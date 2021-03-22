Борьба с вредителями закончилась гибелью детей. Чем опасен газ фосфин?

Суд приговорил крымского предпринимателя и его знакомого к трем и 2,5 года лишения свободы за нарушение санитарных правил при использовании средства для дезинфекции. Из-за их неосторожных действий двое детей погибли, их мать и еще один ребенок пострадали от отравления фосфином. Этот газ использовали еще с советских времен для борьбы с вредителями, но он может стать смертельным даже для человека.

Два года назад в Симферополе предприниматель, арендовавший нежилое помещение в многоквартирном доме, решил провести дезинфекцию и купил средство «Даксофал», сообщила газета «Известия». Он передал препарат своему знакомому, который разложил таблетки по помещению. Средство против вредителей начало взаимодействовать с воздухом, что и привело к образованию фосфина.

Спустя некоторое время жителям одной из квартир стало плохо. Мать и ее пятилетний сын выжили, но восьмилетняя дочь и ее 10-месячный брат скончались от отравления ядовитым газом фосфином.

Изначально следствие полагало, что семья отравилась веществом неясное этиологии. Позднее установили, что бизнесмен знал о том, что квартиры сообщаются вентиляционными отверстиями, а перекрытия между ними негерметичные. Именно поэтому фосфин проник и в жилые помещения.

Симферопольский суд постановил, что мужчины нарушили санитарно-эпидемические правила, из-за чего по неосторожности произошло отравление, которое повлекло смерть детей. Преступников приговорили к трем и 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Невидимая опасность

Вещество фосфин — это ядовитый, бесцветный газ с неприятным запахом. Санитарный врач и главный дезинфектор в компании Dobrolov Николай Дубинин объяснил «360», что его используют против вредителей еще с давних советских времен, а насекомые очень устойчивы к другим препаратам.

Его раскладывают в форме таблеток, дальше препарат выделяет газ и начинает действовать Николай Дубинин.

По словам эксперта, у насекомых нет резистентности к препарату, а многие люди хотят избавиться от вредителей с первого раза, поэтому предпочитают использовать фосфин. Но и у такого газа есть безопасная альтернатива, например, генератор горячего тумана.

Поскольку газ смертельно опасен Россельхознадзор выдает обычно разрешению на фумигацию и на применение препарата. По мнению, дезинфектора, необходимо разобраться, каким образом предпринимателю удалось свободно купить его.

Дубинин отметил, что травить вредителей нужно строго в изолированных помещениях. По словам ведущего инженера Александра Кочеткова, все отравляющие вещества вредны человеку, поэтому при дезинфекции нужно соблюдать меры безопасности.

«Обязательно нужно проветривать помещение и соблюдать концентрацию вещества», — добавил Кочетков.

Эксперт также объяснил, что все фосфорсодержащие вещества и соединения опасны и могут повлиять на нервную систему человека. Поэтому после использования таких препаратов необходима своего рода «очистка». Если концентрация газа находится в пределах нормы, то помещение проветривается, а дальше специалистами проводится нейтрализация.