Тайна разговоров в свободном доступе. Как работают частные сыщики в России

Двоим сотрудникам детективного агентства АББ и двоим жителям Новосибирска предъявлено обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров. Получить личные данные россиян не так сложно, как может показаться, и нечистые на руку сыщики часто этим пользуются. «360» рассказывает, можно ли быть уверенными в том, что телефонный оператор сохранит тайну ваших разговоров.

Частники нарушили закон

Как пояснили в Следственном комитете, с января 2018 года по апрель 2019 года двое детективов компании без каких-либо законных оснований с помощью неизвестного гражданина, а также двух местных жителей получили информацию о телефонных соединениях одного абонента. Тот о передаче данных не знал и на нее не соглашался.

Также с ноября 2018 года по июль 2019 года двое местных жителей по заказу неустановленного клиента также без ведома и согласия абонентов компании «Т2 Мобайл» получили доступ о детализации абонентских соединений. Для этого мошенники использовали чужие паспортные данные: под видом абонентов мобильного оператора дистанционно обращались в службу поддержки мобильного оператора и выуживали у него необходимую информацию.

Так им удалось незаконно получить детализацию 11 абонентов. Эти сведения «пинкертоны» отправляли на электронную почту того самого неустановленного лица, за что получали деньги.

Связь с брешью

Больше всего в этой новости настораживает, как легко не слишком честные сыщики смогли получить доступ к личным данным ничего не подозревавших граждан.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «360», что получить детализацию телефонных разговоров абонентов всех сотовых операторов довольно просто. Достаточно зайти в личный кабинет на сайте оператора связи.

Можно заказать эту услугу через кол-центр, но и при этом абонента или того, кто за него себя выдает, попросят сообщить только номер телефона и паспортные данные. И оператор на другом конце провода не имеет возможности убедиться, что это звонит конкретный человек, а не мошенник.

По мнению Кускова, операторам связи пора использовать больше возможностей для идентификации пользователей. Для этого вполне подойдут способы банковских структур, которые определяют абонентов и с помощью других данных — например, кодовым словом. Его, как правило, преступникам не так легко получить.

«К сожалению, во всех компаниях связи довольно часто возникают ситуации, когда люди с поддельным документом либо справками о потере паспорта обращаются в салоны связи и получают доступ к сим-картам. То есть речь даже не просто о детализации звонков, это полный доступ», — рассказал Денис Кусков.

Он отметил, что продавцы-консультанты всех компаний должны более тщательно проверять паспортные данные конкретного человека и в случае хоть малейших сомнений брать паузу, прежде чем оказать услугу. Ведь на сегодняшний день сотовый телефон уже не является каким-то аксессуаром для разговоров — он дает доступ к аккаунтам соцсетей, банковским картам и многим другим вещам. Предоставлять доступ к подобной информации нужно лишь при стопроцентной уверенности в идентификации человека.

Частный сыск в России

Что касается частных детективов, то далеко не все сыщики готовы нарушить закон ради гонораров. Чтобы стать легальным частным сыщиком, гражданин России должен быть старше 21 года, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Еще ему нужно предоставить справку о здоровье и документы, подтверждающие наличие юридического образования или прохождение профессиональной подготовки. Либо нужен стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет.

Придется оплатить госпошлину и пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию.

Вместе с лицензией на осуществление частной детективной деятельности одновременно выдается удостоверение частного детектива. Лицензию не выдадут тем, кто состоял на врачебном учете по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании, гражданам с судимостью или находящимся под следствием, а также скомпрометировавшим себя на госслужбе.

К сожалению, на сегодняшний день в России рынок частного сыска находится в серой зоне. Он вроде есть и даже легален, но похвастаться лицензиями могут далеко не все сыщики, рекламирующие себя в интернете. В середине прошлого года в стране не набралось и тысячи лицензированных «пинкертонов». Видимо, поэтому некоторые частные детективы предлагают в Сети довольно специфические и явно незаконные услуги: найти или создать компромат, отомстить обидчикам, сделать план передвижений человека с помощью городских видеокамер. И, как показывает случай в Новосибирске, могут отправиться за это в тюрьму.