Чемпионство через боль. На тренера по фигурному катанию написали заявление за издевательства над детьми

В детско-юношеской спортивной школе в Щербинке скандал. Восемь семей написали заявление на тренера по фигурному катанию, которая, по их словам, избивала и унижала детей. Причем однажды педагога уже пообещали уволить, но в итоге оставили в школе на несколько лет.

«Она (тренер — прим. ред.) жестоко обращалась с детьми возрастом от семи до 13 лет. К детям применялось различное психологическое и физическое насилие: тренер била детей фитнес-инструментами, защитными насадками на коньки, публично оскорбляла и унижала, в том числе в присутствии родителей, в присутствии других тренеров, педагогов и сотрудников этого ледового центра», — рассказал адвокат Владимир Слащев «360».

По словам адвоката, родители неоднократно обращались к директору спортивной школы с просьбой уволить педагога. Эту же информацию они пытались донести до представителей департамента образования Москвы и уполномоченного по правам ребенка, однако педагог продолжала работать в школе.

«Тогда они приняли решение написать заявление в Следственный комитет, где на него молниеносно отреагировали. Сейчас идет проверка в следственном управлении по ТиНАО. Параллельно с этим также проводится проверка в территориальном отделе внутренних дел в городе Щербинка, ждем принятия процессуального решения», — сказал он.

Страдания будущих чемпионов

Одна из мам рассказала «360», что тренер била ее дочь по лицу, швыряла, бросала на пол. Татьяна писала заявление на имя директора с просьбой разобраться, после чего на собрании из пяти человек педагог признала, что действительно занималась рукоприкладством на занятиях. Но маме девочки пришла отписка о том, что тренер больше не работает у них в школе. Татьяна тогда решила, что ее ребенку в этом учреждении тоже не стоит оставаться.

«Спустя два года ко мне обратились родители из нашей группы с такой же ситуацией. Она продолжала работать и издеваться, избивать детей, доводить их, угрожать. Мы решили записать видео ее методов тренировок, после чего восемь человек написали заявление в Следственный комитет», — рассказала Татьяна.

Одной из восьми мам, которые написали заявление в СК, стала Ирина. Ее дочь рассказала однажды, что тренер била ее за неправильно выполненные упражнения.

Сначала происходил удар, а потом говорилось замечание. Мой ребенок от этого был в шоке Ирина.

Девочка рассказала матери о том, что произошло, только через одну-две недели после издевательств.

«Как я поняла из слов своего ребенка, ей поступали угрозы, чтобы она не рассказывала, что происходит на тренировках. Родителей на занятия не допускают», — рассказал она.

Ирина утверждает, что педагог Татьяна оставила ее ребенку шрам размером около двух сантиметров на руке. Дочь ей рассказала, что, когда тренер ее трясла за руки, она, видимо, ногтем поцарапала кожу ребенка.

«Мы в заявлении в СК просим привлечь тренера к уголовной ответственности. У детей повреждения различного характера, в том числе психологического. Психологические травмы и у нас, потому что родителю очень тяжело осознавать, что отдаешь ребенка в 3–3,5 года на секцию, чтобы он стал чемпионом, а над ним там издеваются», — поделилась своей историей с «360» Ирина.

Директор детско-юношеской спортивной школе в Щербинке Константин Шашкин отказался отвечать «360» на какие-либо вопросы по их тренеру. Только сказал, что по ней сейчас ведутся проверки.