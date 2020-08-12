Чехарда ошибок. Как арбитры со скандалом стали «главными игроками» в российском футболе

В российском футболе продолжается череда судейских ошибок. После скандала в матче «Спартак» — «Сочи» грубые просчеты арбитров зафиксировали во встречах «Рубина» с «Локомотивом» и «Ротора» с «Зенитом». Система VAR снова никому не помогла.

Карточку дам, пенальти — нет

Не успел затихнуть скандал с судейством в матче первого тура между «Спартаком» и «Сочи», как у болельщиков появился повод для новых возмущений.

При счете 0:1 в игре «Рубина» с «Локомотивом» арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти за неоправданный снос нападающего Ивана Игнатьева голкипером москвичей Гильерме. Пересматривать эпизод арбитр Сергей Иванов и видеоассистент Николай Волошин почему-то не стали. Система VAR, на которую все возлагали большие надежды, снова не сделала футбол честнее.

Спустя всего две минуты железнодорожники забили казанцам второй мяч. В перерыве матча наставник «Рубина» Леонид Слуцкий выразил недовольство судейством. Как только команды вернулись на поле во втором тайме, Иванов показал тренеру красную карточку и отправил его в раздевалку. После игры «Рубин» иронически назвал судью «лучшим игроком матча».

После матча Леонид Слуцкий потребовал у РФС пожизненно отстранить Иванова от судейства, если выяснится, что он обязан был назначить пенальти. Ранее легенды «Спартака» Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов обратились к главе союза Александру Дюкову с такой же просьбой.

Лосяш, Бараш и офсайд Дзюбы

Не менее странные события разворачивались в матче «Ротор» — «Зенит». На 22-й минуте левый защитник гостей Дуглас Сантос навесил в центр с фланга. Оборона хозяев вынесла мяч из штрафной. Затем его перехватил зенитовец Дриусси, а Дзюба ловко замкнул удачный прострел аргентинца на дальнюю штангу.

Казалось бы, молодцы, если бы не офсайд, из которого петербуржцы забили гол. Его видели комментаторы и телезрители, но, увы, не главный арбитр Алексей Матюнин и судья VAR Евгений Турбин.

«На повторе прекрасно видно положение вне игры: у Дзюбы торчит колено и плечо. Так что мяч „Зенита“ засчитывать было нельзя. Почему не вмешался VAR? Там, видимо, „смешарики“ сидят: Лосяш — Турбин, Бараш — Сафьян», — заявил бывший судья Игорь Федотов Championat.com.

Наберут без аттестатов

Сами по себе, как люди, арбитры в чехарде ошибочных решений не виноваты, пояснил Игорь Федотов «360». Невозможно всем им разучиться судить за один день. Проблема кроется в том, что они не знают, как это делать, какие решения надо принимать. Из-за этого возникают вопросы к обучению и той информации, которую рефери получают на сборах, в том, кто, в какой форме и какие требования им доносит. Именно на сборах арбитры вместе разбирают нарушения, которые происходили на поле.

«А есть спорные моменты, и судьи приходят к одному мнению, к трактовке правил. То есть показывают какой-то момент и говорят: „Ребят, это нарушение. Здесь это желтая или красная карточка“. И мы должны должны выполнять это на поле. У них, по ходу дела, этого сейчас нет», — пояснил Федотов.

В этом году не было ежегодной аттестации арбитров по VAR, отметил бывший судья. Это особенно заметно в переговорах Казарцева с Еськовым: мат в эфире, «включение человеческого фактора» у видеоассистента — сначала он пенальти не увидел, затем «переобулся» и нашел подтверждение. Хотя никакого протокола VAR он не нарушил бы, если бы позвал главного арбитра пересмотреть эпизод.

Свой — чужой

Причин для чехарды судейских ошибок несколько, сказал «360» экс-судья Сергей Хусаинов. Руководители РФС и судейской коллегии отошли от принципа спортивного отбора при подготовке арбитров. Но рефери — штучный товар. Коллег по команде у судьей, как у футболистов, нет. И никто не сможет в случае чего исправить их ошибки.

«А принцип теперь „свой — чужой“. Ты можешь классно судить, но не устраиваешь систему, которая установлена руководящими инстанциями. Это привело к тому, что многие квалифицированные арбитры не могли пройти этот отбор», — пояснил Хусаинов.

Профессиональный футбол — это бизнес. Владельцы клубов покупают дорогих легионеров в надежде занять в турнирной таблице высокие места, чтобы играть в еврокубках. В России многие команды могут похвастаться хорошим подбором игроков и организацией работы, а значит, имеют шансы выступать в Европе. Сейчас даже незначительная ошибка может стать фатальной, а потому становится предметом для обсуждений.

«Внимание к работе арбитра очень и очень высокое. Чтобы этого избежать, нужно полностью модернизировать систему подготовки. Еще такой момент: с введением системы VAR мы имеем пример судейских ошибок. В эпизоде игры „Спартака“ с „Сочи“ как долго они (Казарцев и Еськов — прим. ред.) разбирали, было нарушение или нет. У них даже нет единого взгляда на принцип единоборства в футболе. А это основополагающий момент», — подчеркнул экс-судья.

Чтобы это исключить, нужно повышать качество судейского образования. Поменять его концепцию, убежден Хусаинов. Необходимо постоянно разбирать игровые эпизоды и объяснять, как действовать в таких ситуациях. Иначе «даже бабка, сидя на трибуне», будет замечать нарушения, а арбитры так и будут по 15 минут пересматривать эпизоды и не замечать ничего.