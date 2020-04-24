Под давлением общественности. В Чехии снимают ограничения, связанные с пандемией коронавируса

Власти Чехии разрешили гражданам выезжать за границу. Официальные данные показали, что заражение коронавирусом снизилось. До конца мая откроются все рестораны, отели и общежития. Об этом стало известно после того, как суд Праги признал незаконными ограничения правительства.

До недавних дней официальные лица настаивали на том, чтобы ограничения на поездки остались в обозримом будущем. На прошлых выходных президент страны Милош Земан предложил закрыть границы до следующего года.

Разрешение на выезд за рубеж, объявленное министром здравоохранения Адамом Войтехом, стало неожиданным изменением курса страны в борьбе с COVID-19. Чехия одной из первых в Европе закрыла свои границы — 16 марта.

Впрочем, возможность путешествовать включает в себя несколько условий. Как пишет The Guardian, по возвращении путешественник должен будет доказать, что не был заражен коронавирусом. Если приезжий не предоставляет подтверждение отрицательного теста, он обязан уйти на 14-дневный карантин.

Жители пригородной зоны также смогут пересекать границу ежедневно, если будут представлять отрицательный реультат теста на коронавирус каждые 14 дней. Это затронет относительно небольшое число людей, которые живут в Чешской Республике, но работают в соседней стране или наоборот.

Для иностранцев по въезду пока существуют ограничения. Сейчас в Чехию смогут приезжать те граждане ЕС, которые прибыли в страну по делам или являются студентами университетов ЕС.

Ограничения по передвижению внутри страны также снимаются. Теперь люди смогут собираться группами до 10 человек.

Ослабление карантинных мер коснулось не только путешествий. Как передает Radio Prague International, с 27 апреля откроются магазины площадью до 2500 квадратных метров. При этом они не должны быть расположены в крупных торговых центрах. Вместе с ними откроются зоопарки, автошколы, спортивные залы и фитнес-центры, хотя без использования душевых и раздевалок. Изначально эти сферы должны были возобновить свою работу на месяц позже.

С 11 мая снимут ограничения для музеев, галерей и выставочных залов. Вновь откроются парикмахерские и различные салоны косметических услуг.

Гостиницы, рестораны, кафе и общежития откроются 25 мая. Изначально их открытие планировалось лишь в середине июня. Параллельно правительство снимет ограничения на проведение культурных и социальных мероприятий.

Все университеты могут возобновить свою работу с понедельника, если занятия будут проводиться в группах не более пяти человек. Школы пока полностью открываться не будут.

При этом обязательное ношение лицевых масок будет действовать по крайней мере до конца июня.

Все нововведения пришли после того, как городской суд Праги признал незаконными ограничения правительства. К этому добавилось давление со сторон чешского торгового лобби, заставившего правительство ускорить график возобновления экономики.

Количество зараженных в стране — 7188 человек. Среди них было зафиксировано 213 смертей. По мнению части правительства, результаты превзошли ожидаемые результаты борьбы с коронавирусом.

Некоторые опасаются, что скорое снятие ограничительных мер приведет ко второй волне эпидемии в стране. Она может оказаться в разы хуже. Схожими мыслями поделились жители Праги.