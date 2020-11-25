Шесть кило наркотиков в банке из-под шампуня. Как бортпроводники становятся челноками и контрабандистами

Трех бортпроводников рейса Москва — Нью-Йорк заподозрили в перевозке наркотиков. Следователи считают, что они привезли в бутылках из-под шампуня более шести килограммов гашишного масла. Обвиняемые уверяют, что ничего не знали о содержимом флаконов и оказались жертвами наркомафии. Такие истории происходят довольно редко, но не исключены.

В поле зрения таможенного контроля аэропорта Шереметьево три бортпроводника попали в конце октября. Они возвращались из Нью-Йорка и имели при себе флаконы с шампунем. Однако в бутылках оказалось гашишное масло. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Минимальное наказание по этой статье предполагает 15 лет лишения свободы, а максимальное — пожизненное заключение.

У подозреваемых изъяли семь флаконов с маркировкой Redken. Внутри находилось масло каннабиса общей массой 6,7 килограмма.

Адвокаты бортпроводников считают, что наркомафия использовала сотрудников вслепую. Ведь все трое подрабатывали доставкой в Россию разных товаров из США. Они привозили одежду, алкоголь, технику, парфюмерию и косметику.

Источник фото: сайт Шереметьевской таможни

Адвокат Дмитрий Субботин сказал газете «Известия», что у бортпроводников есть специальный чат, где их могут попросить привезти тот или иной товар из-за границы. В чат пришло сообщение от некого Игоря, который назвался представителем известной сети парикмахерских. Он жаловался, что у компании проблемы с поставками профессионального шампуня, поэтому пообещал бортпроводникам 30 долларов за один флакон.

При этом официально бортпроводники не имеют права перевозить чужие вещи в своем багаже. Такие правила есть во всех авиакомпаниях мира, а также на железнодорожном транспорте. Однако желающих передать что-либо через стюардессу велико. И есть сотрудники, которые готовы на этот способ подработки.

Похожие случаи были, в основном с пассажирами

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «360» сказал, что в его практике были похожие случаи, но они были в основном с пассажирами. Кому-то нужно передать документы, другим — посылку.

Конечно, иногда случаи бывают, потому что все люди, потому что что-то надо кому-то передать — знакомым, друзьям. Иногда на это идут. Но это не связано с тем, что кто-то заведомо идет на какую-то уголовную ответственность <…> Все прекрасно понимают, что перевозка таких вещей контролируется, поэтому здесь есть и люди, которые оповещают правоохранительные органы Александр Романов

Помимо информаторов есть профессиональная аппаратура, которая выискивает запрещенное и определяет, что это.

Романова удивило, что кто-то попросил проводников привезти из США шампунь, ведь его можно купить в Москве. По мнению специалиста, если экипаж говорит, что ничего не знал о содержимом, то это скорее всего «недостоверная информация». В любом случае окончательно в этой истории разберутся правоохранительные органы.

Собеседник «360» не исключил, что бортпроводники подрабатывают, перевозя те или иные товары из-за рубежа, ведь зарплата этих сотрудников небольшая. Однако они работают с продукцией, которая не является запрещенной.

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Авиакомпании контролируют перевозку товаров бортпроводниками, из-за чего члены экипажа зачастую даже не могут взять с собой дополнительный чемодан с личными вещами. Иногда члены экипажа хотят, например, привезти бытовую технику из-за рубежа для личного пользования, но очень часто им не позволяют.

«Явление это позорное для летного состава»

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал «360», что в целом, такие истории подработки, как доставка каких-либо вещей, не запрещенных средств, среди бортпроводников и пилотов были.

«Ну конечно, ведь и летчики, и члены экипажа, штурманы, инженеры, проводники — это обыкновенные люди и в общем-то каждому чего-то не хватает», — объяснил Сытник.

По его словам, раньше, в Советском Союзе, члены экипажа «очень часто перевозили лекарства, какие-то пакеты, не раскрывая их».

«Подходили и говорили, больная мама или папа, или дочке, кому-то отправлять что-то», — рассказал Сытник. Он отметил, что в 1990-е годы и «наркоту начали возить», поэтому пакеты начали вскрывать.

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Он рассказал, что помнит случаи, когда на исправление приходили члены экипажа из других аэропортов, которых ловили с чемоданами часов или косметики. Этим людям, как правило, закрывали паспорт и направляли их для исправления.

Сытник вспомнил, что очень много предложений было из Африки, Анголы, Эфиопии. По его словам, и алмазы предлагали перевезти, и суммы денег и «какие-то пакеты с непонятным порошком». Сытник объяснил, что это присутствовало, потому что летные экипажи, как правило ни таможня, ни граница не останавливала и не проверяла, особенно командиров корабля. Он не припомнил ни одного случая за летную карьеру, чтобы его досмотрели, чтобы вскрыли портфель.

Поэтому, как бы это такое доверие со стороны таможенных служб и пограничников к командиру корабля, оно морально мне не позволяло что-то взять там, перевезти без спроса — это было табу просто Юрий Сытник

Если к нему подходили с подобными предложениями, он сразу отказывал просившему. «Потому что звание командира корабля доставалось очень сложно. Желанием дорожили и возможностью долетать до пенсии», — объяснил Сытник.

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Сейчас, по его словам, когда профессия перестала быть такой престижной, а летчиков «увольняют направо и налево», и члены экипажа каждый рейс думают, как прокормить семью или чем выплачивать ипотеку, «вполне возможно, что люди идут на преступления».

Явление это позорное для летного состава, для проводников это норма. Общее пятно грязное ложится на летный состав Юрий Сытник

По словам Сытника, есть компании, которые на такие дела «смотрят сквозь пальцы». Как правило, люди, которые этим занимаются обладают определенными связями, например, в криминальных кругах.