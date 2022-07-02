Человек, вдохновлявшийся жизнью. Как Леонид Шварцман создавал Шапокляк, Удава и Снежную королеву

Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман скончался сегодня в Москве на 102-м году жизни. Но надолго останется в наших сердцах как «отец» Чебурашки, Шапокляк, котенка по имени Гав, Удава из «38 попугаев». Весь длинный жизненный и творческий путь Шварцмана был посвящен рисованию — с детства он знал, чем хочет заниматься.

Основа будущего

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки. По данным «24СМИ», родители нарекли его Израилем, но родственники, друзья и одноклассники называли Лелей. Уже совсем взрослым, в 1967 году, он взял русское имя Леонид, решив, что выговорить «Леонид Аронович» гораздо проще.

У Шварцмана были брат Наум и сестра Этта. Уже в 14 лет потерял отца в автокатастрофе.

В одном из интервью Шварцман признался, что увлекался рисованием с юных лет. Рисовал все, что видел. Подростком переехал в Ленинград, где к тому времени жила сестра, и попытался поступить в Академию художеств, но, как сам потом иронично замечал, «кишка оказалась тонка».

Источник фото: РИА «Новости»

«В 16 лет я поступил в студию, где преподавал выпускник Императорской академии художеств Валентин Волков. Он как бы по эстафете передавал нам школу Чистякова — учителя Репина, Серова и других живописцев. Для меня это была основа всей будущей творческой жизни», — рассказал художник.

В 1941 году он окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и ушел в армию. На некоторое время искусство, казалось, ушло из его жизни: сперва Шварцман трудился в ремонтно-механическом цехе, затем — токарем на танковом заводе в Челябинске (после государственного решения об эвакуации специалистов из блокадного Ленинграда).

В нужное русло его жизнь вернул портрет революционера Сергея Кирова, который простой рабочий Шварцман нарисовал для главной проходной завода имени Кирова к годовщине его смерти. После этого молодому человеку дали должность художника-оформителя, правда, денег за это не платили.

Источник фото: РИА «Новости»

В 1942 году в блокадном Ленинграде умерла мать художника — он привез ее в город перед Великой Отечественной войной. Всего лишь к 22 годам Шварцман потерял обоих родителей. Они так и не увидели, как многого добился их талантливый сын.

Сплошной праздник

В 1945 году Шварцман приехал в Москву и поступил во ВГИК, который окончил в 1951-м с дипломом художника-постановщика мультфильмов. К тому времени он уже три года работал на киностудии «Союзмультфильм» — преподаватель Анатолий Сазонов оценил курсовую работу третьекурсника Шварцмана и в 1948 году пригласил его к себе ассистентом.

Тот период жизни Шварцман вспоминал как «сплошной праздник».

Я попал к знаменитым сестрам Брумберг на фильм „Федя Зайцев“, старшее поколение должно его помнить. Это была одна из первых крупных работ студии после войны, довольно успешная. Мне достались образы игрушек: матросиков, солдатиков, матрешек. В бытовом смысле мы все жили сложно, поэтому практически переселились на студию. Приходили к девяти утра, уходили в полночь. Играли в шахматы, разыгрывали друг друга, ели, выпивали (и хорошо выпивали!), крутили романы, женились. И тем не менее очень много трудились Леонид Шварцман советский художник, режиссер-мультипликатор.

Кстати, в 1951 году женился и сам Шварцман. Будущую супругу Татьяну Домбровскую, тоже мультипликатора, встретил на «Союзмультфильме». Кстати, прической ее матери Нины Францевны художник вдохновился, создавая Шапокляк.

Источник фото: телеканал «360»

Супруги были вместе всю жизнь, детьми не обзавелись. Жена Шварцмана скончалась в прошлом году, ей было 96 лет.

В 1950-е годы «Союзмультфильм» создал несколько полнометражных картин, постановщиком некоторых из которых был Шварцман. Он отмечал, что в работе ему было «чем труднее, тем интереснее». Для создания «Снежной королевы» художник и его коллеги ездили в командировку в Прибалтику, где фотографировали и рисовали. При том что мультфильм идет всего час, подготовка к его съемкам заняла больше двух лет. Работа была титанической: ежедневно приходилось проверять и править тысячи рисунков от аниматоров, прорисовщиков.

Снежную королеву Шварцман считал своим любимым персонажем.

«Такая женщина! Холодная красавица, которая покорила не только Кая, но, думаю, и зрителей», — отмечал мультипликатор.

Источник фото: телеканал «360»

Иногда одну и ту же картину приходилось фактически снимать дважды: в 1950-е годы было модно направление «эклер», когда сперва снимали настоящих актеров, а затем по ним рисовали мультипликат — переводили отснятый материал на бумагу покадрово и изучали движения. Купца Степана Емельяныча в «Аленьком цветочке» сыграл популярный актер Николай Боголюбов, Чудище — Михаил Астангов с горбом из подушки, Настеньку — молодая Нина Крачковская, принца — красавец Алексей Баталов.

Веснушки Удава

В начале карьеры Леонид Шварцман трудился в соавторстве с Александром Винокуровым: Шварцман создавал персонажи, Винокуров — фоны и декорации. С 1963 года Шварцман стал работать уже самостоятельно, с 1975 года — в качестве режиссера.

Шварцман — художник-постановщик мультфильмов «Золотая антилопа», «Варежка», «Котенок по имени Гав», режиссер картин «Гирлянда из малышей», «Доверчивый дракон», фильмов из серии «Осторожно, обезьянки!».

Одна из самых успешных работ Шварцмана — образ Чебурашки для мультфильма «Крокодил Гена» (1969).

Источник фото: телеканал «360»

«Безусловно, это успех не только куклы, но и самого образа — его безотказный характер, трогательность, совершенная детскость, изумительный голос Клары Румяновой. Вокруг него вертится и сюжет фильма, и все персонажи. Он — центр», — пояснял художник.

Режиссер-мультипликатор Владимир Наумов сравнил с Чебурашкой самого Шварцмана — доброго, неконфликтного, мягкого.

Одним из самых сложных своих персонажей Шварцман считал Удава из «38 попугаев». Вспоминал, что если Слоненок и Мартышка из этого мультфильма «как-то сразу нашлись», то Удава никак не получалось сделать обаятельным. Художнику пришлось не раз ходить в зоопарк и смотреть на настоящих змей, а потом часами сидеть за столом и пытаться «очеловечить» образ. В конце концов Шварцман удлинил Удаву голову, приподнял брови, нарисовал веснушки — и наконец остался доволен.

Источник фото: телеканал «360»

Любопытно, что Шварцман всегда рисовал левой рукой, хотя был переученным левшой.

Несбывшиеся планы

Леонид Аронович всегда был фанатичным художником — однажды в командировке потратил все деньги на качественные фломастеры и нисколько об этом не пожалел.

В течение своей жизни художник участвовал во многих выставках, иллюстрировал детские книги, выдвигался на Ленинскую и Сталинскую премии. С 1982 года — заслуженный художник РСФСР, с 2002 года — народный художник Российской Федерации. В 2017-м он удостоился премии президента в области литературы и искусства «за вклад в развитие отечественного анимационного искусства».

Источник фото: РИА «Новости»

Также Шварцман взял множество призов на мультипликационных фестивалях.

Кроме того, в 2000-х годах Леонид Шварцман снялся в документальных сериалах «Мир анимации или анимации мира» (2001), «„Союзмультфильм“ — сказки и были», «Куклы в мире людей», «Фабрика чудес», «Невесомая жизнь».

В пожилом возрасте Шварцман перестал заниматься мультипликацией, но рисовать не бросил — более 30 лет подряд к каждому Новому году создавал для семьи и друзей рисунок зверя из восточного календаря. А буквально два месяца назад согласился стать художником-постановщиком нового мультфильма по книге Инессы Ковалевской «Сказки-мультяшки». Шварцман уже успел обозначить темы будущей картины. Теперь ее планируют снять и представить в 2023 году ко дню его рождения.

В последние годы художник болел. Скончался он в больнице. Точная причина его смерти неизвестна, но в любом случае 101 год — солидный возраст.