Чемпион без чемпионств? Подробности заказного убийства тайского боксера Ашота Боляна

В Москве застрелили трехкратного чемпиона по тайскому боксу Ашота Боляна. По одной из версий, причиной могли стать деньги. История странная: в федерации муайтай боксера не знают. А в августе 2019 года Болян стал подозреваемым в заказе убийства армянского криминального авторитета Андика Массивского.

Сорокалетнего боксера Ашота Боляна застрелили 13 ноября у дома на Нахимовском проспекте. От полученных ранений он скончался на месте. После этого в Следственном комитете возбудили дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова уточнила РИА «Новости», что смерть экс-спортсмена могла быть связана с его бизнесом. «Следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе связанную с предпринимательской деятельностью», — сказала она.

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Убийство произошло на парковке у дома, в который полтора года назад переехали экс-спортсмен, его супруга, две дочери и сын. По сведениям источника «Московского комсомольца», в сентябре Болян начал распродавать принадлежавшие ему автомобили и земельные участки.

Соседи Боляна, пишет сайт «Комсомольская правда», выстрела не слышали, вероятнее всего, киллер использовал пистолет с глушителем. Это, по мнению адвоката Карена Нерсисяна, может говорить о заказном характере убийства.

«Судя по картине преступления, действовал профессиональный киллер. Он произвел всего один точный выстрел. Расследовать такие уголовные дела всегда непросто. Совет операм только один: ищите того, кому это выгодно. Это какое-то возвращение 1990-х, когда людей убивают средь бела дня», — сказал он.

Вице-президент Союза армян Левон Манукян предположил, что убийство могло быть связано с бизнесом и деньгами.

«Что это был за бизнес, нам так и не удалось выяснить. Скорее всего, мотивом стала дележка денег. Возможно, он был кому-то должен или, наоборот, кто-то задолжал ему. При этом нам о его связях с криминальным миром ничего не известно», — пояснил Манукян.

Как отмечает сайт криминальной хроники Армении shamshyan.com, в Ереване Боляна подозревали в причастности к убийству криминального авторитета Андраника Арутюняна, известного, как Андик Массивский, в августе 2019 года. Правоохранители не исключали, что именно он был заказчиком преступления. Вместе с российскими коллегами они проверяли подлинность этой информации.

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В открытых источниках сказано, что 40-летний экс-спортсмен трижды становился чемпионом мира по тайскому боксу. По версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга, 17-кратный победитель различных международных турниров побеждал на Кубке мира и Кубке Азии и так далее. Утверждается, что Болян является рекордсменом по скорости нанесения ударов руками и ногами.

В Россию спортсмен переехал только в 2004 году, через год завершил спортивную карьеру. В беседе с «360» президент Федерации тайского бокса муайтай в России Татьяна Ефимова опровергла наличие титулов у Боляна.

«Как Всемирная ассоциация кикбоксинга может присваивать ему звание по тайскому боксу? Нелогично. То, кем он становился по тайскому боксу… У нас нет [подтверждения] этой информации за все годы существования федерации», — сказала она.

Информации о его чемпионстве нет и в IFMA — Международной федерации тайского бокса. Отношения он к ней, подчеркнула Ефимова, не имеет.

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После переезда Болян работал во Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций. Последние годы руководил связанной со сферой спортиндустрии столичной компанией «Карат», работавшей с 2005 по 2008 год. И возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса. Однако это опроверг вице-президент Союза армян России Левон Муканян, к которому Болян обращался в поисках работы после переезда в РФ.

«Боляна не приняли в спортивную среду. Как спортсмена мы вообще его не знали. Хотя все заслуженные деятели спорта, чемпионы мира у нас на карандаше. То, что он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, не соответствует действительности», — заявил Левон Муканян.