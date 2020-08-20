Криминального авторитета Надира Салифова застрелили в Анталье. Чем знаменит Лоту Гули?

Азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного как Лоту Гули, застрелили в ресторане в Анталье. Убийцу, который ужинал вместе с жертвой, задержали. «Овощной король» московского и многих других рынков до этого пережил два покушения.

20 августа в Анталье застрелили главаря преступной организации азербайджанского происхождения Надира Салифова, известного в криминальном мире как Лоту Гули. Убийцей, отмечает газета Sozcu, был мужчина, который ужинал со своей жертвой в одном из отелей в районе Серик. Пуля попала в голову, Салифов скончался по пути в больницу.

Убийцу задержали на шоссе, ведущем в город Денизли. Турецкие правоохранители не называют его имя, однако, по словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах Баку, им оказался ближайший соратник Лоту Гули, криминальный авторитет Хан Ахмедлинский.

Криминальная диаспора Азербайджана контролирует соотечественников — продавцов овощей, фруктов и зелени в других странах, пояснил «360» криминалист Михаил Игнатов. Продажа петрушки, укропа и прочих травок, накрутка на которые составляет 200-300%, приносит прибыль, сравнимую с доходами от наркоторговли. Но нередко вместе с зеленью в другие страны попадают марихуана и гашиш.

«Гули имел конфликт с выходцами из Чечни на почве контроля оптовых рынков „Четыре сезона“, „Фудсити“ и других. Думаю, это продолжение той войны, которая началась еще в 2014–2015 годах. Противостояние между азербайджанскими и чеченскими преступными группировками за контроль над рынком сбыта зелени. Это огромнейшие деньги, сотни миллионов долларов ежемесячной прибыли», — предположил Игнатов.

Два покушения

В начале 2020 года турецкая полиция уже пресекла попытку покушения на жизнь Салифова. В результате спецоперации они задержали 17 подозреваемых, среди которых были уроженцы Азербайджана, Грузии, Украины и россиянин. Во время обыска у них изъяли автомат, пистолеты и патроны.

Руководил группировкой грузинский вор в законе Гурам Чихладзе (Квежоевич) — сын убитого в 1994 году главаря кутаисской воровской группировки Автандила Чихладзе (Квежо) и протеже Захария Калашова. Причиной покушения тогда стали разногласия Чихладзе с подручными Гули.

А в ноябре 2017-го полиция задержала 13 киллеров, прибывших для убийства Салифова в Стамбул. Среди задержанных был криминальный авторитет Талыбханы Хаджибаба Тахир оглу (Гаджи Бейлаганский) и брат Ровшана Джаниева (Ленкоранского) Намик Джаниев.

«Овощной король»

Надир Салифов родился в 1972 году в грузинском Дманиси, вскоре семья перебралась в родной Баку. В 1995 году 22-летнего молодого человека приговорили к смертной казни за убийство двух членов конкурирующей банды, похищения людей, разбои, грабежи и вымогательства. Позднее наказание заменили на 15 лет лишения свободы. Через пять лет его заочно короновали в тюрьме. В 2005 году из-за новых эпизодов в деле срок наказания увеличили до 27 лет.

Время в тюрьме Гули провел не без пользы. И постепенно подмял под себя овощные и фруктовые рынки и базы в Петербурге, Самарской, Саратовской и Свердловской областях. К 2014 году вытеснил с трех московских рынков и позиции смотрящего авторитета Заура Алиева — Зайку. Но главное, мудро остался в стороне от главной московской разборки между Асланом Усояном (Дедом Хасаном) и Тариэлом Ониани (Таро).

Война с Ленкоранским

В 2013 году Гули приказал не признавать авторитет недавно коронованного Эмина Ахмедова (Аджикабульского). С помощью Юрия Пичугина (Пичуги) Ахмедов статус сохранил, но, естественно, затаил обиду. Его родственник Ровшан Джаниев (Ленкоранский) тоже имел зуб на Гули.

Во-первых, они вместе претендовали на звание главного вора Азербайджана. Во-вторых, Ленкоранский, как и Салифов, интересовался московским рыночным бизнесом. Впрочем, и у Гули имелись претензии к Джаниеву. Еще в 2003 году он пытался лишить оппонента воровского авторитета. Но эту попытку сурово пресек Дед Хасан. После этого часть подписавших решение о «раскоронации» отправилась на тот свет.

Противостояние продолжалось до 2016 года, когда Ленкоранского, предположительно по приказу Гули, расстреляли на выходе из отеля в стамбульском районе Бешикташ. Турецкая полиция предполагает, что именно тогда Гурам Чихладзе и заключил союз с братом Ленкоранского Намиком Джаниевым, чтобы отомстить Салифову.

УДО и жизнь на свободе

В октябре 2017-го Лоту Гули, отбыв 23 вместо положенных 27 лет, вышел на свободу по УДО, писала Lenta.ru. Произошло это очень вовремя — Пресненский суд как раз заочно арестовал и объявил Гули в международный розыск из-за похищения тольяттинского бизнесмена Камала Гулуева. После отсидки, несмотря на то, что правила УДО не предполагают отъезда за границу, Салифов отправился в Турцию.

«Вор в законе вообще не должен выходить по УДО. Для этого нужно просить государство о поблажке — освобождении. По воровскому кодексу он вообще не должен ни о чем просить власть. Может, по актировке, по состоянию здоровья он вышел? Но я не слышал, чтобы воры выходили по УДО», — недоумевает Игнатов.

Вскоре после его прибытия в Стамбуле как раз и задержали банду киллеров во главе с Джаниевым. Но доказать ничего не удалось. В январе 2019 года их оправдали и депортировали из Турции. Затем была попытка Чихладзе. К слову, с его «крестным» Захарием Калашовым у Гули отношения не сложились. Так, по приказу Салифова был «раскоронован» Квежоевич, а с подачи Шакро — двое «крестников» Гули.

На свободе авторитет продолжил развивать овощной бизнес в России, на Украине и в Прибалтике. В 2018 году его арестовали из-за подозрений в вымогательстве, но быстро отпустили. Турецкие СМИ отмечают, что после этого Лоту Гули депортировали в Баку, однако местные власти эту информацию не подтвердили, сообщал Sputnik Азербайджан.

По другой версии, авторитет укрылся в ОАЭ после расстрела в Анталье Гии Кутаисского, а также из-за того, что власти Эмиратов не экстрадируют задержанных в другие страны. Позднее авторитет вернулся в Турцию.