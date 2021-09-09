Чем санаторий отличается от отеля? Выбираем правильную реабилитацию после коронавируса

Минздрав рекомендовал россиянам отдыхать в санаториях, а не в отелях. Такое решение поможет людям, которые переболели коронавирусом, поправить свое здоровье и быстрее восстановиться. «360» выяснил, как это поможет оправиться после болезни и узнал, где находятся лучшие санатории в России.

Это — самый лучший выход из положения, рассказал «360» генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада Анатолий Меньшов. Он подчеркнул, что в ряде санаториев уже идет реабилитация пациентов после коронавируса — по специальным методикам, которые разработал Минздрав.

«Кто сказал, что санаторий — отдых? Санаторий — это большая работа. С одной стороны, того коллектива, в том числе медицинского. А с другой стороны — отдыхающих, которе приезжают, и пациентов», — подчеркнул он.

Меньшов уточнил, что в санаториях есть плановая медицинская реабилитация — когда люди поступают в санаторий после серьезных хирургических вмешательств или болезней. В таком случае люди думают не об отдыхе, а о своем восстановлении.

Сейчас есть два вида реабилитации после коронавируса: ходить на различные процедуры в поликлинику или отправиться на санаторно-курортное лечение.

«Санаторно-курортное лечение сочетает все самое главное. По моему, это психологический момент, когда человек находится под контролем медицинского персонала — это раз. Питание — это два. И третье — это природные лечебные факторы: минеральная вода, лечебные грязи, процедуры всевозможные», — отметил он.

Источник фото: pixabay

Как выбрать санаторий?

Меньшов отметил, что лучше всего выбирать те санаторно-курортные учреждения, которые находятся в том же регионе, где проживает пациент.

«У нас есть такое ошибочное убеждение, что надо, конечно, ехать обязательно на юг, поближе к морю. И там проводить все процедуры, связанные с медицинской реабилитацией. Это не совсем так, особенно в условиях того климата, который вы видите у нас в городе», — сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас многие люди, которые возвращаются с юга, сразу заболевают простудой. Это неудивительно, ведь сразу же после 30-градусной жары они попадают в осенние холод и дождь.

Но прежде всего, надо руководствоваться теми рекомендациями, которые дает лечащий врач, а не выбирать санаторий самому.

«Кто может лучшие рекомендации дать, чем медицина. Медицина, которая работала с тобой в течение определенного периода времени в стационаре. Лечащий врач подскажет. Они осведомлены обо всех условиях лечения в санаторно-курортных учреждениях», — подчеркнул он.

Источник фото: pixabay

Лучшие санатории России

Меньшов отметил, что есть три популярных направления с самыми лучшими санаториями. Он уточнил, что самые популярные места санаторно-курортного отдыха для лечения различных недугов — Кавказские минеральные воды.

По его словам, там есть весьма избыточный ассортимент минеральных вод и лечебной грязи и большой выбор самих санаториев — более 100.

«Вторая категория находится в Краснодарском крае: в Сочи серьезные, хорошие санаторно-курортные учреждения с большой практикой, хорошим персоналом и отношением. И третье — Псковские санатории», — уточнил он.