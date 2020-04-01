«Часть русского менталитета». Зачем Россия помогает США масками и оборудованием

Россия предложила США помощь в борьбе с COVID-19 виде медицинской техники и средств защиты. Это произошло после того, как Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сотрудничать во время пандемии. Однако масок и оборудования не хватает и самим россиянам. Зачем помогать недружественному государству?

Раз попросили

Помощь Штатам стала возможной, так как Россия на две недели опережает существующие проблемы с учетом опыта других стран. Об этом в разговоре с «360» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

У нас хорошая статистика, которой завидуют во всем мире. Некоторые непорядочные люди даже говорят о каком-то замалчивании и так далее. На самом деле у нас идет все хорошо. Однако это часть русского менталитета — помочь и поддержать. Тем более нас об этом просят Франц Клинцевич.

По словам собеседника «360», у России и США действительно достаточно сложные отношения. Однако общая беда, как правило, сближает. «В беде нормальный человек с высокой нравственностью и духовностью всегда протягивает руку помощи даже врагу, когда он в этом нуждается», — добавил Клинцевич.

При этом он отметил, что было бы неплохо снять санкции. Ведь это сейчас в общих интересах. Но этот момент, по словам сенатора, останется на совести Вашингтона. Клинцевич заявил, что сейчас в мире все-таки основная задача — борьба с COVID-19. И бороться с ним надо сообща.

В том, что мы победим болезнь, не сомневаюсь. Масштабы потерь зависят от нас. Наша задача сейчас как граждан России — лежать на диване и смотреть телевизор Франц Клинцевич.

В расчете на ответ

В среду Россия направила США самолет ВКС России Ан 124-100 «Руслан» с медицинскими масками и медоборудованием. Об этом сообщили в Минобороны РФ. О помощи Москвы Вашингтону Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в понедельник, во время телефонного разговора.

Российский лидер исходил из соображений, что американские производители нарастят обороты медицинского оборудования и материалов и смогут помочь России в случае необходимости.

«Когда ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, нет», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что американский лидер с признательностью принял помощь.

Сейчас США занимают первое место в мире по числу зараженных — более 189 тысяч человек, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Согласно информации из экспертных материалов, опубликованных пресс-службой Белого дома, от коронавируса могут погибнуть от 100 тысяч при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии. При этом специалисты прогнозируют, что пик смертности от COVID-19 в Штатах придется на 15 апреля. В этот день могут умереть 2214 человек.