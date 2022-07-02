Человек, вдохновлявшийся жизнью. Как Леонид Шварцман создавал Шапокляк, Удава и Снежную королеву
Биография и интересные факты о мультипликаторе Леониде Шварцмане
Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман скончался сегодня в Москве на 102-м году жизни. Но надолго останется в наших сердцах как «отец» Чебурашки, Шапокляк, котенка по имени Гав, Удава из «38 попугаев». Весь длинный жизненный и творческий путь Шварцмана был посвящен рисованию — с детства он знал, чем хочет заниматься.
Основа будущего
Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки. По данным «24СМИ», родители нарекли его Израилем, но родственники, друзья и одноклассники называли Лелей. Уже совсем взрослым, в 1967 году, он взял русское имя Леонид, решив, что выговорить «Леонид Аронович» гораздо проще.
У Шварцмана были брат Наум и сестра Этта. Уже в 14 лет потерял отца в автокатастрофе.
В одном из интервью Шварцман признался, что увлекался рисованием с юных лет. Рисовал все, что видел. Подростком переехал в Ленинград, где к тому времени жила сестра, и попытался поступить в Академию художеств, но, как сам потом иронично замечал, «кишка оказалась тонка».
«В 16 лет я поступил в студию, где преподавал выпускник Императорской академии художеств Валентин Волков. Он как бы по эстафете передавал нам школу Чистякова — учителя Репина, Серова и других живописцев. Для меня это была основа всей будущей творческой жизни», — рассказал художник.
В 1941 году он окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и ушел в армию. На некоторое время искусство, казалось, ушло из его жизни: сперва Шварцман трудился в ремонтно-механическом цехе, затем — токарем на танковом заводе в Челябинске (после государственного решения об эвакуации специалистов из блокадного Ленинграда).
В нужное русло его жизнь вернул портрет революционера Сергея Кирова, который простой рабочий Шварцман нарисовал для главной проходной завода имени Кирова к годовщине его смерти. После этого молодому человеку дали должность художника-оформителя, правда, денег за это не платили.
В 1942 году в блокадном Ленинграде умерла мать художника — он привез ее в город перед Великой Отечественной войной. Всего лишь к 22 годам Шварцман потерял обоих родителей. Они так и не увидели, как многого добился их талантливый сын.
Сплошной праздник
В 1945 году Шварцман приехал в Москву и поступил во ВГИК, который окончил в 1951-м с дипломом художника-постановщика мультфильмов. К тому времени он уже три года работал на киностудии «Союзмультфильм» — преподаватель Анатолий Сазонов оценил курсовую работу третьекурсника Шварцмана и в 1948 году пригласил его к себе ассистентом.
Тот период жизни Шварцман вспоминал как «сплошной праздник».
Я попал к знаменитым сестрам Брумберг на фильм „Федя Зайцев“, старшее поколение должно его помнить. Это была одна из первых крупных работ студии после войны, довольно успешная. Мне достались образы игрушек: матросиков, солдатиков, матрешек. В бытовом смысле мы все жили сложно, поэтому практически переселились на студию. Приходили к девяти утра, уходили в полночь. Играли в шахматы, разыгрывали друг друга, ели, выпивали (и хорошо выпивали!), крутили романы, женились. И тем не менее очень много трудились
Леонид Шварцман
советский художник, режиссер-мультипликатор.
Кстати, в 1951 году женился и сам Шварцман. Будущую супругу Татьяну Домбровскую, тоже мультипликатора, встретил на «Союзмультфильме». Кстати, прической ее матери Нины Францевны художник вдохновился, создавая Шапокляк.
Супруги были вместе всю жизнь, детьми не обзавелись. Жена Шварцмана скончалась в прошлом году, ей было 96 лет.
В 1950-е годы «Союзмультфильм» создал несколько полнометражных картин, постановщиком некоторых из которых был Шварцман. Он отмечал, что в работе ему было «чем труднее, тем интереснее». Для создания «Снежной королевы» художник и его коллеги ездили в командировку в Прибалтику, где фотографировали и рисовали. При том что мультфильм идет всего час, подготовка к его съемкам заняла больше двух лет. Работа была титанической: ежедневно приходилось проверять и править тысячи рисунков от аниматоров, прорисовщиков.
Снежную королеву Шварцман считал своим любимым персонажем.
«Такая женщина! Холодная красавица, которая покорила не только Кая, но, думаю, и зрителей», — отмечал мультипликатор.
Иногда одну и ту же картину приходилось фактически снимать дважды: в 1950-е годы было модно направление «эклер», когда сперва снимали настоящих актеров, а затем по ним рисовали мультипликат — переводили отснятый материал на бумагу покадрово и изучали движения. Купца Степана Емельяныча в «Аленьком цветочке» сыграл популярный актер Николай Боголюбов, Чудище — Михаил Астангов с горбом из подушки, Настеньку — молодая Нина Крачковская, принца — красавец Алексей Баталов.
Веснушки Удава
В начале карьеры Леонид Шварцман трудился в соавторстве с Александром Винокуровым: Шварцман создавал персонажи, Винокуров — фоны и декорации. С 1963 года Шварцман стал работать уже самостоятельно, с 1975 года — в качестве режиссера.
Шварцман — художник-постановщик мультфильмов «Золотая антилопа», «Варежка», «Котенок по имени Гав», режиссер картин «Гирлянда из малышей», «Доверчивый дракон», фильмов из серии «Осторожно, обезьянки!».
Одна из самых успешных работ Шварцмана — образ Чебурашки для мультфильма «Крокодил Гена» (1969).
«Безусловно, это успех не только куклы, но и самого образа — его безотказный характер, трогательность, совершенная детскость, изумительный голос Клары Румяновой. Вокруг него вертится и сюжет фильма, и все персонажи. Он — центр», — пояснял художник.
Режиссер-мультипликатор Владимир Наумов сравнил с Чебурашкой самого Шварцмана — доброго, неконфликтного, мягкого.
Одним из самых сложных своих персонажей Шварцман считал Удава из «38 попугаев». Вспоминал, что если Слоненок и Мартышка из этого мультфильма «как-то сразу нашлись», то Удава никак не получалось сделать обаятельным. Художнику пришлось не раз ходить в зоопарк и смотреть на настоящих змей, а потом часами сидеть за столом и пытаться «очеловечить» образ. В конце концов Шварцман удлинил Удаву голову, приподнял брови, нарисовал веснушки — и наконец остался доволен.
Любопытно, что Шварцман всегда рисовал левой рукой, хотя был переученным левшой.
Несбывшиеся планы
Леонид Аронович всегда был фанатичным художником — однажды в командировке потратил все деньги на качественные фломастеры и нисколько об этом не пожалел.
В течение своей жизни художник участвовал во многих выставках, иллюстрировал детские книги, выдвигался на Ленинскую и Сталинскую премии. С 1982 года — заслуженный художник РСФСР, с 2002 года — народный художник Российской Федерации. В 2017-м он удостоился премии президента в области литературы и искусства «за вклад в развитие отечественного анимационного искусства».
Также Шварцман взял множество призов на мультипликационных фестивалях.
Кроме того, в 2000-х годах Леонид Шварцман снялся в документальных сериалах «Мир анимации или анимации мира» (2001), «„Союзмультфильм“ — сказки и были», «Куклы в мире людей», «Фабрика чудес», «Невесомая жизнь».
В пожилом возрасте Шварцман перестал заниматься мультипликацией, но рисовать не бросил — более 30 лет подряд к каждому Новому году создавал для семьи и друзей рисунок зверя из восточного календаря. А буквально два месяца назад согласился стать художником-постановщиком нового мультфильма по книге Инессы Ковалевской «Сказки-мультяшки». Шварцман уже успел обозначить темы будущей картины. Теперь ее планируют снять и представить в 2023 году ко дню его рождения.
В последние годы художник болел. Скончался он в больнице. Точная причина его смерти неизвестна, но в любом случае 101 год — солидный возраст.