Человека-брокколи арестовали в Лондоне. Видео с задержанием стало вирусным
Житель Великобритании покрыл свое лицо зеленой краской, а на голову надел шапочку в виде брокколи. В руках он держал плакат с надписью: «Я экологически чистый продукт местного производства». С ней он подходил к прохожим.
В какой-то момент к нему приблизились полицейские и начали его скручивать. Наблюдавшая за происходящим журналистка спросила его, связан ли он с акцией протеста Extinction Rebelliоn. Она прошла в этот же день, 13 октября, в британской столице. Однако ответ экоактивиста остался непонятным.
Появление человека-брокколи в центре Лондона сильно развеселило пользователей Сети.
«Ты должен не только обращать внимание на то, что ты ешь, но и бояться того, что ты ешь. Дьявольская брокколи».
«Человеку-брокколи, которого арестовали в Лондоне, после всего этого посвятили веганские мемы».
«Брокколи арестован, но мы знаем, кто стоит за всем этим. Чертова брюссельская капуста (игра слов, Brussels — с англ. Брюссель)».
«Одна брокколи в день поможет вам работать, играть и быть арестованным».
Рано или поздно все новости в Соединенном Королевстве приводят к Елизавете II. Событие с экоактивистом не стало исключением.
«Лондон, похоже, сегодня сошел с ума от фруктов и овощей. Сначала был арестован человек, одетый как гигантская брокколи, а теперь в новостях рассказывают о персике королевы».
Что касается королевы и персика, то речь идет о выступлении Елизаветы II на открытии сессии парламента Великобритании. Многие британцы в Сети признались, что не слышали речь королевы (queen`s speach), которую в шутку назвали quеen`s peach.
Между тем полиция отказалась комментировать случай с арестом человека-брокколи. Об этом написало издание Тhе Scotsman. В связи с этим пользователи Twitter требуют свободы для этого активиста.
«Свободу человеку-брокколи! Все, что он хотел, это дать шанс гороху!»
В прошедшее воскресенье по всему миру прошла экоакция Extinction Rebellion. Цель этого движения — привлечь внимание к проблемам экологии. Ее участники заявляют, что планете нужно активно бороться с глобальным изменением климата. В Лондоне прошла одна из наиболее массовых акций. В результате протестов арестованными оказались более 1300 человек.