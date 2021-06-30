Технический комитет РФС назвал работу Черчесова неудовлетворительной после Евро-2020, но выразил ему поддержку. А Владимир Путин на прямой линии намекнул, что сборной могут быть нужны кадровые перестановки. Сам Черчесов пока о намерении уходить не заявлял. Эксперты рассказали «360», какая судьба может ждать тренера.

На прямой линии Владимира Путина поднялся вопрос о выступлениях российских сборных по футболу и хоккею. Президент заявил, что нужно подумать о том, что было сделано и что нужно изменить, включая кадровую составляющую. Некоторые сочли это намеком на уход Черчесова с должности тренера сборной по футболу.

Сборная России вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе. Наши футболисты смогли одержать победу только в матче с финнами. Такие результаты разочаровали многих болельщиков, а соцсети загудели призывами к смене тренера.

В техническом комитете РФС выступление российской сборной тоже назвали неудовлетворительным и отметили, что вина тренера в этом есть. Однако Черчесову все равно выразили поддержку и пожелали удачи. Впрочем, будущее тренера будет решать исполком РФС, а не технический комитет.

Сам Черчесов в разговоре с РИА «Новости» признал, что тоже причастен к провалу сборной на Евро-2020.

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю», — сказал Черчесов, комментируя итоги заседания технического комитета РФС.

Он также предположил, что, возможно, команде не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества. Тренер поблагодарил РФС за конструктивный диалог. О желании уйти со своего поста он ничего не говорил. Контракт Черчесова рассчитан до 30 декабря 2022 года.

В похожем положении сейчас оказался и тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш. Турки проиграли все три матча и не смогли выйти из своей группы. Гюнеш заявил, что не думает об уходе в отставку.

«Безусловно, я несу ответственность за результат, я — главный тренер. Но помимо тренерского штаба несут ответственность и СМИ, и руководство нашего футбола. Мы все делаем свою работу, за неудачу команды беру ответственность именно я. Что касается оценки игры команды, то вы сами сделаете это лучше», — процитировало РИА «Новости» слова Гюнеша на пресс-конференции.

Уходить или оставаться?

Пока судьба Черчесова остается под вопросом, «360» обсудил происходящее с футбольными экспертами. По словам комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева, сейчас может произойти все, что угодно. Главное, чтобы к этому подошли с холодной головой.

Он заявил, что кто бы что ни говорил, важным показателем результативности сборной является то, что она провалила две Лиги наций и Евро-2020 после последнего ЧМ по футболу.

«Для меня ответ очевиден — Черчесов должен уйти. В целом, мне кажется, РФС своей позицией, что турнир был проведен неудовлетворительно, это тоже дал понять», — отметил собеседник «360».

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт тоже считает, что тренеру российской сборной пора в отставку. Он подчеркнул, что за пять лет работы Черчесов мог что-то изменить в лучшую сторону, но не сделал этого. Возможно, не хотел, возможно, не получилось, а возможно, ему это было неинтересно.

Ситуация — нарочно не придумаешь! РФС выражает поддержку, но признает выступление неудовлетворительным. Если вы признаете неудовлетворительным — смените тренера Борис Раппопорт футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита».

«У нас так получается, что если тренер что-то выиграл, то становится если не богом, то полубогом. И уже никто не может ему ничего возразить. Я считаю, что были допущены очень серьезные ошибки в формировании состава на Евро. Начиная с чехарды во вратарской линии, заканчивая вызовом трех однотипных нападающих, с которыми сложно было строить какое-то тактическое разнообразие», — сказал Раппопорт.

Он предположил, что причина, по которой Черчесова еще не убрали — это большая неустойка, прописанная в контракте. Впрочем, отметил эксперт, если его все же уволят, без работы он не останется. Ряд российских клубов точно захочет увидеть его у себя.

Кого брать на замену?

Мысли по поводу того, кто мог бы заменить Черчесова на посту тренера, у экспертов не сошлись. Нагучев признался, что предпочел бы иностранного специалиста. И дело не в том, что он априори лучше российского. Просто он может привнести свежий взгляд на происходящее в футболе.

«Мы живем в какой-то своей вселенной, иностранцы живут в другой. И как показывает практика, сборная России при иностранных тренерах играет несколько лучше. Я бы даже сказал стабильнее, чем при своих, которые тоже показывали хорошие результаты, но не очень долго», — сказал комментатор.

Раппопорт наоборот посчитал, что иностранец нашей сборной не нужен. По его словам, на рынке сейчас нет подходящих тренеров, хотя на этом Евро ему нравились тренеры сборной Швейцарии и Венгрии.

«Из российских специалистов я вижу только двух людей — Сергей Семак, нынешний тренер „Зенита“. И Курбан Бердыев, он пять лет назад должен был возглавить сборную, но не договорились», — поделился мыслями эксперт.

Идеальным вариантом Раппопорт посчитал Сергея Семака. Он накопил определенный опыт и уже добился больших успехов с «Зенитом». Нагучев же сказал, что если выбирать среди отечественных тренеров, то нужен Леонид Слуцкий. С момента, как он последний раз работал со сборной, прошло пять лет. За это время он успел поработать за рубежом в двух «очень футбольных странах». По мнению Нагучева, он пересмотрел для себя очень многие вещи. Например, стал более открытым и восприимчивым к неудачам, а также начал больше экспериментировать.

«Это то, что сейчас нужно сборной России. Свежая голова. И у Слуцкого она есть», — резюмировал собеседник «360».

Что дальше?

Борис Раппопорт также отметил, что футбол в целом нуждается в большой реорганизации. Если не сделать этого, то наша сборная с каждым годом будет все ниже в рейтинге FIFA и UEFA. Необходимо обратить пристальное внимание на детско-юношеские школы, повысить зарплаты детским тренерам.

«У нас в стране всего пять-шесть центров, где что-то делается в плане детского футбола. Хорошо, что Александру Головину повезло: его заметили в Сибири и привезли в Москву. Но таких историй — одна на миллион», — посетовал он.

По словам эксперта, нужно также уменьшить количество клубов в премьер-лиге хотя бы до 14. В России каждый год умирают команды из-за недостаточного финансирования. В этом году пострадали «Томь», «Анжи», «Амкар» и «Тамбов».

Важно перейти на систему проведения чемпионата весна-осень, чтобы больше играть летом и меньше в холода. Нельзя забывать и о том, что у команд разное финансовое положение. За одними стоят большие компании, а другие не могут найти денег на существование. По мнению Раппопорта, все клубы должны быть частными, а футболистам нужно установить лимит по зарплате.

«Деньги, которые получают футболисты, просто немыслимы для их уровня мастерства. Считаю, что они должны получать не выше определенного уровня зарплаты, но с бонусами за хорошую игру и победы, занятые места, а не просто за выход на поле. После ЧМ-2018 у нас появилась инфраструктура, стадионы, так давайте же развивать футбол!» — добавил он.