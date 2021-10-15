Чеченцы заблокировали машину полиции в Пыть-Яхе. Они посчитали, что с места увозят виновника аварии

По социальным сетям разошлось видео, как группа чеченцев окружила автомобиль сотрудников полиции в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа. На этом месте произошла авария, в которой пострадал молодой чеченец. За рулем второго автомобиля находился ушедший в отпуск сотрудник ДПС. Пользователи посчитали, что диаспора намеревалась устроить самосуд над силовиком. Но пострадавшая в аварии сторона, говорит, что все было не совсем так.

Авария на перекрестке

Автомобили Toyota Camry и Lada Granta столкнулись на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной в Пыть-Яхе вечером в четверг, 14 октября. Как сообщила пресс-служба окружного главка МВД, водитель иномарки при повороте налево не предоставил преимущества водителю Lada Granta, которая ехала по главной дороге

В ведомстве отметили, что Toyota Camry управлял находившийся в отпуске сотрудник отдела МВД России, который находился в отпуске. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв, но именно он допустил столкновение.

Отечественной легковушкой управлял Хамид Керсипов. Молодого человека с переломом ноги увезли с места аварии в больницу, где он находится до сих пор. В беседе с «360» он рассказал, что машину полиции окружили неравнодушные прохожие, которые требовали отправить виновника аварии на освидетельствование либо проверить на месте. Но, по словам молодого человека, полицейские в отношении своего коллеги никаких мер не приняли, а попытались уехать, что возмутило людей.

Именно эти кадры под словами о «самосуде» появились в социальных сетях и СМИ. На них можно увидеть, что около полицейской машины стоят несколько человек. Когда один тянется к двери автомобиля, где сидит человек в штатском, то второй его отталкивает и требует не трогать. «Не едет он, он никуда не поедет», — объясняет собравшимся один из участников.

Хамид рассказал, что авария произошла при следующих обстоятельствах. Когда он ехал по главной дороге, Toyota стояла с включенным левым поворотником. Когда молодой человек проехал светофор, то водитель иномарки резко повернул налево и дал газу.

Я просто не ожидал этой ситуации. На этом перекрестке всегда пропускают, тем более, я ехал по главной дороге Хамид Керсипов Пострадавший в ДТП.

Он пояснил, что когда его доставили в больницу, то первым делом у него взяли кровь для проверки на алкоголь, после чего отправили на рентген. Пока он там находился, то в больницу уже приехали полицейские вместе с владельцем Toyota. Хамил отметил, что силовики не стали его допрашивать для составления протокола, на следующий день с ними также не связывались, хотя он оставил инспектору свой номер телефона и документы на машину.

«Из МВД ко мне никто не приходил, никто ничего не узнавал. Хотя бы просто позвонили бы, спросили, в каком я состоянии. Когда меня грузили в скорую помощь, у меня сотрудник взял документы. Водительское и СТС автомобиля и спросил мой номер телефона. Они все записали, но никто не позвонил», — рассказал он. Молодой человек подчеркнул, что документы ему необходимы, чтобы предоставить их в страховую компанию. Машина куплена в кредит, поэтому сделать это нужно быстро.

«Он ничего не отрицал»

Пострадавшая в аварии Lada Granta оформлена на сестру Хамида Мадину Дудурханову. Девушка приехала в больницу, куда попал ее брат. Она подтвердила, что полицейские, которые привезли своего коллегу показаний у Хамида не брали.

«Мы находились в одном помещении с сотрудниками полиции на протяжении двух часов. Брат был в сознании на момент приезда. Когда они приехали его уже обследовали. К нему не зашли, не взяли у него показания. Они просто сидели на одной лавочке со своим коллегой», — рассказала она.

Мадина отметила, что полицейский, как и ее брат тоже сдал тест на алкоголь, который оказался отрицательным. По ее словам, мужчина не отрицал своей вины в аварии.

Когда они были в больнице водитель Camry ничего не отрицал, говорил, что виноват. <…> Ко мне подошел заместитель начальника ГИБДД Алексей Михайлович, фамилию его я не знаю, сказал, что сотрудник полиции виноват, что никто не собирается скидывать вину на брата. В личном разговоре заверил меня в этом Мадина Дудурханова Владелица Lada Granta.





По ее словам, только ночью она поняла, что у нее ни документов на машину, ни протокола об аварии. Кредит гасил Хамид, который пользовался машиной, но после аварии ему предстоит несколько месяцев восстанавливаться, поэтому нужно срочно обращаться в страховую.

«Сегодня мама ездила в полицию, пыталась получить документы, копии протокола. Но они ничего не предоставили. Я сама съездила в дежурную часть и написала заявление, так как я собственник и мне нужно решить вопрос по страховке и кредиту», — поделилась девушка.

Мадина подчеркнула, что видео, в котором говорится о самосуде ее сильно возмутило. Она отметила, что сотрудника полиции никто не трогал. Он приехал в больницу, где находились друзья ее брата, которые ничего ему не сказали.

«На видео есть русская и чеченская речь. Можно обратиться к переводчику и понять, что никаких угроз в адрес полицейского там нет. Люди просто не поняли их поведения, когда виновника ДТП сажают в машину и увозят», — пояснила она.

По ее словам, прибывшим на место аварии инспекторам нужно было хотя бы что-то сказать людям, которые собрались. Со ссылкой на очевидцев она рассказала, что водителя Toyota полицейские посадили в служебный автомобиль и просто с ним разговаривали, а после начали уезжать, Именно это и возмутило людей

Если бы хотя бы один из полицейских пояснил, куда они едут, я более чем уверена, что такой ситуации бы не было Мадина Дудурханова Владелица Lada Granta.

В пресс-службе ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу заявили, что по факту аварии с участием сотрудника полиции проводится проверка. Кроме того, руководство городского главка потребовало проверить обстоятельства, которые произошли в период оформления аварии.

После появления видео, где полицейскую машину окружили очевидцы аварии областной главк Следственного Комитета завел уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В пресс-службе рассказали, что после аварии с полицейским несколько человек окружили служебную машину и требовали от силовика выйти на улицу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и проверяют, как вели себя собравшиеся.