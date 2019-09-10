В Греции на пробежке скончался известный спортсмен-ветеран из Екатеринбурга Игорь Макеев. За два дня до этого он проплыл 30 километров.

10 часов в воде

«Потеря для всего нашего плавания… Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку — и упал… Наверное, сердце», — написал знакомый погибшего Андрей Митьков в Facebook 9 сентября.

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Позже информацию о гибели Макеева подтвердили в компании «Спортивное плавание», владельцем которой он являлся, и в федерации плавания Свердловской области.

«Информация пока закрыта. Он выступал в Греции на соревнованиях. Проплыл 30 километров в субботу. В воскресенье отдохнул. В понедельник побежал кросс», — рассказал «360» вице-президент Федерации плавания Свердловской области Сергей Куликов.

Он добавил, что обстоятельства гибели пока не раскрываются. Известно, что Макеев находился в Греции с семьей.

Соревнования

Макеев выступал на соревнованиях Ultraoceanman в дистанции 30 километров. За сутки до гибели он написал в Facebook, что занял третье место. 30 километров 60-летний спортсмен преодолел за 10 часов.

«Каждого участника сопровождал катер, который, собственно, и указывал, куда плыть. С катера осуществлялось и питание спортсмена, интервал которого, как и то, чем питаться, решается заранее. Первые часа полтора была достаточно крупная зыбь, потом — практически штиль. Где-то после полудня (кстати, прогноз на это давали) начал подниматься ветер, соответственно, усилилась волна. Последние часа два пошла крупная волна, пришлось очень несладко. Безусловно, самый тяжелый отрезок дистанции», — рассказал он в интервью E1.ru после заплыва.

Всего в соревнованиях участвовали девять человек. По словам Макеева, подготовиться к плаванию не просто в открытой воде, а в открытом море на 100% невозможно. Кроме того, 30 километров — большая дистанция даже для действующих спортсменов.

«Он в молодости плавал, потом занимался ветеранским плаванием. Достаточно долго участвовал во всяких международных соревнованиях. Это не просто человек, который захотел поплыть и поплыл. Это подготовленный спортсмен. <…> Он же не в первый раз плывет такую дистанцию. Раз его допустили, значит, у него не было противопоказаний. Видимо, был медконтроль, лодки сопровождения», — объяснил Куликов.

Сам Макеев свои результаты оценивал скептически. По его словам, на тренировках он показывал лучшее время. Судя по всему, после заплыва он не почувствовал осложнений. Последний пост он опубликовал за несколько часов до смерти: спортсмен выложил фотографии с соревнований.

«К сожалению, такое бывает. На обследовании перед этим могли ничего и не найти. Не всегда можно увидеть какие-то вещи. Думаю, что в 60 с лишним лет уже точно какая-то патология есть, ее не могло не быть. Даже молодые умирают на дистанции», — объяснил «360» врач спортивной медицины Илья Мелехин.

Это может быть с заплывом вообще не связано. Может, просто совпало. Когда человек подготовленный, хоть и много лет, причин может быть много Илья Мелехин.

Ультрачеловек

В том, что Макеев был подготовлен, никто не сомневается. Он не только опытный спортсмен, но и неоднократный организатор соревнований по плаванию.

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«Порядочный, хороший человек. Всегда помогал юным пловцам. Принимал участие в соревнованиях как организатор тоже», — рассказал Куликов.

Макеев прославился после заплыва через Гибралтарский пролив в 2017 году. Он преодолел 16 километров за четыре часа и 37 минут, напомнила газета «Спорт-Экспресс». Этот результат стал одним из 10 лучших в истории. Екатеринбуржец ранее также собирался пересечь пролив Молокаи (Каиви) между островами Молокаи и Оаху на Гавайях, но пловцам помешали акулы.

Источник фото: Facebook

Андрей Митьков написал, что Макеев был также и хорошим человеком, с которым они проводили свободное время.

«Замечательный человек, добрый… Много полезного и хорошего делал для ребят и девчонок… Эх, не попьем больше пивка… Земля пухом, друг», — написал он.

«Светлый человек, отличный муж, дед, и мы всегда будем помнить тебя, Игорь. Как тяжело терять такого друга», — добавила другая знакомая, Ирина Симакова.

«Светлая память! Игорь — удивительный человек, добрый и светлый», — отметила Надежда Вяткина.