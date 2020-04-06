«Везде сейчас остро стоит вопрос открытия магазинов и возобновления работы бизнеса. Лично я считаю, что здоровье гораздо важнее богатства. Но заинтересованная в работе прослойка людей хочет, чтобы бизнес продолжал функционировать, ведь самоизоляция и закрытие магазинов стоит больших денег», — заявил в разговоре с «360» доктор политических наук Дэниел Уорнер.

По его словам, в Швейцарии, например, правые партии уже требуют возобновить работу предприятий, а левые социалисты просят всех оставаться дома. Дональд Трамп хочет открыть бизнес к Пасхе, но его отговаривают медики. И такие разногласия сейчас повсюду. В Швеции и Голландии же все очень спокойно и повседневно. Люди продолжают ходить по магазинам. Многие другие страны отнеслись к этому более предусмотрительно. Например, Франция.

Предосторожность, с одной стороны, ожидаемая. Посмотрите на Бориса Джонсона, который слишком спокойно отнесся к проблеме COVID-19 и теперь находится в больнице, лечится от коронавируса. Я ратую за осторожность, потому что мы попросту не знаем всего об этом вирусе и о том, что будет дальше Дэниел Уорнер.

По словам Уорнера, есть большая разница между теми, кто вовлечен в бизнес, и теми, кто заботится о здоровье. Именно эти две стороны сейчас и ведут споры в Чехии. Предложение президента, тем не менее, вряд ли примут, считает собеседник «360». Он уверен, что закрыть границы на год невозможно.

«Это смешно. И это не прагматично. Умнее было бы закрыть границы на два месяца, допустим. И затем продлить или убрать это закрытие границ. Ведь нужно ориентироваться по ситуации», — заключил политолог.

Милош Земан также поддержал главу кризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса Яну Гамачеку, который выступает за продление чрезвычайного положения в стране до 11 мая.

«Лучше принять лишние меры предосторожности, чем недооценить ситуацию», — считает глава Чехии.

По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент в государстве зафиксировали 4591 случай заражения. 72 человека погибли.