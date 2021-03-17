Юный сын владельца сети магазинов «Экспедиция» умер. Это произошло дома в Московской области, причем никаких предпосылок для произошедшего не было. У 13-летнего мальчика не было хронических заболеваний. Лишь в последнее время у него шла кровь из носа.

Смерть на даче

В ночь на 17 марта в доме в садоводческом некоммерческом товариществе Красногорского городского округа нашли тело 13-летнего школьника. У мальчика были следы крови на лице. По данным сайта MK.ru, умер сын владельца сети магазинов «Экспедиция».

В тот день школьник находился в доме с бабушкой и отцом. Вечером подросток пошел спать в свою комнату. Его бабушка отметила, что он был в хорошем настроении и не жаловался на здоровье. Однако утром, когда пенсионерка приготовила завтрак и поднялась в его комнату, увидела его лежащим на полу. Женщина тут же позвонила другу семьи, который вызвал скорую. Однако врачи не смогли спасти подростка.

Родители мальчика заявили, что у него не было проблем со здоровьем. Единственное, что их беспокоило, это периодическое кровотечение из носа. В последнее время кровь шла достаточно часто. Иногда это случалось в школе, и его освобождали от занятий. Но никто не мог подумать, что проблема настолько серьезная.

При этом мальчик уверял, что чувствует себя хорошо, а кровотечение возникает из-за скачков давления и недосыпа. Подросток хорошо учился, имел любимые предметы: математику и английский язык. Он учился в одной из московских школ.

Не просто кровотечение

Врач-педиатр Евгений Тимаков по просьбе «360» объяснил, о каких проблемах свидетельствует кровотечение из носа. По словам специалиста, их очень большой спектр.

Начиная с того, что в квартире просто сухой воздух, неврологические расстройства у ребенка, из-за которых он ковыряет нос, давление, которое может быть у ребенка, особенность строения зоны Киссельбаха — там, где кровеносные сосуды находятся, патологии со стороны лор-органов. До более серьезных проблем, связанных к коагуляцией (свертываемость крови — прим. ред.), кровью, вплоть до рака Евгений Тимаков.

Если кровотечение связано с нарушением свертываемости, то кровь может идти не только из носа, но и из других органов. В том числе спонтанные кровотечения в голове.

Другой врач-педиатр, Кирилл Калистратов, в разговоре с «360» также объяснил, что дело может быть в особенностях кровоснабжения носа или гемофилии.

Калистратов отметил, что не всегда кровотечение означает какую-то проблему. Если это разовый случай, то можно проигнорировать. Однако систематические кровотечения из носа означают, что нужно обратиться к врачу, так как это может свидетельствовать о ряде заболеваний.

Также важно знать, что нужно делать при кровотечении из носа. Необходимо сесть прямо, так, чтобы голова была немного наклонена вперед. Запрокидывать голову назад запрещено — кровь не должна стекать в область горла. Далее надо зажать мягкую область переносицы минут на 10-15 и дышать ртом. Следует также приложить к носу что-то холодное. Если в течение 15 минут кровь продолжает идти, вызывайте скорую.