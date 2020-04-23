Японцам так понравился Чебурашка, что они сделали про него свой мультик. И вот почему его стоит посмотреть

Месяц назад в YouTube появился официальный канал «Чебурашки» — его создали японские мультипликаторы, которым очень понравился советский одноименный мультик. В результате в Японии начали снимать ремейк о дружбе крокодила Гены и живущего в коробке от апельсинов Чебурашки. «360» посмотрел последнюю серию нового мультика и рассказывает, почему вам тоже стоит взглянуть. Осторожно, спойлеры!

Начинается в японском «Чебурашке» все почти так же, как и в советском: почти не изменившийся крокодил Гена открывает коробку с апельсинами в зоопарке, а внутри нее лежит неизвестный зверек с большими ушами. Гена видит, что его новый друг все время падает, и называет его Чебурашкой.

Сюжет серии строится на том, как Чебурашка узнает, что Гена далеко не самый популярный зверь в зоопарке — у него нет ни одной звездочки, которые люди отдают тем животным, которые им больше всего понравились. Люди с удовольствием смотрят на скатывающихся с ледяной горки в воду пингвинов, на мирно кушающую бамбук панду, даже на ничем не примечательных зайцев, а вот к крокодилу в пальто и шляпе почему-то подходить не хотят.

И тогда друзья решают попробовать повторить за успешными зверями. Они переодеваются в других животных и пытаются вести себя так же — прыгать в воду, жевать бамбук и скакать по лужайке. Но это, увы, не приносит должного результата. Тогда Гена стирает грим и возвращается к своему привычному образу интеллигентного крокодила.

Помогает друзьям, конечно же, их доброта. Гена видит, что у вольера напротив упал мальчик и плачет. Чтобы успокоить и развеселить его, крокодил достает свою гармошку и начинает играть. Чебурашка же не может удержаться и пускается в пляс. Мальчику так понравилось, что он оказался первым, кто отдал Гене с Чебурашкой свою звезду. Гена благодарит нового друга и говорит, что эту звезду они получили только благодаря Чебурашке.

К сожалению, мультик пока есть только на японском, к нему даже нет субтитров на других языках. Но тем и хороши мультики для детей младшего возраста, что многое в них понятно и без слов.

Реакция зрителей

Сейчас у серии уже больше 40 тысяч просмотров, хотя у самого канала японского «Чебурашки» чуть больше двух тысяч подписчиков. Более того, оказалось, что понравился ремейк не только самим японцам, но и многим русским зрителям. Под самим роликом в YouTube русских комментариев оказалось даже больше, чем иноязычных. При этом подавляющему большинству ремейк все же понравился.

Сами же японцы от Чебурашки просто в восторге. Он стал их любимцем не вчера, уже несколько лет в Японии активно продаются различные сувениры с героями этого мультика, снимаются ремейки. В комментариях к серии японцы постоянно отмечали, насколько милые и добрые персонажи, и обещали очень ждать новых серий.

Но, естественно, нашлись и недовольные. Один из пользователей отметил, что к оригинальной версии мультфильма здесь отнеслись не самым бережным образом, в отличие от другого японского ремейка «Чебурашки», снятого в 2013-м. Автор отметил, что в советской версии крокодил Гена не ходил в пальто и шляпе в зоопарке, а в новой версии мультика это не учтено. Но даже критически настроенные зрители не могли не отметить, что мультик все же сделан хорошо и не адаптирован под японскую мультипликацию (аниме).