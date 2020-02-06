Челябинская экономия. Чиновники предложили детям с диабетом бегать по больницам вместо глюкометров

Медики Челябинска перестали выдавать детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометров и иглы для уколов-ручек. Хотя по закону все это обязаны предоставлять бесплатно. В региональном Минздраве посоветовали ездить в бесплатные поликлиники, чтобы измерять уровень сахара в крови. Ответ чиновников родителей больных детей возмутил. Кровь нужно проверять несколько раз в день. «360» пообщался со специалистами, которые объяснили причину перебоев в поставках и рассказали, куда можно обратиться за помощью.

Апогей абсурда

О том, что в Челябинске родители детей с сахарным диабетом не получают положенные им тест-полоски для глюкометров и иголки для шприц-ручек на своей странице в Facebook местная жительница Ангелина Попцова. Диабетом болеет ее дочь. Диагноз девочке поставили 3,5 месяца назад. За это время семья не получила ни одной иголки и ни одной полоски для глюкометра.

«У других родителей детей-диабетиков, с которыми я разговаривала, та же история», — написала женщина.

В беседе с эндокринологом она выяснила, что иглы подходящего размера и тест-полоски Минздрав региона не закупил. Запрос в региональное ведомство отправил депутат Госдумы Валерий Гартунг. Копию ответа Попцова опубликовала на своей странице.

Источник фото: телеканал «360»

Если перевести написанное, то родителям предложили возить детей в клинику каждый раз, чтобы проверить уровень сахара в крови. Попцова назвала ответ «апогеем абсурда».

«Каждые три часа ездить в поликлинику? И ночью тоже? Вы совсем не имеете понятия, что такое диабет? Может, нужны курсы повышения квалификации?», — возмутилась она.

В Минздраве Челябинской области заявили, диагноз дочери Ангелины Попцовой поставили в конце ноября прошлого года. Медицинские изделия новые пациенты получают после проведения дополнительных закупок. Иглы есть в аптеке, а тест-полоски привезут в ближайший четверг, 6 февраля. Для того, чтобы все это получить нужно обратиться в аптеку с льготными рецептами, которые выпишет лечащий врач.

Неадекватный ответ

Больным диабетом детям уровень сахара в крови нужно проверять до шести раз в день. По стандарту, школьнице положено 1700 тест-полосок в месяц. И все они должны выдаваться бесплатно. Об этом «360» заявила президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова.

Ответ Минздрава с профессиональной точки зрения неадекватен. Как проверять уровень сахара в больнице — не очень понятно Эльвира Густова.

Эксперт не исключил, что у региона просто не было средств, поэтому закупать нужные средства для детей-диабетиков не стали. Хотя финансируются такие закупки из двух бюджетов: федерального, который перечисляет средства на детей-инвалидов, и регионального — для детей без этого статуса.

«В первую очередь закупают инсулин. А уже по остаточному принципу закупают иглы, помпы и все остальное», — рассказала Эльвира Густова.

Она отметила, что если ситуация не изменится, то с отпиской Минздрава нужно идти в прокуратуру, а после в суд, где заодно требовать возмещения морального ущерба.

Задержки в тендерах

Нехватка игл и тест-полосок случается, когда регионы не успевают провести тендеры по государственным закупкам. Даже при условии, что деньги на это есть. Так объяснил ситуацию в Челябинской области врач-эндокринолог Андрей Калиничев.

Он пояснил, что даже для объявления тендера по поиску продавца нужно провести очень много действий, чтобы организаторов не заподозрили в коррупции.

«Из-за таких проволочек бывают срывы поставок вообще всех препаратов. Это касается не только диабета, но и онкологии. С этим ничего не сделаешь, это только такая неизбежность», — заявил он.

На просьбу дать оценку документу челябинского Минздрава, Андрей Калиничев ответил, что это бездушная отписка людей, у которых нет человеческих качеств.

«По уровню сахара в крови идет подбор дозы препаратов. Передозировка чревата летальным исходом. А здесь речь идет еще и о ребенке», — возмутился врач. При этом он отметил, что сами чиновники вполне могут не соглашаться с тем, что им приходится писать. Но действующая система поставила их в достаточно жесткие рамки, в которых им приходится действовать.

Он отметил, что если есть нужда в каких-то лекарствах или в тех же тест-полоскаэ, то нужно обращаться к ассоциациям больных диабетом. Они есть в каждом регионе. Родители больных детей часто сами объединяются в такие сообщества и напрямую выходят на производителей медицинских препаратов.