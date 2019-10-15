Человека-брокколи арестовали в Лондоне. Видео с задержанием стало вирусным

Полиция Лондона арестовала мужчину, одевшегося в костюм брокколи на Оксфорд-стрит. Во время задержания он кричал: «Свободу гороху!» Этот момент попал на видео. Ролик уже стал вирусным.

Житель Великобритании покрыл свое лицо зеленой краской, а на голову надел шапочку в виде брокколи. В руках он держал плакат с надписью: «Я экологически чистый продукт местного производства». С ней он подходил к прохожим.

В какой-то момент к нему приблизились полицейские и начали его скручивать. Наблюдавшая за происходящим журналистка спросила его, связан ли он с акцией протеста Extinction Rebelliоn. Она прошла в этот же день, 13 октября, в британской столице. Однако ответ экоактивиста остался непонятным.

Появление человека-брокколи в центре Лондона сильно развеселило пользователей Сети.

«Ты должен не только обращать внимание на то, что ты ешь, но и бояться того, что ты ешь. Дьявольская брокколи».

«Человеку-брокколи, которого арестовали в Лондоне, после всего этого посвятили веганские мемы».

«Брокколи арестован, но мы знаем, кто стоит за всем этим. Чертова брюссельская капуста (игра слов, Brussels — с англ. Брюссель)».

«Одна брокколи в день поможет вам работать, играть и быть арестованным».

Рано или поздно все новости в Соединенном Королевстве приводят к Елизавете II. Событие с экоактивистом не стало исключением.

«Лондон, похоже, сегодня сошел с ума от фруктов и овощей. Сначала был арестован человек, одетый как гигантская брокколи, а теперь в новостях рассказывают о персике королевы».

Что касается королевы и персика, то речь идет о выступлении Елизаветы II на открытии сессии парламента Великобритании. Многие британцы в Сети признались, что не слышали речь королевы (queen`s speach), которую в шутку назвали quеen`s peach.

Между тем полиция отказалась комментировать случай с арестом человека-брокколи. Об этом написало издание Тhе Scotsman. В связи с этим пользователи Twitter требуют свободы для этого активиста.

«Свободу человеку-брокколи! Все, что он хотел, это дать шанс гороху!»

В прошедшее воскресенье по всему миру прошла экоакция Extinction Rebellion. Цель этого движения — привлечь внимание к проблемам экологии. Ее участники заявляют, что планете нужно активно бороться с глобальным изменением климата. В Лондоне прошла одна из наиболее массовых акций. В результате протестов арестованными оказались более 1300 человек.