил, что многие, кто творил ужасные дела в ГУЛАГе против своего же народа, не понесли наказаний. Но смотреть, по мнению Гердта, надо в будущее, а не искать «тени прошлого». «Все остальное деструктивно и приведет к повторению истории, чего бы очень не хотелось», — заключил депутат.