Человек с иконки Clubhouse. Кто становился «лицом» приложения

Приложение Clubhouse оказалось на пике популярности, заняв первое место по числу скачиваний в App Store. Соцсеть отличается от привычных не только своей приватностью. Интерес вызывает иконка программы, которая постоянно обновляется. Ставку решили сделать не на запоминающемся логотипе, а на фото активных пользователей.

Всего полгода назад за пределами Кремниевой Долины никто не знал о приложении. Сейчас же Clubhouse обсуждают пользователи по всему миру, желающие попасть в закрытые чаты. Ажиотаж вокруг приложения начался в феврале 2021 года, когда основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Twitter: «В Clubhouse сегодня в десять вечера по Лос-Анджелесу».

Уже 1 февраля в соцсети насчитывалось два миллиона человек, а его стоимость достигла одного миллиарда долларов. Попасть в чаты приложения можно с помощью приглашения от другого пользователя. Еще один способ — зарегистрироваться и ждать, когда кто-то из списка контактов откроет доступ. В Clubhouse нет привычных текстовых сообщений, а вся коммуникация происходит с помощью аудио. При этом разработчики постарались сделать так, чтобы разговоры нельзя было записать. Но это не единственная отличительная особенность новой соцсети.

Лицо для иконки

В отличие от других известных приложений у Clubhouse нет одной иконки. Вместо логотипа программа использует фотографии своих пользователей. Обложка меняется каждые несколько недель, а о своем новом выборе создатели соцсети рассказывают в Twitter. Сейчас на иконке можно увидеть поп-исполнителя Акселя Мансура.

Лицо музыканта появилось на иконке 8 февраля. Он открыл в приложении «комнату» Lullaby Room, где каждый вечер поет колыбельные. Мансур родился в Лос-Анджелесе и успел пожить в пяти странах на четырех континентах. Сейчас он живет на Маврикии и устраивает эфиры в 21:00 по тихоокеанскому времени, помогая уснуть жителям разных стран.

«Вау. Все началось с пения колыбельных с парой друзей в приложении под названием Clubhouse, и вот мы здесь! Я на иконке! Спасибо Clubhouse за эту возможность, вы самые крутые», — отреагировал исполнитель на появление своего лица на обложке приложения.

До Мансура лицом Clubhouse был другой музыкант — Bomani X. Гитарист и автор песен зарегистрировался в приложении в июле и начал играть на своей гитаре, писал CNBC. Позже он создал «комнату» Cotton Club и полностью сосредоточился на музыке. Bomani X начал давать как сольные концерты, так и играть вместе с другими исполнителями.

«С каждым крупным обновлением приложения мы меняем наш значок, чтобы выделить одного из многих замечательных членов сообщества. Сегодня мы поздравляем неподражаемого Bomani X — ведущего Cotton Club. От имени сообщества Clubhouse благодарим вас за все, что вы делаете!» — написали создатели приложения.

В декабре совместно с другими музыкантами Bomani X исполнил мюзикл «Король лев», что стало огромным событием в приложении. Кроме продвижения в соцсети, гитарист сотрудничал с такими знаменитостями, как Ники Минаж, Джилл Скотт и Лил Уэйн.

Третьим музыкантом, оказавшимся на обложке приложения, стал King Kiko. Он основал политический проект The 99 Problems, занимавшийся политической мобилизацией на американских выборах.

Но лицами соцсети становятся не только певцы или артисты. В одно время на обложку попал предприниматель Эрика Батиста — бывший директор международного проекта The Family, который помогает стартапам. Еще одним лицом приложения стала ведущая технологических подкастов WeAreLATech и WomenInTechShow Эспрее Девора.

«В Twitter не хватит места, чтобы отметить всех прекрасных людей, которые появились в моей жизни благодаря этому невероятному приложению. Пару недель назад я стала иконой Clubhouse и была потрясена», — написала она в своем блоге.

Для обложки приложения выбирали и адвоката Джули Вена. Она рассказывала подписчикам как о музыке, так и о правовых вопросах. Девушка активно общается со своей аудиторией и дает различные рекомендации. Теперь пользователи ждут очередного обновления, которое принесет с собой и новое лицо на иконке Clubhouse.