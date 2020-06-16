Чеченцы наводят свои порядки во Франции. Война с местными наркодилерами началась с избитого подростка

Во Франции выходцы из Чечни вступили в противостояние с наркоторговцами Дижона после избиения 16-летнего подростка. С минувшей пятницы пострадали десять человек и один получил огнестрельное ранение. Полиция, по мнению французов бездействует, о чем они с большим возмущением сообщают в соцсетях.

Первый инцидент произошел в ночь на 13 июня, сообщает FranceInfo. Несколько десятков людей в капюшонах напали на кальянную Le Black Pearl. Они были вооружены железными прутьями, молотками, ножами и бейсбольными битами. Полицейская специализированная бригада была вынуждена применить слезоточивый газ и сделать предупредительные выстрелы.

Зампрокурора города сообщил, что пострадали не менее десяти человек. Некоторые из них, серьезно. В ту же ночь произошло нападение в еще одном районе Дижона, в Грезиле. Однако задержаний не произошло.

Сообщается, что в столкновении участвовали выходцы из Чечни и наркоторговцы арабского происхождения. В ночь на 14 июня в районе Грезиль огнестрельное ранение получил еще один мужчина. Воскресной ночью в Дижоне были подожжены несколько машин.

Французские СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что столкновение произошло после избиения 16-летнего подростка, который сейчас находится в больнице с серьезными травмами. После этого якобы «все чеченцы Франции собрались в Дижоне». Стражи правопорядка связались с представителями диаспоры, которые подтвердили участие в конфликте лиц чеченского происхождения. Полицейским сообщили, что против них ничего против не имеют, но у дижонских наркоторговцев определенно будут «проблемы».

Группы выходцев из Чечни мобилизовались чтобы запугать дилеров Дижона, которых в городе очень много. Сообщается, что они якобы заявили избитому подростку, что оставляют его в живых для того, чтобы он сообщил чеченцам, что так будет с каждым из них. Выходцы из Чечни утверждают, что будут возвращаться в Дижон до тех пор, пока вопрос не разрешится и их соотечественники не окажутся в безопасности.

Источники в полиции сообщили, что в ночь на 14 июня представители конфликтующих сторон назначили встречу, но никто из наркоторговцев на нее не пришел. После поджога транспортных средств в Дижоне было приостановлено автобусное движение, жителям предложили не покидать дома. На место прибыл мобильный отряд из 110 жандармов. Ожидается, что в Дижон 16 июня приедет секретарь министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Тем временем, ситуация накаляется. Десятки людей с огнестрельным оружием и железными прутьями начали расстреливать камеры видеонаблюдения, сжигать мусорные баки и просто стрелять в воздух. По некоторым данным, их более ста человек. Префектура выставила против них в районе Грезиль около 60 полицейских.

Французские журналисты пожаловались, что их автомобиль забросали камнями. Однако другие их коллеги утверждают, что с ними собравшиеся на улицах были довольно вежливы и разъяснили свою позицию.

Видео: Twitter

«Мы здесь не для того, чтобы убивать людей. Наша единственная цель — наркодилеры. Они избили одного из нас, и мы здесь для того, чтобы наказать их», — сообщил один из участников столкновений. Он выразил сожаление, что французы были напуганы, но, по его мнению, лучше им немного понервничать, чем получить труп из-за наглости наркоторговцев.

Местные власти сообщили, что начато расследование по статьям о покушении на убийство в составе организованной группы и подстрекательстве к насилию, и пообещали, что оно будет долгим.

Видео: Twitter

Однако местные жители им не верят и всячески выражают свое возмущение в соцсетях. Их раздражает, что группа из 150 человек открыто действует в городе, при этом полиция бездействует, и никаких арестов до сих пор не было. Французы сетуют на безнаказанность участников столкновений и напоминают, что платят налоги и хотят рассчитывать на защиту властей.

«Государство покинуло нас. Три дня полиция охраняет бандитов, это неслыханно», — заявил прессе один из дижонцев.