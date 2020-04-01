«Часть русского менталитета». Зачем Россия помогает США масками и оборудованием
Раз попросили
Помощь Штатам стала возможной, так как Россия на две недели опережает существующие проблемы с учетом опыта других стран. Об этом в разговоре с «360» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
У нас хорошая статистика, которой завидуют во всем мире. Некоторые непорядочные люди даже говорят о каком-то замалчивании и так далее. На самом деле у нас идет все хорошо. Однако это часть русского менталитета — помочь и поддержать. Тем более нас об этом просятФранц Клинцевич.
По словам собеседника «360», у России и США действительно достаточно сложные отношения. Однако общая беда, как правило, сближает. «В беде нормальный человек с высокой нравственностью и духовностью всегда протягивает руку помощи даже врагу, когда он в этом нуждается», — добавил Клинцевич.
При этом он отметил, что было бы неплохо снять санкции. Ведь это сейчас в общих интересах. Но этот момент, по словам сенатора, останется на совести Вашингтона. Клинцевич заявил, что сейчас в мире все-таки основная задача — борьба с COVID-19. И бороться с ним надо сообща.
В том, что мы победим болезнь, не сомневаюсь. Масштабы потерь зависят от нас. Наша задача сейчас как граждан России — лежать на диване и смотреть телевизорФранц Клинцевич.
В расчете на ответ
В среду Россия направила США самолет ВКС России Ан 124-100 «Руслан» с медицинскими масками и медоборудованием. Об этом сообщили в Минобороны РФ. О помощи Москвы Вашингтону Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в понедельник, во время телефонного разговора.
Российский лидер исходил из соображений, что американские производители нарастят обороты медицинского оборудования и материалов и смогут помочь России в случае необходимости.
«Когда ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, нет», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что американский лидер с признательностью принял помощь.
Сейчас США занимают первое место в мире по числу зараженных — более 189 тысяч человек, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Согласно информации из экспертных материалов, опубликованных пресс-службой Белого дома, от коронавируса могут погибнуть от 100 тысяч при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии. При этом специалисты прогнозируют, что пик смертности от COVID-19 в Штатах придется на 15 апреля. В этот день могут умереть 2214 человек.